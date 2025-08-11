2000 वर्षांनंतर बाहेर आला जमिनीखाली गाडला गेलेला लोहयुगातील सर्वात मोठा खजिना; आजपर्यंतचा सर्वात मोठा ऐतिहासिक शोध

Iron Age treasure discovery: 2000 वर्षांनंतर बाहेर आला जमिनीखाली गाडला गेलेला लोहयुगातील सर्वात मोठा खजिना बाहेर आला आहे. पुरातत्वशास्त्रज्ञांनी ब्रिटनमधील लोहयुगातील सर्वात मोठ्या आणि महत्त्वाच्या शोधांपैकी एक 'मेल्सनबी होर्ड' जगासमोर आणले आहे. याला लोहयुगातील सर्वात मोठा खजिना म्हटले जात आहे. असा दावा केला जात आहे की मेल्सनबी होर्डमध्ये सापडलेल्या मौल्यवान वस्तू सुमारे 2000 वर्षांपासून जमिनीत गाडल्या गेल्या होत्या.
मेल्सनबी होर्ड हे मेटल डिटेक्टर तज्ज्ञ पीटर हेड्स यांनी उत्तर यॉर्कशायरमधील मेल्सनबी जवळील एका शेतात शोधले होते. त्यानंतर डरहम विद्यापीठाच्या मदतीने ते उत्खनन करण्यात आले. डिसेंबर 2021 मध्ये अधिकाऱ्यांना प्रारंभिक संशोधन केले. 2022 मध्ये ब्रिटिश संग्रहालयाच्या मदतीने आणि ऐतिहासिक इंग्लंडकडून 120,000 डॉलरच्या अनुदानाने या जागेचे उत्खनन करण्यात आले.
या संशोधनात 800 हून अधिक वस्तू आहेत, ज्यात दोन कढई किंवा भांडी, घोड्याचे हार्नेस, लगामाचे तुकडे, औपचारिक भाले आणि 28 लोखंडी टायर यांचा समावेश आहे, जे सुमारे 2000 वर्षांपूर्वी पुरले गेले असावेत असे मानले जाते. लोहयुगातील तज्ञांकडे आता असे पुरावे आहेत की 2000 वर्षांपूर्वी लोकांकडे चारचाकी गाड्या आणि दोनचाकी रथ होते. या खजिन्याच्या सुरुवातीच्या विश्लेषणावरून असे दिसून येते की शक्ती आणि संपत्तीचे प्रदर्शन करण्यासाठी दफन करण्यापूर्वी अनेक वस्तू जाणूनबुजून जाळण्यात आल्या होत्या किंवा फोडण्यात आल्या होत्या. असे मानले जाते की दफन करण्यापूर्वी या वस्तू चितेवर जाळण्यात आल्या असतील, जरी कोणतेही मानवी अवशेष सापडले नाहीत.
इतिहासकारांचा असा विश्वास आहे की या अभूतपूर्व शोधामुळे त्या वेळी उत्तर ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या उच्चभ्रूंच्या संपत्तीचे आणि दर्जाचे मोठे पुनर्मूल्यांकन होऊ शकते. हे दर्शवते की उत्तर ब्रिटनमधील उच्चभ्रू लोक त्यांच्या दक्षिणेकडील समकक्षांइतकेच शक्तिशाली होते. डरहम विद्यापीठातील पुरातत्व विभागाचे प्रमुख टॉम मूर म्हणाले की, या शोधाचा आकार आणि व्याप्ती ब्रिटन आणि कदाचित युरोपसाठीही असाधारण होती. त्यांनी सांगितले की, या खजिन्यावरून असे दिसून येते की त्यावेळी उत्तर इंग्लंडमध्ये पूर्वीच्या विचारांपेक्षा खूप जास्त संपत्ती होती.