चार वर्षात 3 वेळा झाली प्रेग्नंट; कारण जाणून पोलीसच नाही तर कायदेतज्ज्ञही चक्रावले

China Prison Loophole : प्रत्येक देशाचा कायदा हा वेगवेगळा असतो. पण मुळ गोष्ट शिक्षा, आरोपी आणि गुन्हा या तीन गोष्टींभोवती कायदा फिरत असतो. निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा, त्यासोबत आरोपीबद्दलही माणसुकी या नात्याने अनेक देशांमध्ये कायदे तयार करण्यात येतात. महिलांसंबंधी प्रत्येक देशाचे वेगवेगळे कायदे आहेत. महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि महिला आरोपींसाठी विशेष कायदे तयार करण्यात आले आहेत. (avoid punishment in China She got pregnant 3 times in four years police legal experts China Prison Loophole)
सध्या चीनच्या शांक्सी प्रांतातील चेन हाँग या महिलेची जोरदार चर्चा सुरु आहे. 2020 मध्ये या महिलेला फसवणुकीच्या प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतरही तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठवण्यात आली. पण तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की, चार वर्ष झाली अजून तिने तुरुंगवासाची शिक्षा भोगली नाही. तिने हे शिक्षा टाळण्यासाठी कायद्याचा गैरवापर केला. नेमकं तिने काय केलं, हे जाणून पोलीस काय कायदेतज्ज्ञही चक्रावलेत.
चिनी कायद्यानुसार, जर एखादी महिला गर्भवती असेल किंवा स्तनपान करत असेल तर तिची तुरुंगवासाची शिक्षा पुढे ढकली जाते. या नियमाचा फायदा घेत चेन हाँगने तीन वेळा तुरुंगवासाठी शिक्षा टाळली. पण जेव्हा तपास पुढे गेला तेव्हा असे आढळून आले की तिने तीन मुलांना स्वतः वाढवले नाही, तर त्यांना इतरांना दिलं.
साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टच्या वृत्तानुसार, मे महिन्यात तिसऱ्या मुलाच्या जन्मानंतर तपास सुरू झाला. त्यानंतर असं आढळून आलं की चेन हाँगच्या नावावर एकही मूल नोंदणीकृत नव्हते. आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे एक मूल तिच्या माजी मेहुणीच्या नावावर नोंदणीकृत होते, ज्यामुळे असे दिसून आले की ते मूल तिचे आहे. चौकशीदरम्यान, चेन हाँगने कबूल केलं की तिचा आधीच घटस्फोट झाला आहे. तपासात असे दिसून आलं की पहिली दोन मुलं तिच्या माजी पतीसोबत राहत होती, तर तिसरं मूल तिच्या मेहुणीला देण्यात आले. यावरून हे स्पष्ट झाले की चेन हाँग केवळ शिक्षा टाळण्यासाठी गर्भधारणेचा वापर करत होती. यामुळेच अधिकाऱ्यांनी तिला आता तुरुंगात पाठवण्याचा सल्ला दिला.
जियांग्सू प्रांतातील यानचेंग शहरातील कायदेशीर अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की अशा प्रकरणांमुळे कायद्यातील त्रुटी दिसून येतात. जर एखादी महिला वारंवार आई होण्याचे कारण देत असेल तर न्यायालयाने शिक्षा तात्पुरती स्थगित करावी आणि नंतर ती पुन्हा सुरू करावी, असे त्यांचे मत आहे. यामुळे मुलांचे नुकसान होणार नाही आणि कायद्याचा गैरवापरही होणार नाही.
चीनमध्ये, जर एखादा कैदी गंभीर आजारी असेल, गर्भवती असेल, नवजात बाळाची काळजी घेत असेल किंवा स्वतःची काळजी घेऊ शकत नसेल, तर त्याला तुरुंगात राहण्याची गरज नाही. असे लोक घरी किंवा रुग्णालयात राहून त्यांची शिक्षा भोगू शकतात, पण स्थानिक सुधार अधिकारी त्यांच्यावर लक्ष ठेवतात. त्यांना दर तीन महिन्यांनी वैद्यकीय किंवा गर्भधारणेचे अहवाल सादर करावे लागतात आणि अधिकारी वेळोवेळी ते नियमांचे पालन करत आहेत की नाही याची तपासणी करतात.