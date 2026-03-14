मोठी बातमी! बगदादमधील अमेरिकन दूतावासावर मोठा हल्ला; आत्मघातकी ड्रोनने रडार सिस्टम आणि हेलिपॅड लक्ष्य

US Embassy in Baghdad Under Attack : इराण - इस्त्रालय आणि अमेरिकेमधील युद्धाच्या 14 दिवशीही इराणचे हल्ले थांबण्याचे नाव घेत नाही आहे. वृत्तानुसार इराकची राजधानी बगदादमधील अमेरिकन दूतावासावर मोठा हल्ला करण्यात आला. विशेष म्हणजे सर्वात सुरक्षित क्षेत्र मानल्या जाणाऱ्या 'ग्रीन झोन' मध्ये हा हल्ला झाल्यामुळे या युद्धाची भीषणता समोर येत आहे. इराकी अधिकाऱ्यांने असा दावा केला आहे की, दूतावासाच्या कंपाऊंडमधील हेलिपॅडला लक्ष्य करून हल्ला करण्यात आला. त्यानंतर दूतावासाच्या कंपाऊंडमधून काळा धूर दिसल्यामुळे परिसरात भीतीदायक वातावरण पाहिला मिळालं. एका आत्मघातकी ड्रोनने अमेरिकन दूतावासातील रडार सिस्टमला लक्ष्य करण्यात आलंय.
— sumit kumar (@eyeamsumit) March 14, 2026
सोशल मीडियावर अमेरिका दुतावासावरील हल्ल्याचे अनेक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओंमध्ये अमेरिकन दूतावासाच्या आवारातून धुराचे लोट आणि आग उठताना स्पष्ट दिसून येत आहे. पण अमेरिकेने अद्याप अधिकृतपणे कोणत्याही जीवितहानी किंवा दूतावासातील नुकसानाची अचूक माहिती जाहीर केलेली नाही. हल्ल्यानंतर सुरक्षा दलांनी संपूर्ण परिसराला वेढा घातल्याचे वृत्त आहे.
नुकतच 'इराकी इस्लामिक रेझिस्टन्स' ने अमेरिकन लष्करी आणि गुप्तचर कर्मचाऱ्यांवर मोठे बक्षीस जाहीर केलं आहे. अशात हा हल्ला झाल्यामुळे दूतावासावरील हल्ल्याकडे वॉशिंग्टनला थेट आव्हान म्हणून पाहिलं जात आहे.
दुसरीकडे बगदादमधील अमेरिकन दूतावास हे सर्वात सुरक्षित राजनैतिक परिसरांपैकी एक आहे. त्यामुळे असाप्रकारचा हल्ला अतिशय भयानक आहे. त्यात हेलिपॅडवर पोहोचणारे क्षेपणास्त्र हा एक मोठा सुरक्षा उल्लंघन आहे.
इराण - इस्त्रायल आणि अमेरिका युद्धाच्या 14 व्या दिवशीही इराणकडून सतत हल्ले होत असल्याचे परदेशातील वृत्ताने दावा केला आहे. वृत्तानुसार, गेल्या 24 तासांमध्ये दुबईच्या आर्थिक केंद्रातील एका इमारतीवर एका अडवलेल्या प्रक्षेपणाचा ढिगारा पाहिला मिळाला. वृत्तानुसार, 24 तासांपेक्षा कमी कालावधीतील हा दुसरा हल्ला असल्याचे बोलं जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार या हल्ल्यात कोणतीही जीवीतहानी किंवा कोणीही जखमी झाल्याचे वृत्त नाही.
दरम्यान मध्य दुबईतील एका इमारतीच्या बाहेरील भागात यशस्वीरित्या पडलेल्या ढिगाऱ्यामुळे ही घटना घडल्याची पुष्टी अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली आहे. परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात आणण्यात आलीय," असे दुबई मीडिया ऑफिसने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वरील पोस्टकडून माहिती दिली आहे.