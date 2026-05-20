/बाबा वेंगाची सर्वात मोठी भविष्यवाणी पुन्हा खरी ठरली? 2026 मध्ये आलेल्या इंधन टंचाईबाबत केले मोठे भाकित

2026 बाबत बाबा वेंगाने केलेली भविष्यवाणी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. इंधन टंचाईबाबत बाबा वेंगाने केलेले भाकित खरं ठरल्याचा दावा केला जात आहे.
Baba Vanga Predictions: इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल युद्धामुळे जगात भीषण इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. जगभरात अनेक देशांमध्ये इंधन टंचाईमुे लॉकडाऊन लागला आहे. भारताला देखील याचा जबरदस्त फटका बसला आहे. 2026 मध्ये आलेल्या इंधन टंचाईची भविष्यवाणी आधीच करण्यात आली होती. प्रसिद्ध भविष्यवेत्ता बाबा वेंगा या संकटाचे भाकित केले होते असा दावा केला जात आहे. जगभरात जवळपास सर्वच देश इंधन टंचाईचा सामना करत असताना बाबा वेंगाने याबाबत केलेली भविष्यवाणी चर्चेत आली आहे.
सध्या, इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील युद्ध संपर्ष आणखी चिघळला आहे. याचा परिणाम संपूर्ण जगावर झाला आहे. बाबा वेंगाने या युद्धाची तसेच यामुळे जगावर काय परिणाम होईल याबाबतचे भाकित केले होते. यामुळे सध्या निर्माण झालेल्या इंधन टंचाईचे कनेक्शन बाबा वेंगाच्या भविष्यवाणीशी जोडले जात आहे.
इंटरनेटवर बाबा वेंगाच्या भविष्यवाणीबाबात अनेक पोस्ट व्हायरल होत आहेत. 2026 मध्ये युद्ध, आर्थिक मंदी आणि जागतिक इंधन टंचाई यासारखी अनेक संकटे निर्माण होऊ शकतात असे भाकित बाबा वेंगाने केले होते. सध्य़ा जगभरात पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी आणि एलपीजीच्या किंमतीचा भडका उडाला आहे. यामुळे सध्या निर्माण झालेल्या या जागतीक समस्येचे कनेक्शन थेट बाबा वेंगाच्या भविष्यवाणीशी जोडले जात आहे.
व्हायरल पोस्टमध्ये असा दावा केला जात आहे की, बाबा वेंगाने 2026 साली होणाऱ्या जागतिक संघर्षाची आणि आर्थिक अस्थिरतेची भविष्यवाणी केली होती. असे असले तरी पेट्रोल किंवा एलपीजीच्या वाढत्या किमतींचा विशेष उल्लेख केल्याचा कोणताही सत्यापित पुरावा नाही. जेव्हा जगात अनिश्चितता, तणाव, नैसर्गिक आपत्ती, युद्ध किंवा आर्थिक मंदीची लाट येते तेव्हा किंवा कोणत्याही प्रकारची मोठी जागतिक समस्या निर्माण झाल्यास याचा संबध थेट बाबा वेंगाच्या भविष्यवाणीशी जोडला जातो. बाबा वेगाची भविष्यवाणी खरी ठरत असल्याचे दावे केले जातात.
नेत्रहीन असलेल्या वेंगा बाबांचा 1996 साली मृत्यू झालाय. मात्र त्याआधीच त्यांनी या भविष्यवाणी करून ठेवल्यात. विशेष म्हणजे ही भाकितं कुठेही लिखित स्वरुपात नाहीत. आपल्या शिष्यांना त्यांनी हे सगळं भविष्य ऐकवलंय. त्यांचे काही आडाखे खरे ठरले, तर काही चुकीचे निघालेत. 2026 बाबत बाबा वेंगाने केलेल्या अनेक भविष्यवाण्या खऱ्या ठरत असल्याचा दावा केला जात आहे.