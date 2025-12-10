English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

बाबा वेंगाची 4 महाभयानक भाकिते! मार्च 2026 मध्ये विनाश सुरू होणार आणि डिसेंबरपर्यंत...

2026 वर्षात काय होईल याबाबत बाबा वेंगाने भयानक भविष्यवाणी केली आहे. मार्च 2026 मध्ये विनाश सुरू होणार असल्याचे बाबा वेंगाचे भाकित आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 10, 2025, 11:45 PM IST
बाबा वेंगाची 4 महाभयानक भाकिते! मार्च 2026 मध्ये विनाश सुरू होणार आणि डिसेंबरपर्यंत...

Baba Vanga Predictions 2026 : प्रसिद्ध भविष्यवेत्ता बाबा वेंगा याच्या भविष्यवाणीमुळे पुन्हा एकदा जगात खळबळ माजली आहे. 2025 वर्ष संपत आले आहे. अवघ्या काही दिवसांत 2026 हे नविन वर्ष सुरु होणार आहे. अशातच बाबा वेगांची 4 महाभयानक भाकिते चर्चेत  आली आहेत. मार्च 2026 मध्ये विनाश सुरू होणार आहे. डिसेंबर अखेरीस जगाचा विनाश होईल अशी भविष्यवाणी बाबा वेंगाने केली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

बाबा वेंगाने त्याच्या मृत्यूपूर्वी अनेक भाविष्यवाण्या केल्या आहेत. 1911 मध्ये जन्मलेल्या वांगा यांचे 1996 मध्ये निधन झाले, परंतु त्यांच्या भविष्यवाण्या अजूनही भविष्याचे संकेत देतात. ९/११ हल्ला, राजकुमारी डायनाचा मृत्यू आणि कोविड-१९ साथीच्या आजारासारख्या घटनांसह बाब वेगांने केलेली 85 टक्के  भाकिते खरी ठरली आहेत. तर, बाबा वेंगाची अनेक भाकिते खोटी ठरली आहेत.  2026 वर्ष जवळ येत असताना बाबा वेंगाची भविष्यवाणी चर्चेत आली. 2026 वर्षात मार्चपासून विनाशाची सुरुवात होणार आहे. डिसेंबरपर्यंत मोठा विनाश होऊ शकतो. बाबा वेंगाने चार भयावह भाकिते केली आहेत. 

पहिले भाकित -  मार्चमध्ये युद्ध सुरू होणार

बाबा वेंगाच्या 2026 च्या भाकितानुसार  "पूर्व आणि पश्चिमेकडील संघर्ष" आहे.  मार्च 2026 मध्ये एक मोठे जागतिक युद्ध सुरू होईल, जे रशिया आणि चीनसारख्या पूर्वेकडील देशांमधून सुरू होईल आणि अमेरिका आणि युरोपसारख्या पाश्चात्य देशांना नष्ट करेल. हे तिसरे महायुद्ध (WW3) असेल, जे मर्यादित सीमा विवादांच्या पलीकडे जाईल आणि संपूर्ण खंडांवर परिणाम करेल. स्काय हिस्ट्री चॅनेलच्या अहवालानुसार, वांगाने म्हटले होते, "पूर्व पश्चिमेकडील देशांचा नाश करेल आणि ही मानवतेच्या पतनाची सुरुवात असेल." अलिकडच्या युक्रेन-रशिया युद्ध आणि मध्य पूर्वेतील तणाव लक्षात घेता, अनेक तज्ञ या भाकिताला प्रासंगिक मानतात. तथापि, वांगाने विशिष्ट तारखा किंवा ठिकाणे दिली नाहीत, म्हणून ती अर्थ लावण्याच्या अधीन आहे.

दुसरे भाकित  - एक आपत्ती येईल

उन्हाळ्याच्या काळात नैसर्गिक आपत्तींची तीव्रता वाढेल. बाबा वेंगाच्या भाकितानुसार, एप्रिल-जूनपर्यंत भूकंप, ज्वालामुखीचा उद्रेक आणि तीव्र हवामानामुळे पृथ्वीवरील 7 ते 8 टक्के जमीन नष्ट होईल.  जिथे नैसर्गिक आपत्ती जागतिक अर्थव्यवस्था कोलमडून टाकतील. अलिकडच्या काळात, ऑस्ट्रेलिया-कॅनडामधील जंगलातील आग आणि म्यानमार भूकंप हे याचे पुरावे म्हणून पाहिले जात आहेत. पर्यावरण तज्ञांचे म्हणणे आहे की हवामान बदलामुळे अशा घटना वाढत आहेत, परंतु 7 ते 8 टक्के हा आकडा अतिशयोक्तीपूर्ण वाटतो.

तिसरे भाकित - एआयचा दहशत

तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत, वांगा इशारा देतो की 2026 मध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) मानवांवर वर्चस्व गाजवेल.  बाबा वेंगाने  एआय सिम्युलेशनचा उल्लेख आहे.  एआय मानुष्यावर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवेल. रोबोट गुलामगिरीचा काळ येईल. ही भविष्यवाणी चॅटजीपीटी आणि ऑटोमेशन सारख्या सध्याच्या एआय प्रगतीशी जुळते. तज्ञांचा अंदाज आहे की 2026 पर्यंत, प्रयोगशाळेत वाढवलेले अवयव आणि न्यूरोटेक्नॉलॉजी एक मैलाचा दगड असेल.

चौथे भाकित -  एलियन पृथ्वीवर येतील

नोव्हेंबर-डिसेंबर 2026 मध्ये, एक प्रचंड अंतराळयान पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश करेल, जो पहिला थेट एलियन संपर्क असेल. ही भविष्यवाणी अलीकडेच सापडलेल्या इंटरस्टेलर धूमकेतू 3I/ATLAS शी जोडलेली आहे. नासाच्या मते, जुलै 2025 मध्ये चिलीमध्ये एटलास दुर्बिणीने शोधलेला हा धूमकेतू आपल्या सौर मंडळाच्या बाहेरून उद्भवला आहे. हा शोधलेला तिसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट आहे (पहिला 'ओमुआमुआ आणि बोरिसोव्ह' आहे). हार्वर्डचे खगोलशास्त्रज्ञ एव्ही लोएब यांनी याला "एलियन तंत्रज्ञानाचे" लक्षण मानले आहे, जरी नासा त्याला नैसर्गिक धूमकेतू मानतो.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Baba Vanga predictions 2026Destruction will begin in March 20264 Big Predictions Baba Vangaबाबा वेगाबाबा भविष्यवाणी

इतर बातम्या

SIP तर सर्वच करतात STP आणि SWP ठरतेय पैसे वाढवण्याची मशीन,...

भारत