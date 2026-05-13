/Asim Munir - Trump : पाकिस्तानचा ‘खरा चेहरा’ पुन्हा उघड, मुनीरने ट्रम्प यांना दिला धोका? अहवालामुळे मोठी चर्चा

अमेरिका आणि इराण यांच्यामधील युद्धामुळे मागील काही दिवसांपासून देशभरामध्ये तणावाचे वातावरण आहे. आता अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी काही धक्कादायक दावे केले आहेत, यामध्ये पाकिस्तानने इराणच्या लष्करी विमानांना आपल्या हवाई तळावर उतरवण्याची परवानगी दिली आहे.
मागील काही महिन्यांपासून सुरु असलेल्या अमेरिका आणि इराण यांच्यामधील युद्ध संपण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. अमेरिका आणि इराण या दोन्ही देशांमधील तणाव दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. त्यानंतर आता आणखी एक धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. अमेरिकेचे अधिकाऱ्यांने धक्कादायक दावा केला आहे की पाकिस्तानने इराणच्या लष्करी विमानांना आपल्या हवाई तळावर उतरवण्याची परवानगी दिली आहे अशी माहिती समोर आली आहे. असे म्हटले जात आहे की अमेरिकेच्या हवाई हल्ल्यापासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी ही पाकिस्तानची इराणला मदत असल्याचे सांगितले जात आहे. आता यामध्ये किती तथ्य आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
पाकिस्तान हा अमेरिका आणि इराण यांच्यामध्ये शांतता प्रस्थापित करणारा आणि मध्यस्थी म्हणून काम करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आता यासंदर्भात अमेरिकेच्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला अमेरिका आणि इराण यांच्यामध्ये युद्ध सुरु झाल्यानंतर इराणची काही विमाने ही पाकिस्तानच्या रावलपिंडी येथे नूर खान हवाई तळावर पाठवण्यात आली होती. यामध्ये असेही सांगण्यात आले आहे की विमानांमध्ये आरसी-130 प्रकाराच्या विमानांचा समावेश होता.
या विमानांचा वापर हा युद्धादरम्यान नष्ट होण्यासाठी आणि वाचवण्यासाठी इराणने नागरी विमानांची सुरक्षा करण्यासाठी अफगाणिस्तानला देखील पाठवण्यात आली होती. वृतांनी अशीही माहिती दिली आहे की, पाकिस्तानने हे दावे सगळे फेटाळून लावले आहेत. पाकिस्तान अधिकाऱ्याने स्पष्टीकरणामध्ये असे सांगितले आहे की नूर खान हवाई तळ शहराच्या मध्यभागी असल्यामुळे विमानतळावर मोठी विमाने लपवून ठेवणे अशक्य आहे असे त्यांनी सांगितले.
मागील महिन्यामध्ये युद्ध संपवण्याच्या विचार सुरु असल्याच्या बातम्या सुरु होत्या. यासाठी मागील महिन्यामध्ये अमेरिका आणि इराण यांच्यात पाकिस्तानात समोरासमोर शांतता चर्चा देखील पार पडली होती. पण त्या बैठकीमधून काहीही निष्पन झाले नाही. इराणने युद्धात झालेल्या नुकसानीची भरपाई आणि होर्मुझवरील नाकेबंदी उठवण्याची मागणी देखील केली होती.
यावेळी पाकिस्तानात चर्चा झाल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणचा प्रस्ताव हा पूर्णपणे फेटाळून लावला होता. त्यानंतर त्यांनी सोशल मिडियावर इराणला धमकी देखील दिली होती. त्यानंतर आता इराण आणि अमेरिका युद्ध संपण्याची कोणतीही आशा उरलेली नाही.