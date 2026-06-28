/ऑटो सेक्टरमध्ये मोठा भूकंप! एकाच झटक्यात 1 लाख कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवरुन काढण्याची तयारी, 4 कारखानेही होणार बंद?

गेल्या काही महिन्यांपासून आयटी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांचा नोकऱ्या एका झटक्यात गेल्या आहेत. नोकरी जाण्याचा धोका अजून कमी झालेला नसून कर्मचारी चिंतेत आहे. अशात आता ऑटो क्षेत्रातही नोकरीकपातीचा मोठा भूकंप येणार आहे. मॅनेजर मॅगझिनमधील एका अहवालानुसार युरोपमधील सर्वात मोठी कार उत्पादक कंपनी फोक्सवॅगन एजी नोकरीकपात करण्याचा तयारीत आहे. या अहवालानुसार फोक्सवॅगन एजीचे सीईओ ऑलिव्हर ब्लूम हे कंपनीला अधिक स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गदा आणणार आहे. एवढंच नाही तर चार कारखाने बंद करण्याचा विचारतही ते असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
या अहवालानुसार या आठवड्याच्या सुरूवातीला झालेल्या मिटिंगमध्ये एकाच झटक्यात 1 लाख कर्मचाऱ्यांना काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऑडी, पोर्शे आणि फॉक्सवॅगन सारखे एकापेक्षा एक ब्रँड्स असलेल्या या कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या संख्येबद्दल बोलायचं झालं तर इथे सध्या 6 लाख 57 हजार कर्मचारी काम करतात.
फोक्सवॅगन एजीचे सीईओ ऑलिव्हर ब्लूम यांनी फक्त कर्मचारी कपात नाही तर कंपनीचा खर्च कमी करण्यासाठी जर्मनीतील चार मोठं प्रकल्प बंद करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या चार कंपन्यांमध्ये ऑडीचा नेकार्सुल्म, फॉक्सवॅगनच्या हॅनोव्हर, झ्विकाऊ आणि एम्डेन ही नावं समोर आली आहेत.
अमेरिकेने लावलेल्या कडक आयात शुल्कामुळे ऑटो विश्वात राज्य करणाऱ्या फॉक्सवॅगनवर ही वेळ आली आहे. एवढंच नाही तर चीनच्या बाजारपेठेत फॉक्सवॅगनच्या गाड्यांची मागणी कमी झाल्यामुळे त्यांना फटका बसला आहे. या सगळ्यांमुळे कंपनी आर्थिक संकटातून जातंय, त्यामुळे ऑलिव्हर ब्लूम यांनी ही कठोर पावलं उचलण्याचा निर्णय घेतला. महत्त्वाचे म्हणजे कंपनीने यापूर्वी एव्हरलन्स या सागरी इंजिन व्यवसायातील 51 टक्के हिस्सा विकल्याचे वृत्त आहे.