Marathi News
  • दुबईतील जगप्रसिद्ध बुर्ज खलिफा इमारतीवर हल्ला? इराण इस्रायल युद्धाचा भडका! एकावेळी 8 देशावर हल्ले

दुबईतील जगप्रसिद्ध बुर्ज खलिफा इमारतीवर हल्ल्याचा प्रयत्न झाला आहे. इराण इस्रायल युद्धाचा भडका उडाला आहे. एकावेळी 8 देशांवर हल्ले झाले आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 28, 2026, 11:03 PM IST
Iran Israel War : इराण इस्रायल युद्धाचा भडका उडाला आहे. इराणने एकावेळी 8 देशांवर हल्ले केले आहेत.  इराणकडून हवाई हल्ले तीव्र करण्यात आले आहेत. दुबईतील सुप्रसिद्ध बुर्ज खलिफा इमारतीवर हल्ल्याचा प्रयत्न इराणकडून करण्यात आला. बुर्ज खलिफा इमारत परिसरात इराणकडून ड्रोनचा हल्ला झाला. त्यानतंर तातडीनं बुर्ज खलिफा इमारत रिकामी करण्यात आली. 

इस्रायलचे इराणवर जोरदार हल्ले सुरुच 

इस्रायलचे इराणवर जोरदार हल्ले सुरुच आहेत. इस्रायलनं इराणवर मिसाईलचा मारा केला. या हल्ल्यात इराणचे सैनिक ठार झाले. या हल्ल्याचा व्हिडिओ इस्रायल डिफेन्स फोर्सनं एक्स समाजमाध्यमावर शेअर केलाय.अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा पथकाच्या सदस्यांसह मार अ लागो इथे रात्रभर परिस्थितीचं निरीक्षण केलं. ट्रम्प यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्याशी फोनवरून चर्चाही केली. त्यांचं राष्ट्रीय सुरक्षा पथकाकडूनही दिवसभर परिस्थितीचं बारकाईने निरीक्षण केलं जाणार आहे. 

दुबई आणि अबू धाबीमध्ये स्फोट

अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर संयुक्त हवाई हल्ले सुरू केले, ज्यात इराणच्या 30 शहरांना लक्ष्य करण्यात आले. इराणने प्रत्युत्तर दिले. इराणने ऑपरेशन फतह-ए-जंग सुरू केले, मध्य पूर्वेतील आठहून अधिक देशांवर हल्ला केला. मध्य पूर्वेतील तणाव वाढला आहे. दुबई आणि अबू धाबीमध्ये स्फोट झाल्याची नोंद झाली आहे. दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ अनेक स्फोटांचे आवाज ऐकू आले, ज्यामुळे पुढील सूचना मिळेपर्यंत सर्व उड्डाणे स्थगित करण्यात आली. 

दुबईच्या पाम जुमेराह येथील फेअरमोंट हॉटेलवर क्षेपणास्त्र हल्ला

दुबईच्या पाम जुमेराह येथील फेअरमोंट हॉटेलवर क्षेपणास्त्र हल्ला झाला.  पाम जुमेराह पर्यटकांमध्ये खूपच लोकप्रिय आहे.  सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या व्हिडिओंमध्ये  पाम जुमेराह इमारतीला आग लागली होती आणि धुराचे लोट आकाशात उडत होते. आग तीव्र होती. अर्ध हॉटेल यात सापडले आहे. दोन प्रत्यक्षदर्शींनी एएफपीला सांगितले की त्यांनी स्फोटाचा आवाज ऐकला आणि दुबईच्या प्रतिष्ठित द पाममधून धुराचे लोट उठताना पाहिले.

बुर्ज खलिफा इमारत रिकामी करण्यात आली

एका प्रत्यक्षदर्शीने सांगितले की बुर्ज खलिफाच्या जवळ स्फोट झाला आहे. मध्य पूर्वेतील व्यावसायिक केंद्र आणि जगातील सर्वात उंच इमारत असलेल्या बुर्ज खलिफामध्ये अनेक व्यावसायिक, सेलिब्रिटी तसेच श्रीमंतांची घर आहेत. बुर्ज खलिफामधील अनेक रहिवाशांनी आकाशातून वेगाने क्षेपणास्त्रे उडताना पाहिली. अहवालानुसार बुर्ज खलिफा इमारत रिकामी करण्यात आली आहे.

अमेरिका आणि इस्रायलचा इराणवर हल्ला

आज सकाळी तेहरानवर अमेरिका आणि इस्रायलच्या संयुक्त हल्ल्यानंतर, इराणने प्रत्युत्तरात्मक क्षेपणास्त्र हल्ले केले, ज्यामुळे अबू धाबी आणि अनेक आखाती शहरांमध्ये स्फोट झाले. अनेक देशांमध्ये हवाई संरक्षण प्रणाली सक्रिय करण्यात आल्या. इराणी क्षेपणास्त्रांनी अमेरिकन लष्करी तळांना लक्ष्य केले आणि त्यामुळे रहिवासी भागांवर कचरा पडला. इराण मध्य पूर्वेतील अनेक अमेरिकन लष्करी तळांवर प्रत्युत्तर देत असल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान, संयुक्त अरब अमिरातीने अबू धाबीमध्ये एका नागरिकाच्या मृत्यूची पुष्टी केली आहे, तर कतार, बहरीन, कुवेत आणि सौदी अरेबियानेही क्षेपणास्त्रे रोखल्याचे वृत्त दिले आहे. इस्रायलवर अनेक वेळा क्षेपणास्त्रांचा मारा केला आहे. देशभरात सायरन वाजत आहेत. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Israel Iran warUS Iran Wardonald trumpBenjamin NetanyahuAyatollah Ali Khamenei

