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युक्रेनहून निघालेल्या जहाजावर हल्ला; 4 भारतीय ठार

युक्रेनहून निघालेल्या जहाजावर हल्ला झाला आहे. या हल्ल्यात 4 भारतीय ठार झाले आहेत. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त केला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 20, 2026, 11:46 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:46 PM IST
युक्रेनहून निघालेल्या जहाजावर हल्ला; 4 भारतीय ठार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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युक्रेनहून निघालेल्या जहाजावर हल्ला; 4 भारतीय ठार
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