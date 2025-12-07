English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

वेळेआधी ऑफिसला यायची म्हणून बॉसने कामावरुन काढलं, तरुणी गेली कोर्टात; निकाल पाहून व्हाल शॉक!

Arriving early At Office: ऑफिसला दररोज लवकर आल्यामुळे कर्मचाऱ्यावर कारवाई केल्याचे कधी ऐकलायत का? 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 7, 2025, 03:54 PM IST
वेळेआधी ऑफिसला यायची म्हणून बॉसने कामावरुन काढलं, तरुणी गेली कोर्टात; निकाल पाहून व्हाल शॉक!
महिलेवर कारवाई

Arriving early At Office: तुम्ही एखाद्या ऑफिसमध्ये काम करत असाल तर काही कर्मचारी रोज ऑफिसला उशिरा येत असल्याचे तुम्ही पाहिले असेल. अनेकदा त्यांना समज देऊनही ते दरवेळेस नवीन कारण देत असल्याचेही तुमच्या निदर्शनास आले असेल. काही कंपन्यांमध्ये असा बेशिस्तपणा खपवून घेतला जात नाही. अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. इथपर्यंत सर्व ठीक आहे. पण ऑफिसला दररोज लवकर आल्यामुळे कर्मचाऱ्यावर कारवाई केल्याचे कधी ऐकलायत का? असे एक प्रकरण कोर्टात पोहोचलंय. त्याबद्दल जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

स्पेनच्या अलिकांटे शहरात राहणाऱ्या एका तरुण महिलेच्या आयुष्यात एक आश्चर्यकारक वळण आलं. ती एका डिलिव्हरी फर्ममध्ये नोकरी करत होती. तिथे तिची शिफ्ट सकाळी 7.30 वाजता सुरू होत असे. मात्र, तिच्या जबाबदारीच्या भावनेमुळे ती नेहमीच 6.45 ते 7.00 च्या आधी कार्यालयात हजर व्हायची. सुरुवातीला हे मॅनेजमेंटला खूप इम्प्रेसिव्ह वाटले. पण लवकरच याचा उलट परिणाम झाला. हिचे लवकर कामावर येणे हे कामात व्यत्यय आणणारे आहे, असे कंपनीला वाटू लागले. कारण तेव्हा तिच्यासाठी कोणतेही टास्क उपलब्ध नसत.

कंपनीकडून आली नोटीस

2023 मध्ये कंपनीने महिलेला पहिल्यांदा इशारा दिला.  वेळेचे पालन करा आणि अनावश्यक लवकर येणे टाळा, असे तिला सांगण्यात आले. शिफ्टच्या वेळेनुसारच पोहोचण्याचा सल्ला तिला देण्यात आला. पण महिलेच्या सवयीला हे मान्य नव्हते; ती दररोजच पूर्वीप्रमाणेच येते राहिली. व्यवस्थापनाने अनेकदा तिच्याशी चर्चा केली. तुझ्याकडून नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे सांगितले, तरी तिने हा मुद्दा हलक्यात घेतला. यामुळे कंपनी आणि तिच्यात तणाव वाढला आणि अंततः कंपनीनकडून कठोर निर्णय घेण्यात आला. तिला नोटीस पाठवण्यात आली.

कंपनीविरोधात कायदेशीर लढा

'गंभीर अनुशासनभंग' असा ठरवून कंपनीने त्या महिलेला नोकरीतून काढून टाकले. तिच्या या वर्तनामुळे व्यवस्थापनाला अडचणी येतात, कामाची रचना बिघडते आणि कंपनी धोरणांची पायमल्ली होते, असा युक्तीवाद कंपनीने कोर्टात केला. पण महिलेला हे अन्यायकारक वाटले. लवकर येणे हे तर सकारात्मक गुण, तरी नोकरी कशी जाईल? असा प्रश्न तिने उपस्थित केला आणि लगेचच अलिकांटेच्या सामाजिक न्यायालयात अपील दाखल केले. तिने न्यायाची मागणी केली. पण न्यायालयाने कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला, ज्यामुळे सर्वांनाच धक्का बसला.

