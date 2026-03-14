बाबा वेंगाची भविष्यवाणी खरी ठरली! एकाचवेळी 16,000 लोकांची नोकरी जाणार? जगातील सर्वात मोठ्या कंपनीने केली अनपेक्षित घोषणा

Meta Layoffs: प्रसिद्ध भविष्यवेता बाबा वेंगा याने 2026 वर्षासाठी अनेक भाकिते वर्तवली आहेत. AI मुळे हजारो लोकांच्या नोकऱ्या जाण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. अशातच बाबा बेंगाची ही खरी होईल अशी भिती व्यक्त केली जात आहे. जगातील सर्वात मोठ्या कंपनीने अनपेक्षित घोषणा केली आहे. एकाचवेळी 16,000 लोकांची नोकरी जाण्याची शक्यता आहे.
फेसबुक आणि इंस्टाग्रामची मूळ कंपनी असलेल्या मेटा कंपनीत मोठी कर्मचारी कपात होणार आहे. मेटा कंपनीचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग कंपनीच्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे 20 टक्के किंवा त्याहून अधिक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याचे संकेत दिले आहेत. मेटामधील पाचपैकी एका कर्मचाऱ्याची नोकरी धोक्यात आहे. आर्थिक मंदीमुळे नाही तर AI मुळे ही कर्मचारी कपात केली जाणार आहे.
मार्क झुकरबर्ग यांनी कंपनीच्या सर्व कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात AI चा वापर सुरु केला आहे. मेटा अधिकाऱ्यांनी टीम लीडर्सना त्यांचे टीम कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कंपनीमध्ये अंदाजे 79,000 लोक काम करतात. 20 टक्के कपात झाल्यास अंदाजे 16,000 कर्मचाऱ्यांची नोकरी धोक्यात आली आहे. यापूर्वी मेटामध्ये 202 मध्ये कर्मचारी कपात करण्यात आली. मेटाने या वर्षी 11,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले. 2023 च्या सुरुवातीला आणखी 10,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आले. आता, 2026 मध्ये 20 टक्के कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याची योजना झुकरबर्गच्या कंपनीला पूर्णपणे "लीन मशीन" मध्ये रूपांतरित करण्याचा हेतू दर्शवते, जिथे अल्गोरिदम आणि एआय एजंट मानवांची जागा घेतील.
2028 पर्यंत डेटा सेंटर्स उभारण्यासाठी मेटा 600 अब्ज डॉलर्स खर्च करण्याची योजना आखत आहे. झुकरबर्ग एआय संशोधकांना आकर्षित करण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्सचे पगार पॅकेज देत आहे, परंतु सामान्य कर्मचारी कमी केले जात आहेत. अलीकडेच, मेटाने मोल्टबुक विकत घेतले आणि चिनी एआय स्टार्टअप मॅनस खरेदी करण्यासाठी 2 अब्ज डॉलर्सची बोली लावली.