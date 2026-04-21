Baba Vanga Prediction 2026 : जपानमधील भूकंपानंतर बाबा वेंगाच्या भविष्यवाणीची चर्चा, त्सुनामी येऊ शकतं का? वैज्ञानिक काय आहे दावा?

Baba Vanga Prediction 2026 : जपानमध्ये महाशक्तिशाली भूकंपामुळे हादरलं आहे. भूकंपाची तीव्रता 7.3 रिश्टल स्केल असल्याची नोंद झाली आहे. या भूकंपाचे धक्कादायक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. पण दुसरीकडे बाबा वेंगा यांची भविष्यवाणीही सोशल मीडियावर चर्चाचा विषय बनली आहे. बाबा वेंगा यांनी प्रसिद्ध भविष्यवर्ता असून या महिलेने केलेल्या भविष्यवाणी अनेक खऱ्या ठरल्या आहेत. बाबा वेंगा यांच्या 2026 मधील एक भविष्यवाणी होती की, जपानमध्ये शक्तिशाली भूकंप आणि त्सुनामी येईल. खरंतर या भविष्यवाणीबद्दल कोणत्याही विश्वसनीय नोंदी नाहीत. पण तज्ज्ञ सांगतात की, भविष्यवाण्या आणि विज्ञान यामध्ये महत्त्वपूर्ण फरक असतो.
बाबा वेंगा यांच्या भविष्यवाणीसाठी कुठलाही पुरावा नाही. पण विज्ञानात भूकंपशास्त्रानुसार, भूकंप केव्हा, कुठे आणि किती तीव्रतेने येईल यांची अचूक भाकीत करणे हे अशक्य आहे. पण विज्ञानानुसार शास्त्रज्ञ केवळ कोणते प्रदेश भूकंपप्रवण आहेत याचेच भाकीत करतात. खरंतर 2026 या वर्षात भूकंप होईल याचे भाकीत करणे हे विज्ञानाच्या कक्षेबाहेरचे असल्याचे सांगितलं जातंय.