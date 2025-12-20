English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भारताच्या शत्रूला समुद्रात सापडला आशियातील सर्वात मोठा सोन्याचा साठा, एका महिन्यातला दुसरा मोठा शोध, झटक्यात श्रीमंत झाला

चीनमध्ये आशियातील सर्वात मोठा सोन्याचा साठा समुद्रात सापडला आहे.   एका महिन्यातला दुसरा मोठा शोध आहे. या शोधामुळे भारताचा शत्रू  श्रीमंत झाला आहे.  

वनिता कांबळे | Updated: Dec 20, 2025, 11:56 PM IST
China Discoveres Asia Largest Gold Deposit In The Sea : चीनने पाण्याखालील सोन्याचा पहिला मोठा साठा शोधला आहे. हा सोन्याचा साठा आशियातील सर्वात मोठा पाण्याखालील सोन्याचा साठा मानला जात आहे. चीनसाठी ही एक महत्त्वाची प्रगती आहे, कारण तो अनेक वर्षांपासून मौल्यवान धातूंचा शोध घेत आहे आणि अशा सोन्याच्या साठ्याचा शोध हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. 

साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) नुसार, शेडोंग प्रांतातील यांताई येथील लायझोऊच्या किनाऱ्याजवळ हा प्रचंड सोन्याचा साठा सापडला आहे. या शोधामुळे, लायझोऊचा एकूण सोन्याचा साठा 3,900 टनांपेक्षा जास्त झाला आहे. हा सोन्याचा साठा देशाच्या एकूण साठ्याच्या अंदाजे 26 टक्के आहे. या शोधामुळे, चीन सोन्याचे साठे आणि उत्पादन दोन्हीमध्ये अव्वल स्थानावर पोहोचला आहे. 

या आठवड्यात चालू पंचवार्षिक योजनेतील कामगिरी आणि भविष्यातील योजनांवरील परिषदेत यांताई प्रांतीय सरकारने ही घोषणा केली. तथापि, अधिकाऱ्यांनी अद्याप पाण्याखालील सोन्याच्या साठ्याचा अचूक आकार उघड केलेला नाही. गेल्या महिन्यातील हा चीनचा दुसरा मोठा सोन्याचा शोध आहे. SCMP च्या अहवालानुसार, नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला, लिओनिंग प्रांतात 1,444 टनांपेक्षा जास्त सोन्याचा एक मोठा, कमी दर्जाचा सोन्याचा साठा जाहीर करण्यात आला होता, जो १९४९ मध्ये कम्युनिस्ट चीनच्या स्थापनेनंतरचा सर्वात मोठा सोन्याचा साठा असल्याचे म्हटले जात होते. याव्यतिरिक्त, शिनजियांगजवळील कुनलुन पर्वतरांगात १,००० टनांपेक्षा जास्त सोन्याचा साठा सापडल्याचेही वृत्त आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, जिओडोंग द्वीपकल्प हा आधीच जगातील तिसरा सर्वात मोठा सोन्याचा खाण पट्टा मानला जातो, जिथे चीनच्या एकूण सोन्याच्या साठ्यापैकी सुमारे एक चतुर्थांश भाग आहे.

चीन हा जगातील सर्वात मोठा सोने उत्पादक देश आहे हे आपण तुम्हाला सांगूया. चायना गोल्ड असोसिएशनच्या मते, गेल्या वर्षी देशाने 377 टनांपेक्षा जास्त सोने उत्पादन केले. उत्पादनात आघाडीवर असूनही, चीन अजूनही सिद्ध साठ्याच्या बाबतीत दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया आणि रशियापेक्षा मागे आहे. नवीन शोधांमुळे ही तफावत कमी होण्यास मदत होऊ शकते. एससीएमपीच्या मते, चीनची आक्रमक भूगर्भीय रणनीती देखील या शोधांमध्ये मोठी भूमिका बजावत आहे. चिनी शास्त्रज्ञ आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जगातील सर्वात शक्तिशाली जमिनीवर भेदक रडार आणि अत्याधुनिक खनिज शोध उपग्रह वापरत आहेत. गेल्या वर्षी चीनने या उद्देशासाठी ११६ अब्ज युआनची गुंतवणूक केली होती, तर 2021 पासून एकूण खर्च अंदाजे 450 अब्ज युआनपर्यंत पोहोचला आहे.

