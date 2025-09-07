English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Astronomerच्या HR पुन्हा चर्चेत, कोल्डप्ले कॉन्सर्टच्या Romantic Viral Videoनंतर मोठा निर्णय...

Astronomer HR: एस्टोनॉमर कंपनीच्या माजी एचआर यांनी घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला आहे. त्यानंतर पुन्हा एकदा किसकॉम प्रकरण चर्चेत आलं आहे.   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 7, 2025, 09:04 AM IST
Astronomer HR: एस्ट्रोनॉमर कंपनीच्या माजी एचआर हेड क्रिस्टिन कॅबोट यांनी घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केल्याचे समोर आले आहे. पती एंड्य्रु कॅबोट यांच्यापासून विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोल्ड प्लेच्या व्हायरल व्हिडिओनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

जुलैमध्ये झालेल्या मैसाचुसेट्सच्या गिल्लेट स्टेडियममध्ये झालेल्या कोल्डप्ले कॉन्सर्टमध्ये किस कॅममध्ये अचानक क्रिस्टिन आणि ब्रायन हे दिसले होते. कॅमेऱ्यामध्ये दिसल्यानंतर दोघंही लपण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र या दरम्यान क्रिस मार्टिनने मस्करी करत म्हटलं होतं की, एकतर यांचं अफेअर आहे किंवा ते खूप लाजाळु आहेत. 

व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर युजर्सने त्यांना ओळखले. क्रिस्टिन कॅबोट यांचं लग्न एंड्य्रु कॅबोट यांच्यासोबत झालं होतं. ते Privateer Rum चे सीईओ आहेत. तर एकीकडे अँडी ब्रायर्न यांचं लग्न मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह मेगन केरिगन यांच्यासोबत झालं होतं. रिपोर्टनुसार, क्रिस्टिन यांनी 13 ऑगस्ट रोजी न्यू हॅम्पशायरच्या पोर्ट्समाउथ कोर्टात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला आहे. अँड्य्रु कॅबोट यांचा हा तिसरा घटस्फोट आहे. 

कोल्ड प्लेच्या वादानंतर एस्ट्रोनॉमरने लगेचच चौकशी करत दोन्ही अधिकाऱ्यांनी सुट्टीवर पाठवले होते. काहीच दिवसांत ब्रायन यांनी सीईओ पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर कंपनीचे को-फाउंटर आणि चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर पीट डिजॉय यांना अंतरिम सीईओ म्हणून नियुक्त करण्यात आले. क्रिस्टिन कॅबोट यांनीदेखील एचआर हेड पदाचा राजीनामा दिला. 

FAQ

1) कोल्डप्ले किस कॅम वाद काय आहे?

जुलै 2025 मध्ये मॅसाचुसेट्सच्या गिल्लेट स्टेडियममध्ये झालेल्या कोल्डप्ले कॉन्सर्टदरम्यान, किस कॅमवर एस्ट्रोनॉमर कंपनीचे सीईओ अँडी ब्रायर्न आणि एचआर हेड क्रिस्टिन कॅबोट यांना एकमेकांच्या मिठीत पकडले गेले. त्यांनी कॅमेऱ्यापासून लपण्याचा प्रयत्न केला, परंतु हा क्षण व्हायरल झाला आणि त्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला.

2) क्रिस्टिन कॅबोट यांनी घटस्फोटासाठी अर्ज का दाखल केला?

कोल्डप्ले कॉन्सर्टमधील व्हायरल किस कॅम व्हिडिओनंतर क्रिस्टिन कॅबोट यांनी त्यांचे पती, प्रायव्हेटिअर रमचे सीईओ अँड्र्यू कॅबोट यांच्यापासून विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी 13 ऑगस्ट 2025 रोजी न्यू हॅम्पशायरच्या पोर्ट्समाउथ कोर्टात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला.

3) क्रिस्टिन कॅबोट कोण आहेत?

क्रिस्टिन कॅबोट या एस्ट्रोनॉमर कंपनीच्या माजी चीफ पीपल ऑफिसर (एचआर हेड) होत्या. त्या नोव्हेंबर 2024 मध्ये कंपनीत सामील झाल्या होत्या आणि कोल्डप्ले वादानंतर जुलै 2025 मध्ये त्यांनी राजीनामा दिला.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

