English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

125 कोटी जिंकल्यानंतर 'तो' अचानक बेपत्ता! आता सारा देश घेतोय त्याचा शोध

Australia Lottery Winner: ऑस्ट्रेलियात एका व्यक्तीला लॉटरी लागली. मात्र ती रक्कम घ्यायला तो समोर आलाच नाही.   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 9, 2025, 03:18 PM IST
125 कोटी जिंकल्यानंतर 'तो' अचानक बेपत्ता! आता सारा देश घेतोय त्याचा शोध
Australian Millionaire Mystery Disappears Unclaimed 100 Million doller Jackpot

Australia Lottery Winner: ऑस्ट्रेलियाच्या न्यू साउथ वेल्समधील एका व्यक्तीने 15 मिलियन डॉलर म्हणजेच जवळपास 125 कोटींची लॉटरी जिंकली. मात्र ही लॉटरी जिंकल्यानंतर तो एकाएकी गायब झाला. ओज लॉटोची ही लॉटरी असून लॉटरी जिंकून दिवस झाले तरीदेखील कोणीच क्लेम केले नव्हता. लॉटरी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, विजेत्यासोबत कोणताच संपर्क झाला नाही. कारण त्याने तिकीट The Lott Members Club मध्ये रजिस्टर केले नव्हते. 

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्टनुसार, हे तिकीट ग्रीनहिल्स न्यूजएजन्सीतून खरेदी केले होते. जे स्कॉटलँड शॉपिंग सेंटर ईस्ट मेटलँडमध्ये आहे. ड्रॉ दरम्यान एकाच तिकीटाला विजेता घोषित करण्यात आलं होतं. विजेता नंबर 44,46,39,34,7,15 आणि 3 तर 24,19 आणि 3 सप्लीमेंट्री नंबर होते. पण जर त्या व्यक्तीने तिकीट हरवले असेल तर इतक्या मोठ्या रकमेपासून तो वंचित राहणार आहे. 

ग्रीनगिल्स न्यूजएजन्सीच्या स्टाफ मेंबर टियर्ना पेरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या स्टोअरमधून आत्तापर्यंतचा सर्वात मोठे बक्षीस हेच आहे. विजेता लवकरच समोर येईल. आम्ही या आधीदेखील लॉटरी काढली आहे. मात्र हा आत्तापर्यंतचा सर्वात मोठा जॅकपॉट आहे. तर, लॉटोचे प्रवक्ता खात मॅकइंटायर यांनी म्हटलं की, इतकी मोठी रकम जिंकलेला हा एकमेव व्यक्ती आत्तापर्यंत समोर आला नाही, यावर विश्वास ठेवणे कठिण आहे. 

लॉटो अधिकारी आता सीसीटिव्ही फुटेज शोधण्याच्या तयारीत आहे. जेणेकरुन कोणी तिकीट खरेदी केले हे कळू शकेल. तर तिकीट हरवलं तर विजेता लॉस्ट तिकीट कंप्लेंटदेखील दाखल करु शकतो. अधिकाऱ्यांनी सर्वांना अपील केलं आहे की, ज्यांनी कोणी लॉटरीचे तिकीट खरेदी केले आहे त्यांनी आपला नंबर पुन्हा जरुर चेक करा. 

न्यू साउथ वेल्सच्या नियमांनुसार, विजेत्याला त्याची रक्कम 6 वर्षांच्या आत क्लेम करावी लागते. म्हणजेच 15 मिलियन डॉलर विजेत्याकडे अद्यापही 5 वर्षे आणि 51 आठवडे आहेत. तोपर्यंत जर त्याने ही रक्कम क्लेम केली नाही तर रकम संपून जाईल.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Australia lottery winner15 million doller unclaimedmissing millionaireOz LottoPowerball jackpot

इतर बातम्या

मोलकरणीनं घेतला नवाकोरा 3BHK फ्लॅट; इंटेरिअरचा फोटो पाहून म...

भारत