English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

चार वर्षात 3 वेळा झाली प्रेग्नंट; कारण जाणून पोलीसच नाही तर कायदेतज्ज्ञही चक्रावले

कायदा हा निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा होऊ नये यासाठी तयार करण्यात आला आहे. पण या कायद्याला तोडमोड करून काही जण त्याचा गैरफायदा घेतानाही आपण पाहिलं आहे. असं एकच डोकं चक्रावून टाकणारी घटना समोर आली आहे. ती महिला चार वर्षात तीनदा प्रेग्नंट झाली. तिने असं काय केलं ते जाणून पोलीस काय कायदेतज्ज्ञही चक्रावले. 

नेहा चौधरी | Updated: Aug 20, 2025, 02:39 PM IST
चार वर्षात 3 वेळा झाली प्रेग्नंट; कारण जाणून पोलीसच नाही तर कायदेतज्ज्ञही चक्रावले
She got pregnant 3 times in four years

China Prison Loophole : प्रत्येक देशाचा कायदा हा वेगवेगळा असतो. पण मुळ गोष्ट शिक्षा, आरोपी आणि गुन्हा या तीन गोष्टींभोवती कायदा फिरत असतो. निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा, त्यासोबत आरोपीबद्दलही माणसुकी या नात्याने अनेक देशांमध्ये कायदे तयार करण्यात येतात. महिलांसंबंधी प्रत्येक देशाचे वेगवेगळे कायदे आहेत. महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि महिला आरोपींसाठी विशेष कायदे तयार करण्यात आले आहेत. (avoid punishment in China She got pregnant 3 times in four years police legal experts China Prison Loophole)

सध्या चीनच्या शांक्सी प्रांतातील चेन हाँग या महिलेची जोरदार चर्चा सुरु आहे. 2020 मध्ये या महिलेला फसवणुकीच्या प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतरही तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठवण्यात आली. पण तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की, चार वर्ष झाली अजून तिने तुरुंगवासाची शिक्षा भोगली नाही. तिने हे शिक्षा टाळण्यासाठी कायद्याचा गैरवापर केला. नेमकं तिने काय केलं, हे जाणून पोलीस काय कायदेतज्ज्ञही चक्रावलेत. 

शिक्षा टाळण्यासाठी महिलेने चार वर्षांमध्ये...

चिनी कायद्यानुसार, जर एखादी महिला गर्भवती असेल किंवा स्तनपान करत असेल तर तिची तुरुंगवासाची शिक्षा पुढे ढकली जाते. या नियमाचा फायदा घेत चेन हाँगने तीन वेळा तुरुंगवासाठी शिक्षा टाळली. पण जेव्हा तपास पुढे गेला तेव्हा असे आढळून आले की तिने तीन मुलांना स्वतः वाढवले नाही, तर त्यांना इतरांना दिलं.

चेन हाँगला कायद्यात लपलेला मार्ग कसा सापडला?

साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टच्या वृत्तानुसार, मे महिन्यात तिसऱ्या मुलाच्या जन्मानंतर तपास सुरू झाला. त्यानंतर असं आढळून आलं की चेन हाँगच्या नावावर एकही मूल नोंदणीकृत नव्हते. आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे एक मूल तिच्या माजी मेहुणीच्या नावावर नोंदणीकृत होते, ज्यामुळे असे दिसून आले की ते मूल तिचे आहे. चौकशीदरम्यान, चेन हाँगने कबूल केलं की तिचा आधीच घटस्फोट झाला आहे. तपासात असे दिसून आलं की पहिली दोन मुलं तिच्या माजी पतीसोबत राहत होती, तर तिसरं मूल तिच्या मेहुणीला देण्यात आले. यावरून हे स्पष्ट झाले की चेन हाँग केवळ शिक्षा टाळण्यासाठी गर्भधारणेचा वापर करत होती. यामुळेच अधिकाऱ्यांनी तिला आता तुरुंगात पाठवण्याचा सल्ला दिला.

अधिकाऱ्यांनी शिक्षेच्या नवीन नियमांची मागणी का केली?

जियांग्सू प्रांतातील यानचेंग शहरातील कायदेशीर अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की अशा प्रकरणांमुळे कायद्यातील त्रुटी दिसून येतात. जर एखादी महिला वारंवार आई होण्याचे कारण देत असेल तर न्यायालयाने शिक्षा तात्पुरती स्थगित करावी आणि नंतर ती पुन्हा सुरू करावी, असे त्यांचे मत आहे. यामुळे मुलांचे नुकसान होणार नाही आणि कायद्याचा गैरवापरही होणार नाही.

चीनमध्ये अशा कैद्यांना कोणत्या प्रकारच्या सवलती मिळतात?

चीनमध्ये, जर एखादा कैदी गंभीर आजारी असेल, गर्भवती असेल, नवजात बाळाची काळजी घेत असेल किंवा स्वतःची काळजी घेऊ शकत नसेल, तर त्याला तुरुंगात राहण्याची गरज नाही. असे लोक घरी किंवा रुग्णालयात राहून त्यांची शिक्षा भोगू शकतात, पण स्थानिक सुधार अधिकारी त्यांच्यावर लक्ष ठेवतात. त्यांना दर तीन महिन्यांनी वैद्यकीय किंवा गर्भधारणेचे अहवाल सादर करावे लागतात आणि अधिकारी वेळोवेळी ते नियमांचे पालन करत आहेत की नाही याची तपासणी करतात.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Chen Hong fraud caseChina prison loopholepregnancy to avoid jailChinese law on prisonersunusual crime story

इतर बातम्या

भांडुपमध्ये हेडफोन घालणं तरुणाच्या जीवावर, 17 वर्षीय तरुणाच...

मुंबई बातम्या