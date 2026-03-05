इस्त्रायल-इराणच्या युद्धादरम्यान गुगलवर बाबा वेंगाला का सर्च करतात? जग तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर?

बाबा वांगा यांनी भाकीत केले होते की 2026 मध्ये पूर्वेकडे एक मोठे युद्ध सुरू होऊ शकते, जे हळूहळू जगाला वेढून टाकेल. त्यांनी असा दावा केला होता की युरोपला सर्वात जास्त नुकसान होईल. तसेच ही तिसऱ्या महायुद्धाची नांदी तर नाही ना? असा देखील प्रश्न विचारला जात आहे. मध्य पूर्वेतील अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान, त्यांची एक जुनी भविष्यवाणी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर व्हायरल होत आहे. बाबा वांगा यांनी 2020 च्या मध्यात धोकादायक जागतिक युद्धाची भविष्यवाणी केली होती. आता, सोशल मीडिया वापरकर्ते असा दावा करत आहेत की बाबा वांगा यांनी 2026 मध्ये मध्य पूर्वेत काय घडणार आहे याची भाकित सहा वर्षे आधीच केली होती.
बाबा वांगा बल्गेरियात जन्मलेल्या एका अंध भविष्यवेत्त्या होत्या. त्यांचे खरे नाव व्हँगेलिया पांडेवा दिमित्रोवा होते. त्यांचा जन्म 31 जानेवारी 1911 रोजी बल्गेरियात झाला. त्यांना "बाल्कनमधील नोस्ट्राडेमस" म्हणून ओळखले जाते. बाबा वांगाचे बालपण सामान्य होते, परंतु वयाच्या 12 व्या वर्षी एका भयानक वादळाने तिचे आयुष्य बदलून टाकले. तिच्या डोळ्यांत वाळू भरली, ज्यामुळे ती पूर्णपणे आंधळी झाली. तथापि, या घटनेने तिच्या गूढ शक्तींचा उलगडा झाला.
बाबा वांगाने 2020 मध्ये 2026 बद्दल एक भयावह इशारा दिला. तिने पूर्वेकडून एक युद्ध येण्याची भविष्यवाणी केली होती जी हळूहळू संपूर्ण जगाला वेढून टाकू शकते. त्यावेळी, तिचे शब्द गूढ वाटले होते, परंतु आज, जेव्हा पश्चिम आशियामध्ये गनपाऊडरचा वास येत आहे, तेव्हा लोकांना तिची भविष्यवाणी आठवत आहे.
बाबा वांगाने आरोप केला की या युद्धाचा सर्वात जास्त त्रास युरोपला होईल. आज, अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील तणाव वाढत असताना, २०२३ पासून इस्रायल आणि गाझा युद्धात आणि २०२२ पासून रशिया आणि युक्रेन युद्धात असल्याने, "तिसरे महायुद्ध २०२६" सारखे शब्द शोधले जात आहेत. लोक बाबा वांगा यांच्या शब्दांशी संबंध जोडत आहेत.
बाबा वांगा म्हणाले होते की 2026 मध्ये पूर्वेकडून एक मोठे युद्ध सुरू होईल. त्यांनी युरोपबद्दल विशेष चिंता व्यक्त केली. त्यांनी असा दावा केला की युद्धानंतर, युरोपची भूमी ओसाड होऊ शकते आणि तेथे सामाजिक आणि आर्थिक संकटे वाढू शकतात. बाबा वांगा यांनी असेही संकेत दिले की या संघर्षात रशिया एक मजबूत जागतिक शक्ती म्हणून उदयास येऊ शकतो. म्हणूनच अमेरिका-इराण तणाव आणि रशियाच्या इशाऱ्यांना आज तिच्या भाकितांशी जोडले जात आहे.
बाबा वांगा यांनी 50 वर्षांत जवळजवळ 100 भाकिते केली होती, त्यापैकी बहुतेक खरी ठरली. त्यांच्या अनेक भाकिते हवामान आणि नैसर्गिक आपत्तींशी संबंधित होती. रशिया आणि युरोपमध्ये तिला बराच काळ संत म्हणून आदरणीय मानले जात असे. बाबा वांगा यांचे 1995 मध्ये वयाच्या 85 व्या वर्षी निधन झाले.