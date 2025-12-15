English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
आशियातील सर्वात मोठं कॅपिबिलीटी सेंटर पवईत, महाराष्ट्रातील 45000 तरुणांना नोकऱ्या; बातमी तुमच्या कामाची!

Asias largest capability center: आशियातील सर्वात मोठ्या जागतिक क्षमता केंद्राच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 15, 2025, 07:16 AM IST
जागतिक क्षमता केंद्र

Asias largest capability center: मुंबईतील पवई भागात आशियातील सर्वात मोठा जागतिक क्षमता केंद्र विकसित होणार आहे. हे केंद्र बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या प्रयत्नांचा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. महाराष्ट्र सरकारने यासंदर्भात मोठा निर्णय घेतलाय. नेमकं काय आहे हे केंद्र? तुम्हाला कसा होणार याचा फायदा? सविस्तर जाणून घेऊया. 

आशियातील सर्वात मोठ्या जागतिक क्षमता केंद्राच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि भारताच्या जागतिक व्यवसाय क्षेत्रातील मजबुतीसाठी मोठे योगदान दिले जाणार आहे. ब्रुकफील्ड कॉर्पोरेशन नावाच्या जागतिक पर्यायी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीद्वारे हे विकसित केले जाईल.

महाराष्ट्र सरकारने या केंद्राची घोषणा केली आहे. यामुळे मुंबई हे जागतिक क्षमता केंद्रांसाठी आवडते ठिकाण बनलंय. या केंद्रांत माहिती तंत्रज्ञान, अर्थव्यवस्था, विश्लेषण आणि संशोधन-विकास यासारख्या महत्त्वाच्या जागतिक कामांसाठी ऑफशोर विभाग म्हणून काम करता येईल.  बहुराष्ट्रीय कंपन्या खर्च कमी करण्यासाठी आणि कुशल मनुष्यबळ मिळवण्यासाठी अशी केंद्रे उभारतात.

या प्रकल्पासाठी पवईमध्ये सहा एकर जागेची निवड करण्यात आली आहे. या माध्यमातून मुंबईला जागतिक व्यवसाय आणि कार्यकारी केंद्र अशी मजबूत ओळख मिळेल. याचा महाराष्ट्रातील रोजगार, परदेशी गुंतवणूक आणि आर्थिक वाढीवर दीर्घकाळ प्रभाव पडेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय. 

या केंद्रामुळे सुमारे 45 हजार रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. यात 15 हजार थेट नोकऱ्या आणि 30 हजार अप्रत्यक्ष नोकऱ्यांचा समावेश आहे. एकूण गुंतवणूक एक अब्ज अमेरिकी डॉलरपेक्षा जास्त असण्याचा अंदाज आहे. प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी औपचारिक करारावर स्वाक्षरी होण्याची शक्यता राज्य अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलीय. 

हे केंद्र एका बहुराष्ट्रीय बँकिंग संस्थेसोबत 20 वर्षांच्या दीर्घकालीन भाडे करारानुसार विकसित केले जाईल. पूर्ण होण्याची वेळ 2029 पर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. या काळात मोठ्या प्रमाणात भांडवल येणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आलाय. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासोबतच्या नियोजित कराराद्वारे हा विकास होतोय. ज्यातून सार्वजनिक संस्था आणि खासगी गुंतवणूकदारांमधील समन्वय दिसणार आहे.

आशियातील कार्यालयीन पायाभूत सुविधांसाठी नवे मानदंड स्थापित करणारा प्रकल्प असल्याचे ब्रुकफील्डच्या वरिष्ठ नेत्यांनी म्हटलंय. तसेच महाराष्ट्राला बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी जागतिक क्षमता केंद्र म्हणून वाढत्या प्रतिष्ठेचे आणखी एक प्रमाण असल्याचेही ते म्हणाले. कंपनीने मुंबईतील आपल्या सध्याच्या रिअल इस्टेट गुंतवणुकीचा उल्लेख केलाय. तसेच शहरासाठी दीर्घकालीन सुविधांसाठी वचनबद्ध असल्याचे म्हटलंय. 

FAQ 

१. मुंबईतील पवई येथे विकसित होणारे हे जागतिक क्षमता केंद्र (GCC) नेमके काय आहे आणि कोण विकसित करत आहे?

हे आशियातील सर्वात मोठे जागतिक क्षमता केंद्र (Global Capability Centre - GCC) आहे, जे ६ एकर जागेवर २० लाख चौरस फूट क्षेत्रफळाचे असेल. ब्रुकफील्ड कॉर्पोरेशन ही जागतिक गुंतवणूक कंपनी हे केंद्र विकसित करत आहे. हे एका बहुराष्ट्रीय बँकेच्या ऑफशोर युनिटसाठी २० वर्षांच्या दीर्घकालीन भाडे करारानुसार बांधले जाईल आणि माहिती तंत्रज्ञान, अर्थव्यवस्था, विश्लेषण व संशोधन-विकास यासारख्या कामांसाठी वापरले जाईल.

२. या प्रकल्पाची गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती आणि पूर्ण होण्याची वेळ काय आहे?

या प्रकल्पात १ अब्ज अमेरिकी डॉलरपेक्षा जास्त (सुमारे ९,००० कोटी रुपये) गुंतवणूक होणार आहे. यामुळे सुमारे ४५ हजार रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, ज्यात १५ हजार थेट आणि ३० हजार अप्रत्यक्ष नोकऱ्या असतील. हा प्रकल्प २०२९ पर्यंत पूर्ण होईल आणि पूर्णपणे हरित ऊर्जेवर चालेल.

३. या जागतिक क्षमता केंद्रामुळे महाराष्ट्र आणि मुंबईला काय फायदा होईल?

हे केंद्र मुंबईला जागतिक क्षमता केंद्रांसाठी प्रमुख हब बनवेल, ज्यामुळे परदेशी गुंतवणूक वाढेल, पायाभूत सुविधांचा विकास होईल आणि आर्थिक वाढीला चालना मिळेल. महाराष्ट्र सरकारच्या GCC धोरणाला बळ मिळेल, रोजगार वाढेल आणि मुंबईला जागतिक व्यवसाय केंद्र अशी ओळख मजबूत होईल. हा प्रकल्प MMRDA आणि ब्रुकफील्ड यांच्या कराराद्वारे सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचा उत्तम नमुना असेल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

