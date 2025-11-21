English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
2026 वर्षात पृथ्वीचा मोठा भूभाग... बाबा वेंगाच्या महाभयानक भविष्यवाणीमुळे खळबळ

वनिता कांबळे | Updated: Nov 21, 2025, 11:45 PM IST
Baba Vanga 2026 Predictions: 2025 वर्ष संपायला आता अवघे काहीच दिवस उरले आहेत. 2025 वर्षात अनेक विनाशकारी घटना घडल्या आहेत. 2026 वर्ष कसे असे याची सगळ्यांनाच चिंता पडली आहे. अशातच आता  प्रसिद्ध भविष्यवेत्या बाबा वेंगाच्या महाभयानक  भविष्यवाणीमुळे खळबळ उडाली आहे. 2025 काहीच नाही.  2026 मध्ये 2025 पेक्षा डेंजर घटना घडतील असे भाकित बाबा वेंगाने केले आहे. 

बाबा वेंचा याच्या भविष्यवाण्या पुन्हा एकदा चर्तेत आल्या आहेत. बाबा वेंगाने 2026 साठी अनेक भाकिते केली आहेत ज्यामुळे त्यांच्यावर विश्वास ठेवणाऱ्यांना भीती भिती निर्माण झाली आहे. 2026 मध्ये महायुद्धासारखी परिस्थिती असेल. मोठ्या प्रमाणात विनाशकारी घटना घडतील. एआयच्या वाढत्या शक्तीमुळे जगासमोर आव्हान निर्माण होईल आणि परग्रही अर्थात एकलियन आक्रमण करतील असे संकेत देखील देण्यात आले आहेत.

1911 मध्ये जन्मलेल्या वेंगाने दुसऱ्या महायुद्धाबद्द केलेले भाकित खरे ठरले. यानंतर बाबा वेंगा चर्चेत आला. 5079 पर्यंत बाबा वेंगानं भविष्य वर्तवलेली आहेत. बाबा वेंगाचा जन्म बल्गेरियात 1911 मध्ये झाला होता, 12 वर्षांचे असताना त्यांची दृष्टी गेली. त्यानंतर त्यांनी भाकितं वर्तवायला सुरुवात केली ज्यापैकी 85% भाकितं खरी ठरलीयेत. 1996 मध्ये त्यांचं निधन झालं. पण त्यांनी वर्तवलेली भाकितं त्यानंतरही खरी ठरत राहिली. 

2026 साठी बाबा वेंगाची भविष्यवाणी

बाबा वेंगाने 2026 मध्ये मोठ्या नैसर्गिक आपत्तींचा इशारा दिला आहे. या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये भूकंप, ज्वालामुखीचा उद्रेक आणि तीव्र हवामान बदल यांचा समावेश आहे. हे जगाच्या विविध भागात होऊ शकते. त्यांनी असेही म्हटले की पृथ्वीच्या सात ते आठ टक्के भूभाग या आपत्तींमुळे प्रभावित होऊ शकतो. बाबा वेंगाच्या भाकिता नुसार 2026 हे वर्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता वेगाने उदयास येईल. या उदयात अनेक गोष्टींचा समावेश असेल ज्या मानवतेच्या फायद्यात नसतील.  एआय मानवी नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकते. ते मानवी जीवनावर वर्चस्व गाजवू शकते आणि समस्या निर्माण करू शकते अशी भिती बाबा वेंगाने व्यक्त केली आहे. पृथ्वीवर परग्रही लोकांचा हल्ला होण्याचीही भविष्यवाणी केली.  बाबा वेंगाच्या भाकितानुसार, परग्रही लोक आणि पृथ्वी यांच्यातील पहिला संपर्क नोव्हेंबर 2026  मध्ये होऊ शकतो. पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश करणाऱ्या एका मोठ्या अंतराळयानाबद्दल बोलले, ही कल्पना विश्वासणाऱ्यांमध्ये उत्सुकता आणि भीती दोन्ही निर्माण करते.

 

