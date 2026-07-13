/बँकॉकच्या पबमध्ये रात्री भीषण आग, 27 जणांचा मृत्यू तर 60 पेक्षा जास्त जखमी

Bangkok Pub Fire : थायलंडची राजधानी बँकॉक येथील एका क्लबला सोमवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास भीषण आग लागली. या आगीत आतापर्यंत जवळपास 27 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती असून 60 पेक्षा जास्त जण जखमी झाले आहेत. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की 22 लोकं गंभीर परिस्थितीत आहेत. तसेच आगीची घटना घडली त्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या प्रत्यक्षदर्शिंनी ऑनलाईन व्हिडीओ शेअर केले. यातून पबमध्ये आगीच्या ज्वाळा दिसत असून सर्वत्र धूर निघताना दिसतोय. या दरम्यान लोक जीवाचावण्यासाठी सैरावरा पळत असताना सुद्धा दिसत आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार मध्यरात्री बँकॉकच्या उत्तरेकडील भागात स्थित असणाऱ्या लादप्राओ पबमध्ये आग लागल्याची माहिती मिळाली होती. नंतर घटनास्थळी पोहोचलेले थायलंडचे उपपंतप्रधान अनुतिन चर्नविराकुल यांनी सांगितले की, २७ जणांचा मृत्यू झाला आहे. आगीच्या कारणाचा तपास केला जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
थायलंडच्या पंतप्रधानांनी म्हटले की, 'पबमध्ये सादरीकरण करणाऱ्या एका संगीतकाराने त्यांना सांगितले की, वीज जाण्यापूर्वी त्याने मंचाजवळील सर्किट ब्रेकरमधून धूर निघताना पाहिला होता. त्यानंतर स्फोटाचा आवाज ऐकू आला आणि संपूर्ण परिसर वेगाने दाट धुराने भरून गेला. अनेक पीडित व्यक्ती पबच्या मागील बाजूस असलेल्या प्रसाधनगृहांमध्ये आढळून आल्या'.
समाचार एजन्सीन एपीने बँकॉकचा गव्हर्नर चाडचार्ट सिट्टीपुंटच्या हवाल्याने सांगितलं की, '63 लोकांना हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जाण्यात आलं असून 22 जणांची अवस्था ही अत्यंत गंभीर आहे. अनेक पीडितांकडे ओळख पटवणारी कागदपत्रे नसल्यामुळे किंवा ते बेशुद्ध अवस्थेत असल्यामुळे, त्यांची ओळख पटवण्यात प्रशासनाला अडचणी येत आहेत. आपल्या नातेवाईकांची विचारपूस करण्यासाठी तिथे येणाऱ्या लोकांकडून माहिती गोळा करण्याकरिता घटनास्थळी एक नोंदणी कक्षही उभारण्यात आला आहे.
स्थानिक रिपोर्ट्सनुसार आगीने काही मिनिटातच भयावह रूप धारण केलं आणि संपूर्ण पबमध्ये पसरली. आग लागली तेव्हा काहीजण टॉयलेटमध्ये जाऊन लपले. बचाव पथकांना प्रसाधनगृहामध्ये अनेक लोकांचे मृतदेह आढळले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अग्निशमन दलाच्या जवानांनी सुमारे अर्ध्या तासात आगीवर नियंत्रण मिळवले. घटनेनंतर समोर आलेल्या छायाचित्रांमध्ये पबच्या आतील भागाचे मोठे नुकसान झाल्याचे दिसून आले. त्यांत जळालेली टेबले आणि खुर्च्या दिसत होत्या.