Marathi News
  • विश्व
  • इस्त्रायल-इराणच्या युद्धादरम्यान गुगलवर बाबा वेंगाला का सर्च करतात? जग तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर?

Baba Vanga Prediction : बाबा वेंगा यांनी आधीच केलं होतं तिसऱ्या महायुद्धाचे भाकित.  सोशल मीडियावर इराण-इस्त्रायल महायुद्धादरम्यान बाबा वेंगा सर्चमध्ये आहेत.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 5, 2026, 03:13 PM IST
 बाबा वांगा यांनी भाकीत केले होते की 2026 मध्ये पूर्वेकडे एक मोठे युद्ध सुरू होऊ शकते, जे हळूहळू जगाला वेढून टाकेल. त्यांनी असा दावा केला होता की युरोपला सर्वात जास्त नुकसान होईल. तसेच ही तिसऱ्या महायुद्धाची नांदी तर नाही ना?  असा देखील प्रश्न विचारला जात आहे. मध्य पूर्वेतील अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान, त्यांची एक जुनी भविष्यवाणी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर व्हायरल होत आहे. बाबा वांगा यांनी 2020 च्या मध्यात धोकादायक जागतिक युद्धाची भविष्यवाणी केली होती. आता, सोशल मीडिया वापरकर्ते असा दावा करत आहेत की बाबा वांगा यांनी 2026 मध्ये मध्य पूर्वेत काय घडणार आहे याची भाकित सहा वर्षे आधीच केली होती.

बाबा वांगा कोण होत्या?

बाबा वांगा बल्गेरियात जन्मलेल्या एका अंध भविष्यवेत्त्या होत्या. त्यांचे खरे नाव व्हँगेलिया पांडेवा दिमित्रोवा होते. त्यांचा जन्म 31 जानेवारी 1911 रोजी बल्गेरियात झाला. त्यांना "बाल्कनमधील नोस्ट्राडेमस" म्हणून ओळखले जाते. बाबा वांगाचे बालपण सामान्य होते, परंतु वयाच्या 12 व्या वर्षी एका भयानक वादळाने तिचे आयुष्य बदलून टाकले. तिच्या डोळ्यांत वाळू भरली, ज्यामुळे ती पूर्णपणे आंधळी झाली. तथापि, या घटनेने तिच्या गूढ शक्तींचा उलगडा झाला.

2020 मध्ये 2026 ची भविष्यवाणी

बाबा वांगाने 2020 मध्ये 2026 बद्दल एक भयावह इशारा दिला. तिने पूर्वेकडून एक युद्ध येण्याची भविष्यवाणी केली होती जी हळूहळू संपूर्ण जगाला वेढून टाकू शकते. त्यावेळी, तिचे शब्द गूढ वाटले होते, परंतु आज, जेव्हा पश्चिम आशियामध्ये गनपाऊडरचा वास येत आहे, तेव्हा लोकांना तिची भविष्यवाणी आठवत आहे.

"तिसरे महायुद्ध" सोशल मीडियावर सर्चमध्ये

बाबा वांगाने आरोप केला की या युद्धाचा सर्वात जास्त त्रास युरोपला होईल. आज, अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील तणाव वाढत असताना, २०२३ पासून इस्रायल आणि गाझा युद्धात आणि २०२२ पासून रशिया आणि युक्रेन युद्धात असल्याने, "तिसरे महायुद्ध २०२६" सारखे शब्द शोधले जात आहेत. लोक बाबा वांगा यांच्या शब्दांशी संबंध जोडत आहेत.

कोणत्या देशांबद्दल इशारा 

बाबा वांगा म्हणाले होते की 2026 मध्ये पूर्वेकडून एक मोठे युद्ध सुरू होईल. त्यांनी युरोपबद्दल विशेष चिंता व्यक्त केली. त्यांनी असा दावा केला की युद्धानंतर, युरोपची भूमी ओसाड होऊ शकते आणि तेथे सामाजिक आणि आर्थिक संकटे वाढू शकतात. बाबा वांगा यांनी असेही संकेत दिले की या संघर्षात रशिया एक मजबूत जागतिक शक्ती म्हणून उदयास येऊ शकतो. म्हणूनच अमेरिका-इराण तणाव आणि रशियाच्या इशाऱ्यांना आज तिच्या भाकितांशी जोडले जात आहे.

बाबा वांगा यांची भाकिते

बाबा वांगा यांनी 50 वर्षांत जवळजवळ 100 भाकिते केली होती, त्यापैकी बहुतेक खरी ठरली. त्यांच्या अनेक भाकिते हवामान आणि नैसर्गिक आपत्तींशी संबंधित होती. रशिया आणि युरोपमध्ये तिला बराच काळ संत म्हणून आदरणीय मानले जात असे. बाबा वांगा यांचे 1995 मध्ये वयाच्या 85 व्या वर्षी निधन झाले. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

Baba Vanga PredictionWorld war 3social mediaIsrael-Iran conflictRussia-Ukraine War

