'पुढचे 12 तास ट्रेनचा प्रवास टाळा', इस्त्रायलकडून इराणीयन्सच्या सर्वसामान्यांना निर्वाणीचा इशारा

Iran Vs Israil War: इस्रायलच्या लष्कराने इराणातील सामान्य नागरिकांना एक महत्त्वाचा आणि तातडीचा इशारा जाहीर केला आहे. मंगळवारी त्यांच्या फारसी भाषेतील एक्स खात्यावरुन हा इशारा प्रसिद्ध करण्यात आला. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 7, 2026, 01:42 PM IST
इस्त्रायलचा इशारा

Iran Vs Israil War: इराण विरुद्ध अमेरिका, इस्त्रायल युद्ध काही थांबण्याचे नाव घेत नाहीय. दिवसेंदिवस अधिक चिघळतंय. दरम्यान इस्त्रायलकडून इराणच्या नागरिकांना इशारा देण्यात आलाय. यात त्यांना ट्रेन प्रवास टाळण्याचे आवाहन करण्यात आलंय. इस्त्रायलच्या डोक्यात नेमकं काय चाललंय? इराणवर कशाप्रकारचा घातपात होऊ शकतो? सविस्तर जाणून घेऊया.  

इस्रायलच्या लष्कराने इराणातील सामान्य नागरिकांना एक महत्त्वाचा आणि तातडीचा इशारा जाहीर केला आहे. मंगळवारी त्यांच्या फारसी भाषेतील एक्स खात्यावरुन हा इशारा प्रसिद्ध करण्यात आला. “तुमच्या सुरक्षिततेसाठी आम्ही विनंती करतोय की, आतापासून ते इराणी वेळेनुसार रात्री 9 वाजेपर्यंत संपूर्ण इराणमध्ये ट्रेनने प्रवास करु नका किंवा ट्रेन वापरु नका.”, असे इस्त्रायलने स्पष्टपणे सांगितले आहे.  इस्रायलने याचे कारणही दिले आहे. ट्रेन किंवा रेल्वे मार्गाजवळ राहिल्यास तुमचा जीव धोक्यात येऊ शकतो. हा इशारा फक्त 12 तासांसाठी आहे. पण तो खूप गंभीर आहे आणि लोकांना घराबाहेर पडताना सावध राहण्याचे आवाहन करतो.

सध्याची नेमकी परिस्थिती काय?

हा इशारा दिला जात असताना इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणवर हवाई हल्ले केल्याची घटना समोर येत आहे. या हल्ल्यांमध्ये तेहरानमधील रफी-निया सिनागॉग पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्याची माहिती इराणी माध्यमांनी दिलीय. याशिवाय लेबनॉनमध्येही एका इमारतीवर अमेरिकेच्या बनावटीच्या दोन बॉम्ब्स पडल्याने तीन जणांचा मृत्यू झाला. या घटनांमुळे संपूर्ण क्षेत्रात तणाव वाढला असून इस्रायलने इराणी लोकांना ट्रेन टाळण्यास सांगितले आहे. यामुळे ते लोकांना प्रत्यक्ष हानीपासून वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसते. सध्या मध्यपूर्वेतील परिस्थिती अत्यंत बिकट असल्याने असे इशारे दिले जात आहेत.

इराणने युद्धविरामाचा प्रस्ताव नाकारला

या पार्श्वभूमीवर इराणने अमेरिकेने पाठवलेल्या युद्धविरामाच्या योजनेला स्पष्ट नकार दिला आहे. त्याऐवजी इराणने स्वतःची 10 मुद्द्यांची शांतता योजना मांडली आहे. या योजनेत म्हटले आहे की, इराणवर पुन्हा कोणताही हल्ला होणार नाही याची हमी द्यावी आणि युद्ध पूर्णपणे संपवावे. याशिवाय लेबनॉनमध्ये इस्रायलचे हल्ले थांबवावेत, इराणवरचे आर्थिक निर्बंध हटवावेत आणि इराणच्या मित्र देशांविरुद्धचे सर्व संघर्ष संपवावेत, अशी मागणी केली आहे. या सर्व गोष्टी पूर्ण झाल्यास इराण हॉर्मुझ सामुद्रधुनी उघडी करेल, पण प्रत्येक जहाजाकडून 20 लाख डॉलर शुल्क घेईल आणि ते ओमानसोबत वाटून घेईल, असेही स्पष्ट केले आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचा कठोर इशारा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या या 10 मुद्द्यांच्या योजनेला ‘महत्त्वाचे पाऊल’ म्हटले आहे, पण ते ‘पुरेसे नाही’ असेही सांगितले आहे. ट्रम्प यांनी इराणला स्पष्ट धमकी दिली की, हॉर्मुझ सामुद्रधुनी मंगळवारीच्या मुदतीपर्यंत पूर्णपणे उघडी न झाल्यास इराणमधील वीज केंद्रे आणि पूल यांसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणांना ‘पूर्णपणे नष्ट’ करण्यात येईल. ते म्हणाले, “संपूर्ण देश एका रात्रीत उध्वस्त करता येईल आणि ती रात्र उद्या रात्री असू शकते.” ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यामुळे परिस्थिती आणखी तणावपूर्ण झाली आहे.

लोकांसाठी सावधगिरी

सध्या इस्रायल-अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. इराणी लोकांना ट्रेन टाळण्याचा इशारा हा या संघर्षाचा एक भाग आहे. इस्रायलने लोकांच्या सुरक्षिततेचा विचार करुन हा संदेश दिला असला तरी, यामुळे इराणमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दोन्ही बाजूंकडून दिल्या जाणाऱ्या इशाऱ्यांमुळे सामान्य लोकांना खूप काळजी वाटत आहे. हा संघर्ष लवकरात लवकर संपावा आणि शांतता प्रस्थापित व्हावी, अशी सर्वांची इच्छा आहे. सध्या इराणमधील लोकांना घराबाहेर जाण्यापूर्वी विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

