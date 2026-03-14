मोठी बातमी! बगदादमधील अमेरिकन दूतावासावर मोठा हल्ला; आत्मघातकी ड्रोनने रडार सिस्टम आणि हेलिपॅड लक्ष्य

US Embassy in Baghdad Under Attack : अमेरिका-इराकमधील युद्ध दिवसेंदिवस भीषण रुप धारण करत आहे. बगदादमधील सर्वात सुरक्षित ग्रीन झोनमधील अमेरिकन दूतावासावर आत्मघातकी ड्रोनने हल्ला करण्यात आला. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 14, 2026, 01:39 PM IST
US Embassy in Baghdad Under Attack : इराण - इस्त्रालय आणि अमेरिकेमधील युद्धाच्या 14 दिवशीही इराणचे हल्ले थांबण्याचे नाव घेत नाही आहे. वृत्तानुसार इराकची राजधानी बगदादमधील अमेरिकन दूतावासावर मोठा हल्ला करण्यात आला. विशेष म्हणजे सर्वात सुरक्षित क्षेत्र मानल्या जाणाऱ्या 'ग्रीन झोन' मध्ये हा हल्ला झाल्यामुळे या युद्धाची भीषणता समोर येत आहे. इराकी अधिकाऱ्यांने असा दावा केला आहे की, दूतावासाच्या कंपाऊंडमधील हेलिपॅडला लक्ष्य करून हल्ला करण्यात आला. त्यानंतर दूतावासाच्या कंपाऊंडमधून काळा धूर दिसल्यामुळे परिसरात भीतीदायक वातावरण पाहिला मिळालं. एका आत्मघातकी ड्रोनने अमेरिकन दूतावासातील रडार सिस्टमला लक्ष्य करण्यात आलंय. 

सोशल मीडियावर अमेरिका दुतावासावरील हल्ल्याचे अनेक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओंमध्ये अमेरिकन दूतावासाच्या आवारातून धुराचे लोट आणि आग उठताना स्पष्ट दिसून येत आहे. पण अमेरिकेने अद्याप अधिकृतपणे कोणत्याही जीवितहानी किंवा दूतावासातील नुकसानाची अचूक माहिती जाहीर केलेली नाही. हल्ल्यानंतर सुरक्षा दलांनी संपूर्ण परिसराला वेढा घातल्याचे वृत्त आहे. 

नुकतच 'इराकी इस्लामिक रेझिस्टन्स' ने अमेरिकन लष्करी आणि गुप्तचर कर्मचाऱ्यांवर मोठे बक्षीस जाहीर केलं आहे. अशात हा हल्ला झाल्यामुळे दूतावासावरील हल्ल्याकडे वॉशिंग्टनला थेट आव्हान म्हणून पाहिलं जात आहे. 

दुसरीकडे बगदादमधील अमेरिकन दूतावास हे सर्वात सुरक्षित राजनैतिक परिसरांपैकी एक आहे. त्यामुळे असाप्रकारचा हल्ला अतिशय भयानक आहे. त्यात हेलिपॅडवर पोहोचणारे क्षेपणास्त्र हा एक मोठा सुरक्षा उल्लंघन आहे. 

 

24 तासांत दुबई दुसऱ्यांदा हादरले

इराण - इस्त्रायल आणि अमेरिका युद्धाच्या 14 व्या दिवशीही इराणकडून सतत हल्ले होत असल्याचे परदेशातील वृत्ताने दावा केला आहे. वृत्तानुसार, गेल्या 24 तासांमध्ये दुबईच्या आर्थिक केंद्रातील एका इमारतीवर एका अडवलेल्या प्रक्षेपणाचा ढिगारा पाहिला मिळाला. वृत्तानुसार,  24 तासांपेक्षा कमी कालावधीतील हा दुसरा हल्ला असल्याचे बोलं जात आहे.  मिळालेल्या माहितीनुसार या हल्ल्यात कोणतीही जीवीतहानी किंवा कोणीही जखमी झाल्याचे वृत्त नाही.

दरम्यान मध्य दुबईतील एका इमारतीच्या बाहेरील भागात यशस्वीरित्या पडलेल्या ढिगाऱ्यामुळे ही घटना घडल्याची पुष्टी अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली आहे. परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात आणण्यात आलीय," असे दुबई मीडिया ऑफिसने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वरील पोस्टकडून माहिती दिली आहे. 

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

