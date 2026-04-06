आर्टेमिस 2 च्या नजरेआड पृथ्वी! दिसली अखेरची झलक; पुढील स्थानक चंद्र... 'त्या' रहस्यमयी ठिकाणाचा होणार उलगडा

NASA Orion Spacecraft Artemis 2 : जवळपास पाच दशकांनंतर चंद्र मोहमेमध्ये मानवी सहभाग असल्या कारणानं नासाची आर्टेमिस 2 ही मोहिम सध्या जगभरात चर्चेचा विषय ठरत आहे. या मोहिमेअंतर्गत अवकाशात गेलेले 4 अंतराळवीर चंद्रावर उतरणार नसले तरीही ते या मोहिमेत ज्या निकषांचं परीक्षण करणार आहेत त्याच्या आधारे प्रत्यक्षात चंद्रावर अवकाशयात्रींना पाठवण्याच्या मोहिमेत मोठा हातभार लागणार आहे. दरम्यान, सध्या नासाची आर्टेमिस मोहिम निर्धारित मार्गावरच पुढे जात असली तरीही हे ओरियन कॅप्स्यूल पृथ्वीच्या नजरेआड गेलं आहे.
नुकताच नासानं या मोहिमेची माहिती देणारा फोटो व्हायरल झाला ज्यामध्ये मागं वळून पाहताना पृथ्वी एखाद्या ठिपक्याइतकी लहानशी दिसत असल्याचं दाखवण्यात आलं. 6 एप्रिल हा तोच दिवस आहे, जेव्हा या मोहिमेअंतर्गत नासाचे अंतराळवीर चंद्राच्या सर्वाधिक जवळ असतील.
ह्यूस्टनस्थित जॉन्सन स्पेस सेंटरमध्ये मिशन कंट्रोलपासून जगभरातील संशोधक आणि अंतराळ विषयातील तज्ज्ञांचं लक्ष हे 6 तासांच्या फ्लाय बायवर लागून राहिलं आहे. ज्यामध्ये अशा भूवैज्ञानिक रचना आणि क्रेटर अर्थात ग्रहांच्या आदळण्यामुळं तयार झालेल्या विवरांवर लक्ष केंद्रीत आहे जे आतापर्यंत फक्त यंत्रमानवी मोहिमा किंवा मर्यादित माहितीतूनच जगापुढं आले होते. मात्र, आर्टेमिस 2 मोहिमेदरम्यान चंद्राच्या या सर्वात दूरवरच्या भागाचीही झलक अंतराळवीरांना पाहता येईल, जिथं जवळपास 20 टक्के भाग सूर्यप्रकाशात असेल. ज्यामुळं हे संशोधन अतिशय महत्त्वाचं असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
आर्टेमिस मोहिमेमध्ये संशोधकांचं प्राधान्य हे ओरिएंटल बेसिनला आहे. जे साधारण 930 किमी रुंद असं बहु वलय प्रभाव क्षेत्र असून ते चंद्राच्या दक्षिण गोलार्धात आहे. असं म्हटलं जातं की हे एका मोठ्या उपग्रहाच्या आदळण्यामुळं तयार झालं आहे. या प्रक्रियेतून चंद्राच्या पृष्ठाला बाहेरच्या बाजूस पसरवून पुन्हा खचण्यास दबाव टाकला. याव्यतिरिक्त मानवी डोळ्यांना सहजपणे न दिसणाऱ्या चंद्रावरील विवरांवरही या मोहिमेअंतर्गत लक्ष राहणार आहे. ज्यामध्ये 64 किमी रुंद ओहम क्रेटरचा समावेश आहे. या विवराच्या केंद्रात एक उंच सिखर असून, त्याच्या तळाशी लाव्हारस असल्याचं सांगण्यात येतं. याशिवाय 9 किमी रुंद पियराज्जो क्रेटचंही संशोधक निरीक्षण करतील.