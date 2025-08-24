English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
2025 वर्ष संपण्याआधीच 2026 मध्ये काय घडणार याची चर्चा रंगली आहे.  बाबा वेंगाची अती भयानक भविष्यवाणी चर्चेत आली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Aug 24, 2025, 10:44 PM IST
2025 काहीच नाही.. 2026 सालाबाबत बाबा वेंगाची अती भयानक भविष्यवाणी! अशा डेंजर घटना घडतील की...

Baba Vanga Predictions For 2026: 2025 या वर्षात भूंरापासारख्या अनेक विनाशकारी घटना घडल्या आहेत. 2025 काहीच नाही.. 2026 वर्ष या पेक्षा डेंजर असेल. प्रसिद्ध भविष्यवेत्या बाबा वेंगाने 2026 या वर्षाबाबत भयानक भविष्यवाणी केली आहे. बाबा वेंगाने 2026 या वर्षाबाबत वर्तवलेली भविष्यवाणी चर्चेत आली आहे. जाणून घेऊया बाबा वेंगाने 2026 बाबत काय भाकिते वर्तवली आहेत.  

बाबा वांगाच्या भविष्यवाणीनुसार 2026 मध्ये मोठे भूकंप येऊ शकतात, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात विनाश होईल. भारतातही आपल्याला भूकंपाचे धक्के जाणवत राहतात, जर मोठा भूकंप झाला तर काय होईल याचा विचार करणे भीतीदायक आहे.  भूकंपच नाही तर ज्वालामुखीचा उद्रेक होण्याचीही भविष्यवाणी केली आहे.  हवामानाची परिस्थिती बिघडत आहे. जगातील 7 ते 8 भू भागाला हवामानाचा मोठा फटका बसेल. दिल्ली आणि नोएडा सारख्या ठिकाणी कधी अवकाळी पाऊस तर कधी तीव्र उष्णता निर्माण होईल याचा फटका जगाला बसेल अशी भिती बाबा वेंगाने व्यक्त केली आहे.  2026 मध्ये तिसरे महायुद्ध होण्याचे भाकित बाबा वेंगाने वर्तवले आहे,  बाबा वेंगाने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) बद्दलही एक मोठी भविष्यवाणी केली आहे. 2026  मध्ये, मशीन्स आपल्याला मदत करतीलच, शिवाय आपल्यावर वर्चस्व गाजवू लागतील. आज एआय ज्या वेगाने आपल्या नोकऱ्या घेत आहे ते पाहून, ही भीती खरी ठरू लागली आहे.

2026 बाबात बाबा वेंगाची सर्वात मोठी भविष्यवाणी म्हणजे एक खूप मोठे अंतराळयान पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश करेल. जरी शास्त्रज्ञ हे एक नैसर्गिक घटना मानत असले तरी, जर हे खरे झाले तर आपले जग कायमचे बदलून जाईल.
नेत्रहीन बाबा वेंगाची अनेक भाकितं वर्ष 2022 मध्ये खरी ठरली होती. 1911 मध्ये बाबा वेगांचा जन्म आणि मृत्यू 1996 मध्ये झाला होता. पण बाबा वेंगानं मरण्यापूर्वी 5079 सालापर्यंतची भविष्यवाणी केलीय. प्रत्येक वेळी बाबावेंगाची भाकितं खरी ठरतीलच असं नाही, अनेकदा भाकितं खोटी ठरतात. तरीही बाबा वेंगाच्या भाकितांची एकच चर्चा सुरु झालीय..

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत.

