  दुबई विमानतळावर हल्ला? प्रवाशांना विमानतळावर न जाण्याचे आवाहन

दुबई विमानतळावर हल्ला? प्रवाशांना विमानतळावर न जाण्याचे आवाहन

दुबई विमानतळावर हल्ला झाल्याचे वृत्त समोर येत आहे. प्रवाशांना विमानतळावर न जाण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 7, 2026, 07:32 PM IST
US-Israel-Iran War:  अमेरिका आणि इस्राईलच्या इराणविरोधातल्या संयुक्त लष्करी कारवाईने आता युद्धाला तोंड फुटलं आहे. युद्धाचा हा भडका दिंवसेंदिवस अधिक तीव्र होत आहे. इराण कडून सातत्याने हल्लेल सुरुच आहेत. दुबई विमानतळावर इराणने हल्ला केल्याचे वृत्त आहे. सोशल मिडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. या व्हिडिओ मध्ये दुबई विमानतळावर हल्ला झाल्याचा दावा केला जात आहे. 

दुबईत विमान वाहतूक पूर्णपणे ठप्प?

मध्यपूर्वेतील संघर्षादरम्यान, शनिवारी अचानक दुबईत सतर्कतेचा अलर्ट देण्यात आला. युद्ध स्थितीचा मोठा परिणाम आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूकीवर झाला आहे. हजारो विमानांचे उड्डाण रद्द करण्यात आले आहे. थोडक्यात दुबईत विमान वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाल्याचे चित्र आहे.  गेल्या अनेक दिवसांपासून इराण आणि इस्रायलमध्ये सुरू असलेल्या हल्ल्यांमुळे आखाती प्रदेश आधीच हाय अलर्टवर होता. दरम्यान, दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर इराणी ड्रोन हल्ल्याच्या बातम्या आता समोर येत आहेत. 

दुबईत विमानतळावर झालेल्या हल्ल्याचा व्हिडिओ व्हायरल 

अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत ज्यामध्ये विमानतळाजवळ ड्रोन पडताना दिसत आहे. यासोबतच, विमानतळावर क्षेपणास्त्राचा ढिगारा पडल्याचेही म्हटले जात आहे. वृत्तानुसार, ड्रोन हल्ल्यानंतर विमानतळावरील कामकाज काही काळासाठी पूर्णपणे थांबवण्यात आले होते. तथापि, नंतर मर्यादित उड्डाणे पुन्हा सुरू करण्यात आली.

विमानतळावर येऊ नका

विमानतळ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी एक निवेदन जारी केले. विमानतळावर कोणतेही मोठे नुकसान किंवा जीवितहानी झाली नाही. शिवाय, ड्रोन हल्ल्यानंतर विमानतळ प्रशासनाने लगेचच परिस्थिती नियंत्रणात आणली आणि प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. एमिरेट्स एअरलाइनने एक निवेदन जारी केले ज्यामध्ये पुढील सूचना मिळेपर्यंत दुबईला जाणारी आणि येणारी सर्व उड्डाणे स्थगित करण्यात आली आहेत. विमानतळ प्रशासनाने प्रवाशांना विमानतळावर येण्यापूर्वी त्यांच्या एअरलाइनशी त्यांच्या उड्डाण स्थितीची पुष्टी करण्याचे आवाहन केले. काही काळानंतर मर्यादित संख्येत उड्डाणे पुन्हा सुरू करण्यात आली, परंतु सरासरी 60 ते 90 मिनिटे विलंब नोंदवण्यात आला.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