न्यायालयाचा निकाल 

न्यायालयाने महिलेच्या विरुद्ध जाऊन कंपनीला निर्दोष ठरवले. कर्मचाऱ्याने कंपनीच्या सूचनांचे पालन न केल्याने हे 'अनुशासनहीन वर्तन' होते. लवकर पोहोचणे हे कायद्याने गुन्हा नसले तरी नियमांचे उल्लंघन करणे चुकीचे ठरते. या निर्णयाने स्पेनमधील श्रमकायद्याची व्याख्या स्पष्ट झाली. जबाबदारी असो वा नाही, कंपनीच्या वेळापत्रकाचे काटेकोर पालन आवश्यक. हे प्रकरण आता श्रमिक हक्कांच्या चर्चेचे केंद्रबिंदू बनले आहे.

सोशल मीडियावर चर्चा 

या  सोशल प्लॅटफॉर्मवर खळबळ उडवली. बहुतांश यूजर्सनी याप्रकरणावर आश्चर्य व्यक्त केले, "लवकर येणेही चूक? हे कसे शक्य?" असा प्रश्न विचारला. तर काहींनी हसत म्हटले, "भारतात असते तर बॉसने प्रमोशन दिले असते!" दुसऱ्याने घटनेचा उपहास केला, "कंपनीला नेमके काय हवे? उशीरा आलो तर दंड, लवकर आलो तर दंड – म्हणजे घरीच राहा!" नोकरीत सवयी चांगल्या असल्या तरी कंपनी नियमांचे रक्षण करणे महत्त्वाचे, हे यातून कळते. 

FAQ

प्रश्न १.स्पेनमधील त्या महिलेला खरंच फक्त लवकर ऑफिसला पोहोचल्यामुळेच नोकरीतून काढले का?

उत्तर: हो, मुख्य कारण तेही होतं! तिची शिफ्ट सकाळी ७:३० वाजता सुरू होत होती, पण ती दररोज ६:४५ ते ७:०० वाजता येत असे. कंपनीने अनेकदा लेखी व मौखिक सूचना दिल्या की "अनावश्यक लवकर येऊ नका, वेळेवर या." तरी तिने नियमाकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे कंपनीने हे "गंभीर अनुशासनभंग" मानले आणि नोकरीतून काढून टाकले.

प्रश्न २. न्यायालयाने कंपनीची बाजू का घेतली? लवकर येणे तर चांगली गोष्ट आहे ना?

उत्तर: न्यायालयाने स्पष्ट केले की लवकर येणे स्वतः गुन्हा नाही, पण कंपनीने वारंवार दिलेल्या स्पष्ट सूचनांचे पालन न करणे हा "अनुशासनहीनपणा" आहे. स्पेनच्या श्रमकायद्यात कर्मचाऱ्याला कंपनीच्या वेळापत्रकाचे व व्यवस्थापनाच्या आदेशांचे काटेकोर पालन करावे लागते. जबाबदारी दाखवणे चांगले असले तरी नियम मोडणे महागात पडते, असा निकाल न्यायालयाने दिला.

प्रश्न ३. आता भारतात असते तर असे झाले असते का? आपल्याकडे लवकर येणाऱ्याला काढतात का?

उत्तर: भारतात असे प्रकरण फार दुर्मीळ आहे. इथे उलटेच घडते: बहुतेक बॉस लवकर येणाऱ्या कर्मचाऱ्याला पसंती देतात आणि उशिरा येणाऱ्यांना टार्गेट करतात. भारतीय कायद्यातही "अनुशासनभंग" ठरविण्यासाठी खूप गंभीर कारण लागते; फक्त लवकर येण्यामुळे नोकरी जाणे जवळपास अशक्य आहे. त्यामुळेच ही स्पेनची घटना भारतीयांसाठी इतकी धक्कादायक आणि हसण्यासारखी वाटते!

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
trending newsfired from jobSpanish woman goes viral for losing job for arriving early at workSpanish company court caseट्रेंडिंग

इतर बातम्या

आधी लग्न रद्द केले आणि आता… पलाशसोबत नातं तोडातच स्मृती मंध...

स्पोर्ट्स