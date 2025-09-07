Astronomerच्या HR पुन्हा चर्चेत, कोल्डप्ले कॉन्सर्टच्या Romantic Viral Videoनंतर मोठा निर्णय...

Astronomer HR: एस्ट्रोनॉमर कंपनीच्या माजी एचआर हेड क्रिस्टिन कॅबोट यांनी घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केल्याचे समोर आले आहे. पती एंड्य्रु कॅबोट यांच्यापासून विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोल्ड प्लेच्या व्हायरल व्हिडिओनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जुलैमध्ये झालेल्या मैसाचुसेट्सच्या गिल्लेट स्टेडियममध्ये झालेल्या कोल्डप्ले कॉन्सर्टमध्ये किस कॅममध्ये अचानक क्रिस्टिन आणि ब्रायन हे दिसले होते. कॅमेऱ्यामध्ये दिसल्यानंतर दोघंही लपण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र या दरम्यान क्रिस मार्टिनने मस्करी करत म्हटलं होतं की, एकतर यांचं अफेअर आहे किंवा ते खूप लाजाळु आहेत.
व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर युजर्सने त्यांना ओळखले. क्रिस्टिन कॅबोट यांचं लग्न एंड्य्रु कॅबोट यांच्यासोबत झालं होतं. ते Privateer Rum चे सीईओ आहेत. तर एकीकडे अँडी ब्रायर्न यांचं लग्न मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह मेगन केरिगन यांच्यासोबत झालं होतं. रिपोर्टनुसार, क्रिस्टिन यांनी 13 ऑगस्ट रोजी न्यू हॅम्पशायरच्या पोर्ट्समाउथ कोर्टात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला आहे. अँड्य्रु कॅबोट यांचा हा तिसरा घटस्फोट आहे.
कोल्ड प्लेच्या वादानंतर एस्ट्रोनॉमरने लगेचच चौकशी करत दोन्ही अधिकाऱ्यांनी सुट्टीवर पाठवले होते. काहीच दिवसांत ब्रायन यांनी सीईओ पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर कंपनीचे को-फाउंटर आणि चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर पीट डिजॉय यांना अंतरिम सीईओ म्हणून नियुक्त करण्यात आले. क्रिस्टिन कॅबोट यांनीदेखील एचआर हेड पदाचा राजीनामा दिला.
जुलै 2025 मध्ये मॅसाचुसेट्सच्या गिल्लेट स्टेडियममध्ये झालेल्या कोल्डप्ले कॉन्सर्टदरम्यान, किस कॅमवर एस्ट्रोनॉमर कंपनीचे सीईओ अँडी ब्रायर्न आणि एचआर हेड क्रिस्टिन कॅबोट यांना एकमेकांच्या मिठीत पकडले गेले. त्यांनी कॅमेऱ्यापासून लपण्याचा प्रयत्न केला, परंतु हा क्षण व्हायरल झाला आणि त्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला.
कोल्डप्ले कॉन्सर्टमधील व्हायरल किस कॅम व्हिडिओनंतर क्रिस्टिन कॅबोट यांनी त्यांचे पती, प्रायव्हेटिअर रमचे सीईओ अँड्र्यू कॅबोट यांच्यापासून विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी 13 ऑगस्ट 2025 रोजी न्यू हॅम्पशायरच्या पोर्ट्समाउथ कोर्टात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला.
क्रिस्टिन कॅबोट या एस्ट्रोनॉमर कंपनीच्या माजी चीफ पीपल ऑफिसर (एचआर हेड) होत्या. त्या नोव्हेंबर 2024 मध्ये कंपनीत सामील झाल्या होत्या आणि कोल्डप्ले वादानंतर जुलै 2025 मध्ये त्यांनी राजीनामा दिला.