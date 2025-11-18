2025 वर्ष संपल्यावर चांदी 3 लाख KG, तर सोन्याचा दर डायरेक्ट 8 लाखांवर जाणार? खळबळजनक भविष्यवाणी करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव जाणून शॉक व्हाल

Robert Kiyosaki on Gold Price: 10 ग्रॅम सोन्याचा दर 1.30 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. सोने आणि चांदीचे दर सातत्याने वाढत आहेत. तर, मागील काही दिवसांपून सोने चांदीच्या दरात चढ उतार होत असल्याने ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, 2025 नंतर सोने चांदीच्या दराचा भडका उडणार आहे. प्रसिद्ध गुंतवणूकदार आणि रिच डॅड पुअर डॅडचे लेखक रॉबर्ट कियोसाकी यांनी सोन्याच्या दराबाबत खळबळजनक भविष्यवाणी केली आहे. 2025 वर्ष संपल्यावर सोन्याचा दर डायरेक्ट 8 लाखांवर तर चांदी 3 लाख KG पर्यंत जाईल.
रॉबर्ट कियोसाकी यांनी सोने आणि चांदीच्या किमतींबाबत गंभीर इशारा दिला आहे. एका पोस्टद्वारे त्यांनी हा इशारा दिला आहे. शेअर बाजारातील घसरणीची भविष्यवाणी केल्यानंतर आता त्यांनी सोने आणि चांदीच्या किमतीबाबत इशारा दिला आहे. कियोसाकी यांनी इंस्टाग्रामवर लिहिले की सोन्याची किंमत 27,000 डॉलरच्या पुढे जाणार आहे. भारतीय चलनात ही किंमत अंदाजे 8.5 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचते.
रॉबर्ट कियोसाकी यांनी लिहिले की सोने 27,000 डॉलरपेक्षा पेक्षा जास्त होऊ शकते. त्यांनी असेही लिहिले की COMEX वर सोन्याची किंमत 27,000 डॉलर पेक्षा जास्त होऊ शकते. त्यांनी चांदीच्या दराबाबतही भाकित केले आहे. कियोसाकी यांनी लिहिले की 2026 पर्यंत चांदीची किंमत 100 डॉलर च्या जवळ पोहोचेल, म्हणजेच भारतीय रुपयांमध्ये त्याचे मूल्य 3 लाख रुपयांपेक्षा जास्त होऊ शकते. कियोसाकी यांनी सांगितले की ते 1971 पासून सोन्यात गुंतवणूक करत आहेत. त्यांनी अमेरिकन डॉलरवर टीका केली की जेव्हा बनावट पैसा प्रणालीमध्ये प्रवेश करतो तेव्हा खरा पैसा लपतो. त्यांनी अमेरिकन कर्जावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
अमेरिका हा जगातील सर्वात कर्जबाजारी देश आहे, ज्याचे कर्ज सतत वाढत आहे. हे टाळण्यासाठी, ते सतत पैसे छापतात, परंतु हे उपाय टिकाऊ नाही. यामुळे, सोने आणि चांदी दुर्मिळ वस्तू बनत आहेत, ज्यामुळे दीर्घकालीन फायदे मिळतील. त्यांनी बिटकॉइनवर मोठा पैज लावण्याबद्दल भाषय केले आहे. म्हणूनच अमेरिका सोने, चांदी आणि बिटकॉइनमध्ये गुंतवणूक वाढवत असल्याचे रॉबर्ट कियोसाकी यांनी पोस्टमध्ये म्हंटले आहे.