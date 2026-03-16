हॉर्मुझ सामुद्रधुनीत समुद्री सुरक्षा मोहिमेसाठी युद्धनौका पाठवण्यास 4 देशांचा नकार; ट्रम्प यांच्या प्रस्तावावर अनेक देश सावध

उर्वशी खोना, झी मीडिया, नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील तणाव तीव्र होत असताना आणि हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतील जहाजवाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता वाढत असताना, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक देशांना त्या भागात युद्धनौका पाठवून समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र या आवाहनावर जगातील अनेक देशांनी सावध भूमिका घेतली असून ऑस्ट्रेलिया, जपान, ब्रिटन आणि फ्रान्स यांनी सध्या तरी नौदल पाठवण्यास नकार दिला आहे किंवा स्पष्ट बांधिलकी देण्याचे टाळले आहे. हॉर्मुझ सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाच्या ऊर्जा मार्गांपैकी एक मानली जाते. अंदाजे जगातील जवळपास पाचव्या भागाइतका कच्च्या तेलाचा व्यापार या मार्गातून होतो. त्यामुळे या मार्गावरील तणावामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर तसेच तेलाच्या किंमतींवर परिणाम होत असल्याचे दिसत आहे.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी मध्यपूर्वेतील तेलावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या देशांनी या महत्त्वाच्या जहाजमार्गाच्या सुरक्षेसाठी जबाबदारी घ्यावी, असे स्पष्ट केले आहे. त्यांनी सुमारे सात देशांना युद्धनौका पाठवण्याची विनंती केल्याचे सांगितले असले तरी त्या देशांची अधिकृत नावे त्यांनी जाहीर केलेली नाहीत. यापूर्वी ट्रम्प यांनी चीन, फ्रान्स, जपान, दक्षिण कोरिया आणि ब्रिटन या देशांना या मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते. अमेरिकेचे ऊर्जा सचिव ख्रिस राईट यांनी सांगितले की, या संदर्भात संबंधित देशांशी संवाद सुरू आहे आणि हॉर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा सुरक्षित आणि खुली करण्यासाठी सहकार्य मिळेल अशी आशा आहे.
ब्रिटनचे पंतप्रधान कैर स्टार्मर यांनी रविवारी ट्रम्प यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा केली. या चर्चेत जागतिक जहाजवाहतुकीतील अडथळे दूर करण्यासाठी हॉर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार स्टार्मर यांनी सुरुवातीला ब्रिटनची विमानवाहू युद्धनौका संघर्षाच्या क्षेत्रात पाठवण्यास नकार दिला. ट्रम्प यांनी “आम्हाला साथ मिळो किंवा न मिळो, आम्ही हे लक्षात ठेवू,” असेही सूचक वक्तव्य केले.
जपानने या प्रस्तावाबाबत अधिक स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. जपानचे संरक्षणमंत्री शिंजिरो कोईझुमी यांनी संसदेत सांगितले की सध्याच्या परिस्थितीत जपान हॉर्मुझ सामुद्रधुनीत नौदल पाठवण्याचा विचार करत नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की इराणशी संबंधित परिस्थिती पाहता सध्या कोणतीही समुद्री सुरक्षा मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. या विषयावर पुढील चर्चा होण्याची शक्यता आहे. जपानच्या पंतप्रधान सानई टाकायची यांची गुरुवारी व्हाईट हाऊसमध्ये ट्रम्प यांच्याशी भेट होणार असून या भेटीत हॉर्मुझचा मुद्दा उपस्थित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमेन्युल मॅकरोन यांनी बहुराष्ट्रीय समुद्री मोहिमेची शक्यता नाकारलेली नाही. मात्र त्यांनी स्पष्ट केले की परिस्थिती स्थिर झाल्यानंतरच अशा मोहिमेचा विचार करता येईल. मॅक्रॉन यांनी सांगितले की युरोप, भारत आणि आशियातील काही देशांबरोबर जहाजांना संरक्षण देण्यासाठी संभाव्य ऑपरेशनबाबत चर्चा सुरू आहे. मात्र सध्याच्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर लगेच अशी मोहीम सुरू होणे शक्य नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
जर्मनीनेही या संघर्षात सक्रिय सहभाग घेण्यास नकार दिला आहे. जर्मनीचे परराष्ट्रमंत्री जोहान्न वाडेफूल यांनी जर्मन टेलिव्हिजनला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले की जर्मनी लवकरच या संघर्षाचा सक्रिय भाग बनणार नाही. ऑस्ट्रेलियानेही तत्सम भूमिका घेतली आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या परिवहनमंत्री कॅथेरीन किंग यांनी सांगितले की ऑस्ट्रेलिया सध्या हॉर्मुझ सामुद्रधुनीत कोणतीही युद्धनौका पाठवणार नाही.
चीनने तुलनेने मवाळ प्रतिक्रिया दिली आहे. वॉशिंग्टनमधील चिनी दूतावासाचे प्रवक्ते लिऊ पेंगयू यांनी सांगितले की ऊर्जा पुरवठा स्थिर आणि अखंड ठेवणे ही सर्व देशांची सामायिक जबाबदारी आहे आणि तणाव कमी करण्यासाठी चीन संवाद वाढवेल. दक्षिण कोरियानेही या प्रस्तावाचा अभ्यास सुरू असल्याचे सांगितले असून अमेरिकेसोबत समन्वय साधून परिस्थितीचे बारकाईने परीक्षण केले जाईल, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास आराघची यांनी सांगितले की काही देशांनी त्यांच्या जहाजांना सुरक्षित मार्ग देण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी असेही म्हटले की काही देशांच्या जहाजांना आधीच सामुद्रधुनीतून जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, मात्र त्याबाबत अधिक तपशील दिले नाहीत. इराणने मात्र स्पष्ट केले आहे की हॉर्मुझ सामुद्रधुनी अमेरिकेसाठी आणि तिच्या काही सहयोगी देशांसाठी वगळता इतरांसाठी खुली आहे. हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळीवर दबाव वाढला आहे. या मार्गातून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू वाहून नेले जात असल्याने कोणताही अडथळा निर्माण झाल्यास तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. यामुळेच अमेरिकेने सहयोगी देशांना पुढे येऊन समुद्री मार्ग सुरक्षित करण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र अनेक देश सध्या सावध पवित्रा घेत असून संघर्ष आणखी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे दिसत आहे.