/सप्टेंबर महिन्यात खरी होऊ शकते बाबा वेंगाची महाखरतनाक भविष्यवाणी! संपूर्ण जग टेन्शनमध्ये

बाबा वेंगा : प्रसिद्ध भविष्यव्येता बाबा वेंगा याची भविष्यवाणी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. सप्टेंबर महिन्यात बाबा वेंगाची एक महा खरतनाक भविष्यवाणी ठरु शकते. या वर्षातील शेवटचे काही महिने पृथ्वी आणि मानवी संस्कृतीसाठी अत्यंत धोक्याचे ठरू शकतात.
2026 वर्ष संपेपर्यंत नैसर्गिक संतुलन पूर्णपणे बिघडू शकते. जगातील सुमारे 7 ते 8 टक्के भूभागावर अचानक विनाशकारी नैसर्गिक आपत्ती ओढावू शकते. विनाशकारी भूकंप, सुप्त ज्वालामुखींचा अचानक उद्रेक आणि अनपेक्षित पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्ती येवू शकतात. जगभरात अनेक मोठ्या नैसर्गिक आपत्ती येवू शकतात. जगभरातील अनेक दाट लोकवस्तीच्या शहरांचा नकाशा बदलू शकते. लाखो लोकांच्या जीवनावर याचा परिणाम होवू शकतो असे भाकित बाबा वेंगाने वर्तवले.
नैसर्गिक आपत्तींव्यतिरिक्त, आंतरराष्ट्रीय राजकारणातही एका मोठ्या संकटाची शक्यता वर्तवली जात आहे. युरोप आणि आशिया खंडातील देशांमधील सध्याचा संघर्ष शिगेला पोहोचू शकतो. वाढता सीमा तणाव आणि राजनैतिक अडथळे जगाला एका नवीन महायुद्धाकडे, म्हणजेच तिसऱ्या महायुद्धाकडे ढकलू शकतात. या जागतिक संघर्षामुळे अनेक शक्तिशाली देशांमध्ये थेट लष्करी संघर्ष होऊ शकतो, ज्यामुळे जगभरात अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण होऊ शकते असे भाकित बाबा वेंगाने वर्तवले आहे.
2026 च्या अखेरीस मानवाचा परग्रहावरील जीवांशी संपर्क होऊ शकतो असे भाकित बाबा वेंगाने वर्तवले आहे. पहिल्यांदाच मानवाचा परग्रहवासीयांशी सामना होईल. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI इतकी शक्तिशाली होईल की मानवांना तिला नियंत्रित करणे अशक्य होईल.
मोठं जागतिक अर्थ संकट निर्माण होऊ शकतं असं भाकित बाबा वेंगाने वर्तवले आहे. जगातील अनेक मोठ्या बँका दिवाळखोर झाल्यामुळे गंभीर आर्थिक मंदी येऊ शकते. कागदी चलनाचे मूल्य घसरल्यामुळे, लोक सुरक्षित गुंतवणुकीच्या शोधात सोने आणि चांदी खरेदी करतील , ज्यामुळे मौल्यवान धातूंच्या किंमती मागील सर्व विक्रम मोडतील.