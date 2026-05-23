/आमची जमीन सोडा नाहीतर.... पहिल्यांदाच समोर आली बलूचची महिला कमांडर, पाकिस्तान सरकारला दिला अल्टीमेटम

Balochistan Women Commondor Video : पहिल्यांदाच बलूच लिबरेशन आर्मी म्हणजेच BLA ची महिला कमांडर जगासमोर आली असून शायनाज बलूच असं तिचं नाव आहे. या व्हिडीओच्या माध्यमातून तिने पाकिस्तानी सरकारला संबोधित करून त्यांना बलूचची जमीन सोडावी अन्यथा परिणाम गंभीर होतील असा अल्टीमेटम दिला आहे.
Balochistan Women Commondor Video : दुसऱ्या देशांमध्ये दहशत पसरवणारा पाकिस्तान सध्या आपल्याच देशातील परिस्थिती सांभाळण्यास अपयशी ठरतोय. पाकिस्तानच्या बलूचिस्तानमध्ये सध्या खूप अस्थिरता निर्माण झाली असून येथील लोकं खुलेआमपणे शहबाज सरकारचा विरोध करतायत. आता बलूच लिबरेशन आर्मी म्हणजेच BLA ने आपली एका महिला कमांडर शायनाज बलूचचा व्हिडीओ रिलीज केलाय. यात शायनाज बलूच ही पाकिस्तानी सरकारला संबोधित करून म्हणतेय की पाकिस्तानकडे सध्या एकच मार्ग शिल्लक आहे की त्यांनी बलूचची जमीन सोडावी, आणि असं झालं नाही तर याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील.
व्हिडीओच्या माध्यमातून पहिल्यांदाचा बलूचमधील महिला फ्रिडम फायटर मीडिया समोर आली आहे. बलूच लिबरेशन आर्मीच्या या महिला कमांडरचं नाव शायनाज बलूच असून असून तिचा हा व्हिडीओ BLA च्या हक्कल मीडियाने प्रदर्शित केला आहे. यामाध्यमातून महिला कमांडरने बलूच देशाला आणि संपूर्ण जगाला संबोधित केलं. या व्हिडीओमध्ये शायनाज सोबत इतरही सशस्त्र बलूच महिला दिसत असून त्या सर्व एका डोंगराळ भागात हत्यारांसहित उभ्या आहेत. BLA ला हवंय की आता महिलांनी सुद्धा या लढाईत सामील व्हावे. हा व्हिडीओ BLA च्या रणनीतीचा एक भाग असून 2022 पासून ते महिला फायटरला प्रोत्साहन देऊन पुढे आणण्याचं काम करतायत. जेणेकरून ते जास्तीत जास्त बलूच युवांना आपल्याकडे आकर्षित करू शकतील.
सदर प्रदर्शित करण्यात आलेल्या व्हिडीओमध्ये सांगण्यात आलं की बलूच महिला मजबुरीने या लढाईत सामील होतील. कारण पाकिस्तान सरकार आणि सेनाद्वारे बलूचवर खूप अत्याचार केले जात आहेत. पाकिस्तान सरकार बलूचांचे खूप शोषण करत असून आता महिलांकडे शस्त्र हातात घेतल्याशिवाय कोणताही पर्याय नाही. अशातच त्यांनी आव्हान केले की आपल्या मातृभूमीच्या रक्षणासाठी पुढे या आणि याकामासाठी त्यांनी खास करून महिलांना साद घातली आहे.
Breaking: BLA releases a message from one of its female commanders, Shaynaz Baloch.The Balochistan Post - English (TBPEnglish) May 22, 2026
Addressing Pakistani state, Ms Baloch, says the only option left for Pakistan now is to leave Baloch land or face grave consequences. pic.twitter.com/E5SFLI7I22
बलूच लिबरेशन आर्मी म्हणजेच BLA ने दावा केला आहे की त्यांनी पाकिस्तानच्या एअरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स (ASF) च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला ताब्यात घेतलं आहे. ताब्यात घेतलेल्या अधिकाऱ्याचं नाव डेप्युटी डायरेक्टर आणि कमांडिंग ऑफिसर वसीम अहमद असं सांगण्यात आलं आहे. असा दावा केला जात आहे की जेव्हाअशा बातम्या समोर आल्याकी, हा अधिकारी बलूचिस्तानच्या कलात जिल्ह्यात एका अधिकृत भेटीदरम्यान गायब झाला होता. BLA ने स्पष्ट केलं की या अधिकाऱ्याच्या अटकेसंदर्भातील माहिती पुढील व्हिडीओमध्ये दिली जाईल.