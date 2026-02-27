English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  विश्व
  • विश्व
  Bank News : बँकेत ठेवलेला पैसा किती सुरक्षित? सरकारी तिजोरीला सुरूंग, 12,00,000 खात्यांवर डल्ला

Bank News : मेहनतीनं कमवलेला पैसा बँकेत ठेवणं म्हणजे पैशांना मिळणारी सुरक्षितता असाच अनेकांचा समज असतो. मात्र, बँकांनाही आता हॅकर्सचा धोका असल्यामुळं सामान्यांचा पैसा कितपतच सुरक्षित आहे हाच प्रश्न उपस्थित होत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Feb 27, 2026, 12:18 PM IST
Bank News : साधारण दशकभराहून अधिक काळापासून संपूर्ण जगात डिजिटल पर्वाची नांदी होऊन हे पर्व दर दिवशी नवी उंची गाठताना दिसत आहे. नवनवीन (Tech News) तंत्रज्ञान या डिजिटल पर्वाचा चेहरामोहरा सातत्यानं बदलत आहे. मात्र, 'विज्ञान- तंत्रज्ञान एक शाप की वरदान?' हा शालेय जीवनातील विचार करायला भाग पाडणारा निबंध एका अर्थी आताच्या दिवसांमध्ये अनेक प्रसंगी प्रत्यक्ष अनुभवायला मिळत आहे. कारण ठरत आहेत त्या काही हादरवणाऱ्या कृती आणि लालसेपोटी केली जाणारी कृत्य. 

जगभरातील एका घटनेमुळं खळबळ, काय घडलंय?

जागतिक स्तरावरील डिजिटल विश्वामध्ये सध्या एक मोठा भूकंप आला असून, यामुळं जगभरातील बँकिंग क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. पॅरिसमध्ये घडलेल्या या एका घटनेनं अनेक राष्ट्रांची झोप उडवली आहे. या एका घटनेनं 'सायबर सिक्युरिटी' अर्थात सायबर सुरक्षिततेचे सर्व दावे फोल ठरवले आहेत. कारण, ठरतंय ते एका तरबेज हॅकरनं फ्रान्सच्या सरकारी डेटाबेसला , बँकिंग यंत्रणेला FICOBA (National Database of Bank Accounts) लावलेला सुरूंग. 

देशभरातील साधारण 12 लाख खातेधारकांच्या बँक खात्यांची सविस्तर माहिती आणि सर्व तपशील या हॅकरच्या हाती लागला असून, यामुळं बँकांमध्ये ठेवला जाणारा पैसा आणि खातेधारकांची माहिती नेमकी किती सुरक्षित आहे यावरच प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 

हॅकरच्या हाती कसा लागला हा सर्व तपशील? 

फ्रान्सच्या सरकारकडून खात्यांची माहिती ठेवण्यासाठी डेटा बेसवर आधारित एक प्रणाली कार्यरत असून, यामध्ये देशाच्या प्रत्येक नागरिकाच्या बँक खात्याबाबतची माहिती असते, ज्याला FICOBA असं म्हटलं जातं. नुकत्याच समोर आलेल्या एका वृत्तानुसार अज्ञात स्कॅमरनं अतिप्रचंड सुरक्षा असणाऱ्या याच प्रणालीला सुरुंग लावत ती हॅक करत खातेधारकांची नावं, त्यांच्या जन्मतारखा, बँकांची नावं, खात्यांची संख्या आणि रक्कम, नागरिकांचा निवासी पत्ता आणि इतर संवेदनशील माहितीवर डल्ला मारला. फ्रान्स सरकारसाठी हा एक मोठा हादरा असून, यामुळं जगातील सर्व देशांच्या बँकिंग यंत्रणासुद्धा सतर्क झाल्या आहेत. 

डार्क वेबमध्येही धुमाकूळ

उपलब्ध माहितीनुसार आणि सायबर तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार फ्रान्समधील या घटनेमुळं डार्क वेबवरही धोक्याचं सावट असून, अशा पद्धतीनं डेटा लीक झाल्यास त्या माहितीचा वापर फिशिंग आणि आयडेंटिटी थेफ्टसाठी केला जातो. म्हणजेच हॅकर लाखो खातेधारकांच्या नावे कर्ज घेऊ शकतो, त्यांच्या खात्यातील पैशांवर डल्ला मारु शकतो, त्यांना ब्लॅकमेलही करू शकतो. 

इतकी मोठी चूक झालीच कशी? 

फ्रान्समधीस या घटनेवर अद्यापही सरकारकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. मात्र प्राथमिक तपासातून समोर आलेल्या माहितीनुसार कोणा एका थर्ड पार्टी वेंडर किंवा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या क्रेडेंशिअलचा चुकीचा वापर करत हे कृत्य करण्यात आलं आहे. फ्रान्समध्ये घडलेल्या या घडनेमुळं भारतासारख्या त्या राष्ट्रांसाठी धोक्याचा इशारा जारी झाला आहे, जिथं मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची संवेदनशील माहिती ही डिजिटल स्वरुपात संग्रहित करण्यात येत आहे. विकसित देशांचा डेटाबेस सुरक्षिकत नसल्यामुळं आता सर्वच राष्ट्रांनी डिजिटल क्षेत्रात कठोर नियमावली आणि सुरक्षेचे निकष लागू करण्याची गरज पुन्हा डोकं वर काढत आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

