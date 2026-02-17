वाळवंटात सापडले 3,000 वर्षांपासून वाळूत गाडलेले जगातील सर्वात मोठे सोने प्रक्रिया संकुल, इतिहासातील सर्वात मोठा शोध!

Archaeologists Discover City Of Gold In Egypt : इतिहासाची अनेक रहस्य अद्याप जमिनीच्या पोटात दडलेली आहेत. अशातच एक मोठ रहस्य संशोधकांनी उलगडले आहे. जगातील सर्वात मोठ्या वाळवंटात 3,000 वर्षांपासून वाळूत गाडलेले 'सोन्याचे शहर' सापडले आहे. इतिहासातील सर्वात मोठा शोध मानला जात आहे. पुरातत्वशास्त्रज्ञांनी इजिप्तच्या पूर्वेकडील वाळवंटात हे शहर शोधले आहे.
या भागातील खडकाळ सुकारी पर्वतांमध्ये, पुरातत्वशास्त्रज्ञांना इजिप्तचे 3,000 वर्षे जुने सुवर्ण शहर सापडले आहे. येथे एक प्राचीन प्रगत सोने प्रक्रिया संकुल होते. वाळूमध्ये गाडलेल्या या शहरात मानवी दैनंदिन जीवनाच्या खुणा देखील सापडल्या आहेत. हे खुणा इतके स्पष्ट आहेत की हे संपूर्ण शहर 3000 वर्षांपासून वाळूखाली गाडले गेले होते यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. हे असे शहर आहे जे केवळ खडकात कोरलेला खड्डा नव्हता तर ते एक ठिकाण होते जिथे लोक काम करायचे, पूजा करायचे आणि व्यापार करायचे.
अहवालांनुसार, हा शोध इजिप्तच्या पर्यटन आणि पुरातन वास्तू मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखालील "जुन्या सोन्याचे शहर पुनरुज्जीवित करणे" नावाच्या दीर्घकाळ चालणाऱ्या प्रकल्पाचा एक भाग आहे. संशोधकांनी नोंदवले आहे की त्यांना जे सापडले ते विखुरलेल्या अवजारे आणि तुटलेल्या भिंतींपेक्षा बरेच काही आहे. ती त्याच्या उद्योगाभोवती बांधलेली एक गजबजलेली सोन्याची खाण असल्याचे दिसते. हा शोध इजिप्तच्या सुकारी पर्वतांमध्ये लागला, जो त्याच्या सोन्याच्या साठ्यासाठी ओळखला जाणारा पर्वत आहे. आजही सुकारी पर्वतांमधून सोने काढले जाते.
पुरातत्वशास्त्रज्ञांनी हे ठिकाण एक प्रगत सोन्याच्या प्रक्रिया संकुलाचे असल्याचे उघड केले आहे. येथे सोन्याच्या बारीक शिरा काढण्यासाठी केला जात असे. सोने वितळवण्यासाठी आणि शुद्ध करण्यासाठी डिझाइन केलेले गाळण्याचे खोरे, गाळण्याचे टाक्या आणि मातीच्या भट्ट्या देखील येथे होत्या. यावरून असे सूचित होते की हे तात्पुरते छावणी नव्हते, तर एक पद्धतशीर सोन्याचे खाणकाम होते. येथे केवळ मूळ फारोनिक काळातीलच नव्हे तर रोमन आणि इस्लामिक काळातील वास्तुशिल्पीय अवशेष सापडले आहेत.
इजिप्तच्या स्टेट इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसच्या अधिकृत वेबसाइटनुसार, इजिप्तच्या सर्वोच्च पुरातन वास्तू परिषदेचे मोहम्मद इस्माईल खालेद म्हणाले की हे अवशेष अतिशय जाणीवपूर्वक केलेले ऑपरेशन दर्शवतात. सोने फक्त गोळा केले गेले नव्हते. ते काढले गेले, प्रक्रिया केले गेले आणि मोठ्या कौशल्याने शुद्ध केले गेले. स्केल नियोजन सूचित करते. हा शोध विशेषतः मनोरंजक बनवणारी गोष्ट म्हणजे ती केवळ उत्पादनाबद्दल नव्हती. खाण संकुलाजवळ, पुरातत्वशास्त्रज्ञांनी एक जागा ओळखली जी पूर्णपणे राहण्यायोग्य क्षेत्र असल्याचे दिसते.