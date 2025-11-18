English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
2025 वर्ष संपल्यावर चांदी 3 लाख KG, तर सोन्याचा दर डायरेक्ट 8 लाखांवर जाणार? खळबळजनक भविष्यवाणी करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव जाणून शॉक व्हाल

2025 वर्ष संपल्यावर सोन्याचा दर भडकणार आहेत. 2025 वर्ष संपल्यावर सोन्याचा दर डायरेक्ट 8 लाखांवर तर चांदी 3 लाख KG वर जाऊ शकतो अशी खळबळजनक भविष्यवाणी करण्यात आली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 18, 2025, 09:40 PM IST
Robert Kiyosaki on Gold Price:  10 ग्रॅम सोन्याचा दर 1.30 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे.  सोने आणि चांदीचे दर सातत्याने वाढत आहेत. तर, मागील काही दिवसांपून सोने चांदीच्या दरात चढ उतार होत असल्याने ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, 2025 नंतर सोने चांदीच्या दराचा भडका उडणार आहे.  प्रसिद्ध गुंतवणूकदार आणि रिच डॅड पुअर डॅडचे लेखक रॉबर्ट कियोसाकी यांनी सोन्याच्या दराबाबत खळबळजनक भविष्यवाणी केली आहे. 2025 वर्ष संपल्यावर सोन्याचा दर डायरेक्ट 8 लाखांवर तर चांदी 3 लाख KG पर्यंत जाईल. 

रॉबर्ट कियोसाकी यांनी सोने आणि चांदीच्या किमतींबाबत गंभीर इशारा दिला आहे. एका पोस्टद्वारे त्यांनी हा इशारा दिला आहे. शेअर बाजारातील घसरणीची भविष्यवाणी केल्यानंतर आता त्यांनी सोने आणि चांदीच्या किमतीबाबत इशारा दिला आहे. कियोसाकी यांनी इंस्टाग्रामवर लिहिले की सोन्याची किंमत 27,000 डॉलरच्या पुढे जाणार आहे. भारतीय चलनात ही किंमत अंदाजे 8.5 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचते.  

रॉबर्ट कियोसाकी यांनी लिहिले की सोने 27,000 डॉलरपेक्षा पेक्षा जास्त होऊ शकते. त्यांनी असेही लिहिले की COMEX वर सोन्याची किंमत 27,000 डॉलर पेक्षा जास्त होऊ शकते. त्यांनी चांदीच्या दराबाबतही भाकित केले आहे.  कियोसाकी यांनी लिहिले की 2026 पर्यंत चांदीची किंमत 100 डॉलर च्या जवळ पोहोचेल, म्हणजेच भारतीय रुपयांमध्ये त्याचे मूल्य 3 लाख रुपयांपेक्षा जास्त होऊ शकते. कियोसाकी यांनी सांगितले की ते 1971 पासून सोन्यात गुंतवणूक करत आहेत. त्यांनी अमेरिकन डॉलरवर टीका केली की जेव्हा बनावट पैसा प्रणालीमध्ये प्रवेश करतो तेव्हा खरा पैसा लपतो. त्यांनी अमेरिकन कर्जावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

अमेरिका हा जगातील सर्वात कर्जबाजारी देश आहे, ज्याचे कर्ज सतत वाढत आहे. हे टाळण्यासाठी, ते सतत पैसे छापतात, परंतु हे उपाय टिकाऊ नाही. यामुळे, सोने आणि चांदी दुर्मिळ वस्तू बनत आहेत, ज्यामुळे दीर्घकालीन फायदे मिळतील. त्यांनी बिटकॉइनवर मोठा पैज लावण्याबद्दल भाषय केले आहे.  म्हणूनच अमेरिका सोने, चांदी आणि बिटकॉइनमध्ये गुंतवणूक वाढवत असल्याचे  रॉबर्ट कियोसाकी यांनी पोस्टमध्ये म्हंटले आहे.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

silver will be 3 lakh KGgold rate will go directly to 8 lakh KGRobert Kiyosaki on Gold Pricesensational predictionsरॉबर्ट कियोसाकी

