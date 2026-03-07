दुबई विमानतळावर हल्ला? प्रवाशांना विमानतळावर न जाण्याचे आवाहन

US-Israel-Iran War: अमेरिका आणि इस्राईलच्या इराणविरोधातल्या संयुक्त लष्करी कारवाईने आता युद्धाला तोंड फुटलं आहे. युद्धाचा हा भडका दिंवसेंदिवस अधिक तीव्र होत आहे. इराण कडून सातत्याने हल्लेल सुरुच आहेत. दुबई विमानतळावर इराणने हल्ला केल्याचे वृत्त आहे. सोशल मिडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. या व्हिडिओ मध्ये दुबई विमानतळावर हल्ला झाल्याचा दावा केला जात आहे.
मध्यपूर्वेतील संघर्षादरम्यान, शनिवारी अचानक दुबईत सतर्कतेचा अलर्ट देण्यात आला. युद्ध स्थितीचा मोठा परिणाम आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूकीवर झाला आहे. हजारो विमानांचे उड्डाण रद्द करण्यात आले आहे. थोडक्यात दुबईत विमान वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाल्याचे चित्र आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून इराण आणि इस्रायलमध्ये सुरू असलेल्या हल्ल्यांमुळे आखाती प्रदेश आधीच हाय अलर्टवर होता. दरम्यान, दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर इराणी ड्रोन हल्ल्याच्या बातम्या आता समोर येत आहेत.
अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत ज्यामध्ये विमानतळाजवळ ड्रोन पडताना दिसत आहे. यासोबतच, विमानतळावर क्षेपणास्त्राचा ढिगारा पडल्याचेही म्हटले जात आहे. वृत्तानुसार, ड्रोन हल्ल्यानंतर विमानतळावरील कामकाज काही काळासाठी पूर्णपणे थांबवण्यात आले होते. तथापि, नंतर मर्यादित उड्डाणे पुन्हा सुरू करण्यात आली.
JUST IN — Dubai International Airport. pic.twitter.com/o5AomAc0CM
UK Report (@UK_REPT) March 7, 2026
विमानतळ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी एक निवेदन जारी केले. विमानतळावर कोणतेही मोठे नुकसान किंवा जीवितहानी झाली नाही. शिवाय, ड्रोन हल्ल्यानंतर विमानतळ प्रशासनाने लगेचच परिस्थिती नियंत्रणात आणली आणि प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. एमिरेट्स एअरलाइनने एक निवेदन जारी केले ज्यामध्ये पुढील सूचना मिळेपर्यंत दुबईला जाणारी आणि येणारी सर्व उड्डाणे स्थगित करण्यात आली आहेत. विमानतळ प्रशासनाने प्रवाशांना विमानतळावर येण्यापूर्वी त्यांच्या एअरलाइनशी त्यांच्या उड्डाण स्थितीची पुष्टी करण्याचे आवाहन केले. काही काळानंतर मर्यादित संख्येत उड्डाणे पुन्हा सुरू करण्यात आली, परंतु सरासरी 60 ते 90 मिनिटे विलंब नोंदवण्यात आला.