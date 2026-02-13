English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • Bangladesh Election Results 2026 : बांगलादेशात सत्तापालट! BNP चा ऐतिहासिक विजय, पंतप्रधान मोदींकडून तारिक रहमान यांना शुभेच्छा, म्हणाले, हा विजय...

Bangladesh Election Results 2026 : बांगलादेशात सत्तापालट! BNP चा ऐतिहासिक विजय, पंतप्रधान मोदींकडून तारिक रहमान यांना शुभेच्छा, म्हणाले, 'हा विजय...'

Bangladesh Election Results 2026 : बांगलादेश निवडणुकीत तारिक रहमानच्या अगुवाईवाली बांगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) मोठ्या मतांनी विजय मिळवला आहे. पंतप्रधान मोदींनी तारिक रहमानला विजयाच्या शुभेच्छा दिल्या. माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांचे पुत्र तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील बीएनपी २१२ जागा जिंकून प्रचंड विजयाकडे वाटचाल करत आहे. शेख हसीना यांच्या अनुपस्थितीत ही निवडणूक झाली, ज्यांनी हेराफेरीचा आरोप करत निवडणूक रद्द करण्याची मागणी केली आहे.  

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 13, 2026, 10:46 AM IST
Bangladesh Election Results 2026 : बांगलादेशात सत्तापालट! BNP चा ऐतिहासिक विजय, पंतप्रधान मोदींकडून तारिक रहमान यांना शुभेच्छा, म्हणाले, 'हा विजय...'

Bangladesh Results : बांगलादेशमध्ये गुरुवारी झालेल्या 13 व्या संसदीय निवडणुकीनंतर मतमोजणी सुरू आहे. माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांचे पुत्र तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) मोठ्या विजयासाठी सज्ज झाला आहे. स्थानिक टीव्हीचा हवाला देत रॉयटर्सने वृत्त दिले आहे की बीएनपीने 300 सदस्यांच्या संसदेत 212 जागा जिंकल्या आहेत, तर त्यांचे उमेदवार इतर अनेक जागांवर आघाडीवर आहेत.

बांगलादेशमध्ये गुरुवारी भारतीय वेळेनुसार दुपारी 4 वाजता मतदान संपले. मतमोजणी सुरू आहे. शुक्रवारी सकाळी जाहीर झालेल्या अंदाजानुसार, बीएनपीच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने 212 जागा जिंकल्या, तर जमातच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने 70 जागा जिंकल्या. 350 जागांपैकी 299 जागांसाठी मतदान झाले. गुरुवारच्या निवडणुकीत, मतदारांनी राष्ट्रीय संसदेच्या 299 जागांसाठी मतदान केले, ज्यासाठी बहुमताचा आकडा १५० आहे. शेरपूर-३ मतदारसंघात उमेदवाराच्या निधनामुळे मतदान रद्द करण्यात आले. राष्ट्रीय संसदेतील पन्नास जागा महिलांसाठी राखीव आहेत आणि त्यांची निवड 300 सर्वसाधारण जागांवर पक्षाच्या प्रतिनिधित्वावर आधारित आहे.

भारतात असलेल्या अवामी लीगच्या प्रमुख शेख हसीनाशिवाय बांगलादेशात ही पहिलीच सार्वत्रिक निवडणूक आहे. बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान खालेदा झिया यांचे गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये निधन झाले. त्यांनी अनेक दशके देशाच्या राजकारणावर वर्चस्व गाजवले. 17 वर्षांनंतर परतल्यानंतर निवडणूक कशी जिंकायची? खालिदा झिया यांच्या मृत्युनंतर, त्यांचे पुत्र तारिक रहमान जवळजवळ 17 वर्षांच्या वनवासानंतर देशात परतले आणि नोंदणी निलंबित झाल्यामुळे अवामी लीग निवडणूक लढवू शकली नाही, त्यामुळे ते पंतप्रधानपदाचे प्रमुख दावेदार म्हणून लवकरच उदयास आले.  बीएनपीचा मुख्य प्रतिस्पर्धी जमात-ए-इस्लामीच्या नेतृत्वाखालील 11पक्षांची युती आहे. जमात अनेक वर्षांपासून बीएनपीचा सहयोगी आहे. जमातला पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांमध्ये नॅशनल सिटीझन्स पार्टीचा समावेश आहे, जी हसिनाविरोधी निदर्शनांमधून उदयास आलेली विद्यार्थी आणि युवा संघटना आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Bangladesh electionTariq RahmanBNP victoryBangladesh Nationalist PartyKhaleda Zia

इतर बातम्या

Gold-Silver Price Today: सोन्याच्या दरात घसरण! चांदीही झाली...

भारत