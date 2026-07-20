/युक्रेनहून निघालेल्या जहाजावर हल्ला; 4 भारतीय ठार

Attack On Commercial Vessel Mv Golden In Ukraine : युक्रेनच्या ओडेसा बंदरातून निघालेल्या एका जहाजावर क्षेपणास्त्र हल्ला झाला आहे. यात 4 भारतीय नागरिक ठार झाल्याचे वृत्त आहे. या घटनेनंतर, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करून कडक संदेश दिला आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाने या संदर्भातील एक निवेदन जारी करत याबाबतची माहिती दिली आहे. 19 जुलै 2026 रोजी सायंकाळी ओडेसा बंदरातून निघताना एमव्ही गोल्डन लिओ नावाच्या जहाजावर हल्ला झाला. घटनेच्या वेळी जहाजावर 5 भारतीय नागरिकांसह 17 कर्मचारी उपस्थित होते.
जहाजावर झालेल्या हल्ल्यात चार भारतीय नागरिकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून, एका भारतीय नागरिकावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. त्याची प्रकृती गंभीर असल्याचे समजते. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने या हल्ल्याचा तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त केला आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालया युक्रेनमधील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. पीडितांना सर्वतोपरी मदत पुरवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनात जहाजांवर हल्ले थांबवण्याचे आवाहन केले आहे. व्यापारी जहाजांना लक्ष्य करणे, निष्पाप नागरी कर्मचाऱ्यांचे प्राण धोक्यात घालणे, किंवा नौकानयन आणि व्यापाराच्या स्वातंत्र्यात अडथळा आणणे हे निंदनीय आहे. जहांजावरीव हल्ले तात्काळ थांबवावेत असे भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदनात म्हंटले आहे.
युक्रेनने या हल्ल्यासाठी रशियाला जबाबदार धरले आहे. युक्रेनचे परराष्ट्र मंत्री आंद्री सिबिहा यांनी एक निवेदन जारी केले आहे. रशियाने पुन्हा एकदा युक्रेनच्या सागरी मार्गातून प्रवास करणाऱ्या एका व्यापारी जहाजाला लक्ष्य केले आहे. या जहाजातून भारत तसेच सीरियामधील लोक प्रवास करत होते. युक्रेनने या हल्ल्याचे वर्णन जागतिक अन्न पुरवठा साखळीवरील हल्ला असे केले असून, तो आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापारावरील हल्ला असल्याचेही मानले आहे.