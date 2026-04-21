  • Baba Vanga Prediction 2026 : जपानमधील भूकंपानंतर बाबा वेंगाच्या भविष्यवाणीची चर्चा, त्सुनामी येऊ शकतं का? वैज्ञानिक काय आहे दावा?

Baba Vanga Prediction 2026 : जपानमधील भूकंपानंतर बाबा वेंगाच्या भविष्यवाणीची चर्चा, त्सुनामी येऊ शकतं का? वैज्ञानिक काय आहे दावा?

Baba Vanga Prediction 2026 : जपानमध्ये शक्तिशाली भूकंपाने हादरले आहे. या भूकंपानंतर जपानावर त्सुनामीचे संकट घोंघावतंय. अशातच बाबा वेंगा यांची जपानच्या भूकंपाची भविष्यवाणी पुन्हा एका सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Apr 21, 2026, 06:28 PM IST
Baba Vanga Prediction 2026 : जपानमधील भूकंपानंतर बाबा वेंगाच्या भविष्यवाणीची चर्चा, त्सुनामी येऊ शकतं का? वैज्ञानिक काय आहे दावा?

Baba Vanga Prediction 2026 : जपानमध्ये महाशक्तिशाली भूकंपामुळे हादरलं आहे. भूकंपाची तीव्रता 7.3 रिश्टल स्केल असल्याची नोंद झाली आहे. या भूकंपाचे धक्कादायक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. पण दुसरीकडे बाबा वेंगा यांची भविष्यवाणीही सोशल मीडियावर चर्चाचा विषय बनली आहे. बाबा वेंगा यांनी प्रसिद्ध भविष्यवर्ता असून या महिलेने केलेल्या भविष्यवाणी अनेक खऱ्या ठरल्या आहेत. बाबा वेंगा यांच्या 2026 मधील एक भविष्यवाणी होती की, जपानमध्ये शक्तिशाली भूकंप आणि त्सुनामी येईल. खरंतर या भविष्यवाणीबद्दल कोणत्याही विश्वसनीय नोंदी नाहीत. पण तज्ज्ञ सांगतात की, भविष्यवाण्या आणि विज्ञान यामध्ये महत्त्वपूर्ण फरक असतो. 

बाबा वेंगा यांच्या भविष्यवाणीबद्दल विज्ञान काय सांगतं?

बाबा वेंगा यांच्या भविष्यवाणीसाठी कुठलाही पुरावा नाही. पण विज्ञानात भूकंपशास्त्रानुसार, भूकंप केव्हा, कुठे आणि किती तीव्रतेने येईल यांची अचूक भाकीत करणे हे अशक्य आहे. पण विज्ञानानुसार शास्त्रज्ञ केवळ कोणते प्रदेश भूकंपप्रवण आहेत याचेच भाकीत करतात. खरंतर 2026  या वर्षात भूकंप होईल याचे भाकीत करणे हे विज्ञानाच्या कक्षेबाहेरचे असल्याचे सांगितलं जातंय. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

