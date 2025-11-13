पाकिस्तानची गुलामी अन्... बांगलादेशातील 'एका' व्यक्तीचा उल्लेख करत शेख हसीना यांचा सनसनाटी दावा

Bangaldesh Sheikh Hasina Interview: दिल्ली स्फोटानंतर (Delhi Blast) पुन्हा एकदा भारत आणि पाकिस्तान (Pakistan) या दोन्ही देशांमध्ये तणावाची परिस्थिती असून, दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या पाकिस्तानच्या या भूमिकेवर जागतिक स्तरावरही नाराजी व्यक्त केली जात आहे. एकंदर हे चित्र असतानाच एक देश असाही आहे, ज्याचं पाकसोबत असणारं नातं पूर्वपदावर येताना दिसत असून वर्षानुवर्षांपासूनचं वैर दूर सारत ही राष्ट्र आता संगनमतानं पुढे जात असल्याचा धक्कादायक दावा बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी केला आहे. विद्यमान सरकारवर शाब्दिक हल्ला चढवत हसीना यांनी पाकिस्तानची गुलामगिरी करत आता देशाच्या मुख्य सल्लागारपदी असणाऱ्या मोहम्मद युनूस यांच्याकडून बंगलादेशचा इतिहास मिटवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा खळबळजनक दावा केला. झी 24तासची सहकारी वाहिनी WION शी संवाद साधताना हसीना यांनी ही वक्तव्य केली.
'पाकिस्तानशी स्थिर संबंधांपर्यंत ठीक होतं. मात्र युनूस यांचं पाकिस्तानसोबतच्या निर्णयांमध्ये अतिघाई करणं कोणत्याही पद्धतीनं त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळवण्याच्या गैर राजकीय मनसुब्यांना अधोरेखित करतं', असं म्हणत पाकनं कधीच 1971 साठी क्षमा मागितलेली नाही, अशा शब्दांत हसीना यांनी गतकाळातील जखमा पुन्हा समोर आणल्या.
पाकिस्तान आणि बांगलादेशचे सुधारणारे संबंध पाहता या नात्यांनी आता 1971 च्या कटू आठवणी मागे सोडल्याचं भासत असून, 1971 मध्ये पाकच्याच पूर्वेकडील प्रांतात जवळपास 30 लाख नागरिकांना मृत्यूच्या दरीत लोटलं होतं, अत्याचारांनी कळस गाठला होता. ज्यानंतर शेख हसीना यांचे वडिल शेख मुजीबुर रहमान (बांगलादेशचे राष्ट्रपिता) यांनी पाकविरोधात मुक्ती आंदोलन छेडलं ज्यामध्ये त्यांनी या अत्याचारांपासून स्वातंत्र्याची मागणी केली होती. राजकीय आणि आर्थिक धोरणांमुळं पूर्व पाकिस्तान प्रांताची परिस्थिती अतिशय हलाखीची होती. याच चित्रावर कटाक्ष टाकत सध्याच्या परिस्थितीशी ते जोडू पाहताना युनूस सरकारच्या कार्यकाळात बांगलादेशची मागे पडणारी अर्थव्यवस्था आणि भारतासोबतच्या नात्यांसह आपल्या वडिलांचं घर पाडण्यापर्यंतची मजाल गाठल्याचं वक्तव्य हसीना यांनी केलं. जिथं त्यांनी काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरंही दिली.
शेख हसीना : 'माझं प्राधान्य कायमच बांगलादेशच्या नागरिकांच्या हित आणि स्थिरतेभोवती केंद्रीत असून अवामी लीगचं नातं हे देशाच्या इतिहासाशी असून आम्हाला नागरिकांचं प्रेम आणि समर्थन मिळत राहीलच. आगामी निवडणुकीचं सांगावं तर त्यात पारदर्शकतेचा अभाव असेल. जिथं लाखो मतदार मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहतील, सध्या बांगलादेशला एका अधिकृत आणि स्थिर सरकारची गरज आहे.
अवामी लीग सत्तेत असो वा विरोधी बाकावर, देशसेवेसाठी पक्ष समर्थ आहे. सध्या देशात अशा पक्षाचा विरोध होतोय ज्याची निवड लोकशाही मार्गानं करण्यात आली होती. एक पक्ष म्हणून आम्ही या प्रतिबंधांना कायदेशीर, कूटनितीक आणि शांततापूर्ण मार्गानं लढा देत राहू.'
शेख हसीना : 'बांगलादेशमध्ये जे काही सुरू आहे, ते पाहता माझ्या वडिलांचं घर पेटवणं तर प्रतिकात्मक होतं. जे देशाची मूल्य आणि सिद्धांतांसह इतिहास मिटवण्याचे प्रयत्न होते. अनिर्वाचित सरकारमध्ये असणारे कट्टरतावादी आमचं मतांतर करून पाहत आहेत. जुलै महिन्यापासून तर देशात पूर्णत: अराजकता माजली असून, तिथं पत्रकारांचीसुद्धा गळचेपी होत आहे. त्यातच युनूस यांनी दहशतवाद्यांना कारागृहातून मोकळं सोडलं आहे. याच लोकांनी बांगलादेशची मूळ राजकीय आकृती अन् तिचा पायाच मिटवला. ज्या अर्थव्यवस्थेला आमच्या सरकारमध्ये सकारात्मक कलाटणी मिळाली होती ती आता कोलमडतेय. सरकार आणि अराजकतेमध्ये असणारं अंतरच आता पूर्णपणे मिटत आहे.'
शेख हसीना : 'इतर देशांशी जेव्हा बांगलादेश कोणतं राजकीय नातं प्रस्थापित करू पाहतो तेव्हा सिद्धांत अगदी स्पष्ट असतात. मैत्री सर्वांशी, द्वेष कोणाचाच नाही. अर्थात पाकिस्तानशी बांगलादेसचे स्थिर संबंध असणं ठीक आहे मात्र, युनूस यांचं पाकबाबत अतिघाईनं निर्णय घेणं हे त्यांचे बिगर राजकीय मनसुबे अधोरेखित करत असून ही हताश करणारी बाब आहे. पाकिस्ताननं 1971 साठी क्षमा मागितली नसूनही युनूस शेख मुजीब यांनी आमचा इतिहास मिटवण्याचा प्रयत्न करत इस्लामाबाद (पाकिस्तान)ची गुलामी सुरूच ठेवली आहे.
एक बाब स्पष्ट आहे की बांगलादेशच्या परराराष्ट्र धोरणाला पुनर्गठिक करण्याचा जनादेश त्यांच्याकडे नाही. त्यांना अशा निर्णयांसाठी निवडण्यातच आलं नव्हतं, जे कैक पिढ्यांवर प्रभाव टाकतील.'