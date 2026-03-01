English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
इस्त्रायल-इराण युद्धाची बाबा वेंगाने आधीच केलेली भविष्यवाणी! म्हटलेलं, 'पूर्वेकडून...'

Baba Vanga Predictions 2026:​ 1 मार्च 2026 रोजी इस्त्रायल आणि इराणमधील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर बाबा वेंगा यांनी केलेली 2026 विष्यवाणी जगभरात मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आली आहे. सोशल मीडिया आणि अनेक माध्यमांनी असा दावा केला आहे की सध्याच्या घटना त्यांच्या भाकितांशी जुळत आहेत. काय आहे बाबा वेंगाची भविष्यवाणी?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 1, 2026, 10:47 AM IST
अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांमुळे मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय तणाव वाढतच आहेत. दरम्यान, सोशल मीडियाने बाबा वांगा यांच्या रहस्यमय भविष्यवाण्यांकडे लक्ष वेधले आहे. बाबा वांगा एक अंध बल्गेरियन गूढवादी होते ज्यांच्या भविष्यवाण्या त्यांच्या मृत्यूनंतरही अनेक दशके वादग्रस्त आहेत. यापूर्वी, 2025 च्या शेवटी, त्यांनी 2026 मध्ये "महायुद्ध" होण्याची भविष्यवाणी केली होती. आता, इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांमुळे, त्यांची भविष्यवाणी खरी ठरताना दिसते.

2026 च्या त्यांच्या भविष्यवाण्यांमध्ये, बाबा वांगा यांनी भाकीत केले होते की संपूर्ण जग युद्धाने प्रभावित होईल. त्यांनी असेही भाकीत केले होते की हे युद्ध वर्षाच्या सुरुवातीला सुरू होईल. इराणवरील अमेरिका आणि इस्रायलचे हल्ले आता या भविष्यवाणीशी जोडले जात आहेत. बाबा वांगा यांनी असेही भाकीत केले होते की या युद्धामुळे विशेषतः जगाच्या पश्चिमेकडील भागात लक्षणीय नुकसान होण्याची शक्यता आहे. बाबा वांगा यांनी भाकीत केले होते की या युद्धामुळे जागतिक शक्ती संतुलनात मोठे बदल होऊ शकतात आणि मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान होऊ शकते.

युद्धाची माहिती 

बाबा वांगाच्या भविष्यवाणीच्या सामान्य व्याख्येनुसार, हे युद्ध पूर्वेकडून सुरू होईल आणि नंतर पश्चिमेकडे पसरेल, युरोपच्या काही भागांना उद्ध्वस्त करेल आणि जागतिक शक्ती रचनेत बदल करेल. तिच्या भविष्यवाणीच्या काही आवृत्त्या सूचित करतात की या काळात युरोप सर्वात जास्त उद्ध्वस्त होईल, ज्यामुळे खंडाचे काही भाग आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या कमकुवत होतील. शिवाय, असा दावा केला जातो की यानंतर रशिया अधिक मजबूत होईल, ज्यामुळे जागतिक शक्तीचे संतुलन बदलेल. हे लक्षात घेतले पाहिजे की बाबा वांगाने त्यांच्या स्वतःच्या शब्दात केलेल्या या भविष्यवाण्यांचे कोणतेही दस्तऐवजीकरण किंवा पडताळणीयोग्य रेकॉर्ड नाही.

बाबा वेंगा कोण होते?

बाबा वेंगाच्या भविष्यवाणीनुसार, 2026 हे वर्ष जागतिक स्तरावर मोठ्या भू-राजकीय आणि नैसर्गिक आपत्तींचे वर्ष असू शकते. त्यांच्या मते, पूर्वेकडील प्रदेशांमध्ये उद्भवणारा एक मोठा संघर्ष हळूहळू पश्चिमेकडे पसरू शकतो. अनेक तज्ञ याला तिसऱ्या महायुद्धाची शक्यता देखील मानतात. 1919 मध्ये जन्मलेल्या, बाल्कनचे नोस्ट्रेडॅमस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बाबा वांगाने बालपणातच आपली दृष्टी गमावली. तथापि, तिच्याकडे अशा दैवी शक्ती होत्या की ती भविष्यातील घटनांचे आगाऊ भाकित करू शकत होती.

मानव एलियनशी संपर्क साधेल!

या सर्वांव्यतिरिक्त, बाबा वांगाची सर्वात धक्कादायक भाकित अशी आहे की 2026 मध्ये मानव पहिल्यांदाच एलियनशी संपर्क साधेल. त्यांच्या भविष्यवाणीनुसार, एक प्रचंड अंतराळयान पृथ्वीवर उतरेल, ज्यामुळे जगाला हे उघड होईल की विश्वातील एकमेव प्राणी मानव नाहीत तर आपल्यासारखे इतर प्राणी देखील येथे राहतात. मानवी इतिहासातील हा एक मोठा वळण ठरू शकतो. २०२६ मध्ये, संपूर्ण जगाला असंख्य नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागू शकते. यामध्ये भूकंप, ज्वालामुखीचा उद्रेक आणि पूर यांचा समावेश असू शकतो. या कारणांमुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

