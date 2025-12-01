English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
71 दिवस मृत्यूशी झुंज! बेडूक -साप खाल्ले, स्वतःची लघवी पीत जगला हा तरुण, हरवलेल्या तरुणाची थरारक कथा

आज आम्ही तुम्हाला अशा एका व्यक्तीबद्दल सांगणार आहोत, ज्याने 71 दिवस विना कपडे आणि बेडूक, साप, पाल, मुंग्या खावून दिवस काढले.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 1, 2025, 10:52 PM IST
Weird news:  नोकरी आजही तरुणांची पहिली पसंती आहे. नवीन नोकरीचा पहिला दिवस म्हणजे उत्साह, स्वप्नं आणि नवीन सुरुवातीची धडपड. पण अशाच स्वप्नांनी भारावून ऑस्ट्रेलियातील 35 वर्षीय रिकी मेगी ज्या प्रवासाला निघाला होता, त्या प्रवासाने अचानक भयानक वळण घेतलं.

 ज्या दिवशी तो कारमध्ये गाणी लावत आनंदात नवीन कंपनी जात होता त्या दिवशीच त्याच्या आयुष्यात सर्वात भीषण संकट समोर आलं आणि पुढचे 71 दिवस तो जिवंत राहण्यासाठी नरकयातना सहन करत जंगलात, वाळवंटात भटकत राहिला.

शरीरावर कपडा नाही, सभोवताली वाळवंट

रिकीच्या मते, जेव्हा तो शुद्धीवर आला तेव्हा तो एका वाळवंटातील कबरीवर पडलेला होता. आसपास कुठे झाड नाही, सावली नाही, खाण्यासाठी गवताची पातीही नाही. अंगावर एकही कपडा नाही. तो पूर्णपणे गोंधळलेला, दिशाहीन आणि मानसिकदृष्ट्या हादरलेला होता.

अतोनात भूक, कडक उन्हाळा आणि पाण्याचा थेंब न मिळाल्याने तो अक्षरशः मृत्यूसमान अवस्थेत होता. जगण्यासाठी त्याने बेडूक, साप, पाल, मुंग्या काही मिळेल ते खाल्ले. कधी कधी तहान भागवण्यासाठी त्याला स्वतःची लघवी पिण्याची वेळही आली. अशा निर्जन वाळवंटात 71 दिवस तो जीवंत राहण्यासाठी पराकाष्ठा करत होता.

काय घडलं होतं रिकीसोबत?

ही घटना 2006 मधली आहे. रिकी मेगी क्वीन्सलँडमधील ब्रिस्बेनहून पश्चिम ऑस्ट्रेलियातील पोर्ट हेडलँडकडे नोकरीनिमित्त कारने निघाला होता. जवळपास 3000 किलोमीटरचा प्रवास होता. हे क्षेत्र ऑस्ट्रेलियातील सर्वात धोकादायक आणि निर्मनुष्य म्हणून ओळखलं जातं.

या प्रवासात त्याने एका अनोळखी व्यक्तीला लिफ्ट दिली.  त्याचा दावा आहे की त्या व्यक्तीने त्याच्या ड्रिंकमध्ये नशीला पदार्थ मिसळला किंवा कदाचित इंजेक्शन दिलं. त्यानंतर त्याला काहीच आठवत नाही. जेव्हा तो शुद्धीवर आला तेव्हा तो पूर्णपणे अनोळखी आणि निर्जन वाळवंटात एकटा होता.

10 आठवड्यांहून अधिक काळ तो वाळवंटात अडकलेला होता. त्याची सुटका तेव्हा झाली जेव्हा एका दुर्गम प्रदेशातून जाणाऱ्या गुराख्यांच्या गटाने वाळूत भटकणारा एक माणूस पाहिला. तो रिकी मेगी होता. त्यानंतर त्यांनी त्याला रुग्णालयात दाखल केले तेव्हा तो एवढा अशक्त झाला होता की उभं राहणंही कठीण झालं होतं. त्याची कथा ऐकून डॉक्टर आणि पोलीस सर्वजण थक्क झाले होते.

71 दिवस तो कुठे फिरत राहिला?

2010 मध्ये त्याने दिग्दर्शक ग्रेग मॅकलीनसोबत मिळून आपला अनुभव लिहिला. त्यात त्याने लिहिलं, 'मी एकटाच चालायला सुरुवात केली. जितका चालेन तितक्या लवकर माणसं माझ्यापर्यंत पोहोचतील असं वाटलं. जे सापडलं ते खाल्लं साप, बेडूक, पाल, मुंग्या. कधी छोट्या पाण्याच्या तळ्यातलं पाणी पिला. तहान लागली की स्वतःच लघवी प्यायला. आजही ऑस्ट्रेलियातील सर्वात विचित्र घटनांपैकी एक रीकी मेगीची ही घटना आजही एक रहस्य आहे. पोलिसांनी अनेक तपास केले परंतु ठोस पुरावे कधीच सापडले नाहीत.

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

