आशियातील सर्वात मोठं कॅपिबिलीटी सेंटर पवईत, महाराष्ट्रातील 45000 तरुणांना नोकऱ्या; बातमी तुमच्या कामाची!

Asias largest capability center: मुंबईतील पवई भागात आशियातील सर्वात मोठा जागतिक क्षमता केंद्र विकसित होणार आहे. हे केंद्र बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या प्रयत्नांचा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. महाराष्ट्र सरकारने यासंदर्भात मोठा निर्णय घेतलाय. नेमकं काय आहे हे केंद्र? तुम्हाला कसा होणार याचा फायदा? सविस्तर जाणून घेऊया.
आशियातील सर्वात मोठ्या जागतिक क्षमता केंद्राच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि भारताच्या जागतिक व्यवसाय क्षेत्रातील मजबुतीसाठी मोठे योगदान दिले जाणार आहे. ब्रुकफील्ड कॉर्पोरेशन नावाच्या जागतिक पर्यायी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीद्वारे हे विकसित केले जाईल.
महाराष्ट्र सरकारने या केंद्राची घोषणा केली आहे. यामुळे मुंबई हे जागतिक क्षमता केंद्रांसाठी आवडते ठिकाण बनलंय. या केंद्रांत माहिती तंत्रज्ञान, अर्थव्यवस्था, विश्लेषण आणि संशोधन-विकास यासारख्या महत्त्वाच्या जागतिक कामांसाठी ऑफशोर विभाग म्हणून काम करता येईल. बहुराष्ट्रीय कंपन्या खर्च कमी करण्यासाठी आणि कुशल मनुष्यबळ मिळवण्यासाठी अशी केंद्रे उभारतात.
या प्रकल्पासाठी पवईमध्ये सहा एकर जागेची निवड करण्यात आली आहे. या माध्यमातून मुंबईला जागतिक व्यवसाय आणि कार्यकारी केंद्र अशी मजबूत ओळख मिळेल. याचा महाराष्ट्रातील रोजगार, परदेशी गुंतवणूक आणि आर्थिक वाढीवर दीर्घकाळ प्रभाव पडेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.
या केंद्रामुळे सुमारे 45 हजार रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. यात 15 हजार थेट नोकऱ्या आणि 30 हजार अप्रत्यक्ष नोकऱ्यांचा समावेश आहे. एकूण गुंतवणूक एक अब्ज अमेरिकी डॉलरपेक्षा जास्त असण्याचा अंदाज आहे. प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी औपचारिक करारावर स्वाक्षरी होण्याची शक्यता राज्य अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलीय.
हे केंद्र एका बहुराष्ट्रीय बँकिंग संस्थेसोबत 20 वर्षांच्या दीर्घकालीन भाडे करारानुसार विकसित केले जाईल. पूर्ण होण्याची वेळ 2029 पर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. या काळात मोठ्या प्रमाणात भांडवल येणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आलाय. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासोबतच्या नियोजित कराराद्वारे हा विकास होतोय. ज्यातून सार्वजनिक संस्था आणि खासगी गुंतवणूकदारांमधील समन्वय दिसणार आहे.
आशियातील कार्यालयीन पायाभूत सुविधांसाठी नवे मानदंड स्थापित करणारा प्रकल्प असल्याचे ब्रुकफील्डच्या वरिष्ठ नेत्यांनी म्हटलंय. तसेच महाराष्ट्राला बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी जागतिक क्षमता केंद्र म्हणून वाढत्या प्रतिष्ठेचे आणखी एक प्रमाण असल्याचेही ते म्हणाले. कंपनीने मुंबईतील आपल्या सध्याच्या रिअल इस्टेट गुंतवणुकीचा उल्लेख केलाय. तसेच शहरासाठी दीर्घकालीन सुविधांसाठी वचनबद्ध असल्याचे म्हटलंय.
