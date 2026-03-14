  • Marathi News
  • बाबा वेंगाची भविष्यवाणी खरी ठरली! एकाचवेळी 16,000 लोकांची नोकरी जाणार? जगातील सर्वात मोठ्या कंपनीने केली अनपेक्षित घोषणा

बाबा वेंगाची भविष्यवाणी खरी ठरली! एकाचवेळी 16,000 लोकांची नोकरी जाणार? जगातील सर्वात मोठ्या कंपनीने केली अनपेक्षित घोषणा

जगातील सर्वात मोठ्या कंपनीत एकाचवेळी 16,000 कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाणार आहे. प्रसिद्ध भविष्यवेता बाबा वेंगा याची भविष्यवाणी खरी ठरते की काय अशी भिती व्यक्त केली जात आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 14, 2026, 08:55 PM IST
बाबा वेंगाची भविष्यवाणी खरी ठरली! एकाचवेळी 16,000 लोकांची नोकरी जाणार? जगातील सर्वात मोठ्या कंपनीने केली अनपेक्षित घोषणा

Meta Layoffs: प्रसिद्ध भविष्यवेता बाबा वेंगा याने 2026 वर्षासाठी अनेक भाकिते वर्तवली आहेत. AI मुळे हजारो लोकांच्या नोकऱ्या जाण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. अशातच बाबा बेंगाची ही खरी होईल अशी भिती व्यक्त केली जात आहे. जगातील सर्वात मोठ्या कंपनीने अनपेक्षित घोषणा  केली आहे. एकाचवेळी 16,000 लोकांची नोकरी जाण्याची शक्यता आहे. 

फेसबुक आणि इंस्टाग्रामची मूळ कंपनी असलेल्या मेटा कंपनीत मोठी कर्मचारी कपात होणार आहे. मेटा  कंपनीचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग कंपनीच्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे 20 टक्के किंवा त्याहून अधिक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याचे संकेत दिले आहेत. मेटामधील पाचपैकी एका कर्मचाऱ्याची नोकरी धोक्यात आहे. आर्थिक मंदीमुळे नाही तर AI मुळे ही कर्मचारी कपात केली जाणार आहे. 

20 टक्के कर्मचारी कपात 

मार्क झुकरबर्ग यांनी कंपनीच्या सर्व कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात AI चा वापर सुरु केला आहे.  मेटा अधिकाऱ्यांनी टीम लीडर्सना त्यांचे टीम कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कंपनीमध्ये अंदाजे 79,000 लोक काम करतात. 20 टक्के कपात झाल्यास अंदाजे  16,000 कर्मचाऱ्यांची नोकरी धोक्यात आली आहे. यापूर्वी मेटामध्ये 202 मध्ये कर्मचारी कपात करण्यात आली.  मेटाने या वर्षी 11,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले. 2023  च्या सुरुवातीला आणखी 10,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आले. आता, 2026 मध्ये 20 टक्के कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याची योजना झुकरबर्गच्या कंपनीला पूर्णपणे "लीन मशीन" मध्ये रूपांतरित करण्याचा हेतू दर्शवते, जिथे अल्गोरिदम आणि एआय एजंट मानवांची जागा घेतील.

2028 पर्यंत डेटा सेंटर्स उभारण्यासाठी मेटा 600 अब्ज डॉलर्स खर्च करणार

2028 पर्यंत डेटा सेंटर्स उभारण्यासाठी मेटा 600 अब्ज डॉलर्स खर्च करण्याची योजना आखत आहे. झुकरबर्ग एआय संशोधकांना आकर्षित करण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्सचे पगार पॅकेज देत आहे, परंतु सामान्य कर्मचारी कमी केले जात आहेत. अलीकडेच, मेटाने मोल्टबुक विकत घेतले आणि चिनी एआय स्टार्टअप मॅनस खरेदी करण्यासाठी 2 अब्ज डॉलर्सची बोली लावली.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Baba Venga's prediction 2026meta layoffs16000 job losses at onceमेटामेटा कर्मचारी कपात

