English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

जागतिक अर्थसत्तेवर पकड असणाऱ्या बँकेकडून व्याजदरांसंदर्भात अनपेक्षित निर्णय; समजून घ्या नफा, तोट्याचं गणित!

Banking News : व्याजदरामध्ये कपात... हा शब्द जरी ऐकला तरी अनेक कर्जधारकांना दिलासा मिळतो. याच व्याजदरासंदर्भात जगातील अत्यंत महत्त्वाच्या बँकेनं तितक्चा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.   

सायली पाटील | Updated: Oct 30, 2025, 10:42 AM IST
जागतिक अर्थसत्तेवर पकड असणाऱ्या बँकेकडून व्याजदरांसंदर्भात अनपेक्षित निर्णय; समजून घ्या नफा, तोट्याचं गणित!
banking news US Federal Reserve Interest Rate Cut latest update and impact on other banks and financial transactions

Banking News : गेल्या काही वर्षांमध्ये जागतिक अर्थसत्तांमध्ये (Economy) होणारे चढ उतार, महागाई दर आणि कर्जाचा आकडा या आणि अशा कैक गोष्टींता सामान्य खातेधारकांपासून बड्या खातेधारकांवरही कमीजास्त स्वरुपात परिणाम झाला. जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या आणि भक्कम पकड असणाऱ्या अमेरिकी फेजरल रिझर्व्ह बँकेनं नुकताच एक अनपेक्षित निर्णय घेत अमेरिकी नागरिकांना मओठा दिलासा दिला. जिथं या बँकेनं मुख्य व्याजदराच्या बेसिस पॉईटमध्ये  0.25% नी घट केली. या बदलानंतर फेडरल फंडचे दर 3.75 टक्क्यांवरुन 4 टक्क्यांच्या श्रेणीत आले. 

Add Zee News as a Preferred Source

सातत्यानं दुसऱ्यांदा फेडल रिझर्व्हनं हा मोठा निर्णय घेतला असून, नोकरी क्षेत्रातील तणावाचती परिस्थिती कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. जेरॉम पॉवेल यांच्या अध्यक्षतेखालील 'फेडरल ओपन मार्केट कमिटी' अर्थात FOMC च्या वतीनं हा निर्णय घेण्यात आला. जिथं आर्थिक व्यवहारांमध्ये असणाऱ्या अनिश्चिततेचा मुद्दाही अधोरेखित करण्यात आला. केंद्रीय बँकेचा टार्गेट रोजगार वाढवणं आणि महागाई कमी करून 2 टक्क्यांपर्यंत आणणं हा मुख्य हेतू असल्याचं बँकेनं स्पष्ट केलं. 

व्याजदरासंदर्भातील या निर्णयाला 10 कमिट मेंबरनी पाठिंबा दिला, तर दोघांनी मात्र असहमती दर्शवरी. फेड गव्हर्नर स्टीफन मिराना यांनी 50 बेसिस पॉईंटच्या कपातीची मागणी केली, तर कंसास सिटी फेड प्रेसिडेंट जेफ श्मिड यांनी व्याजदरात कोणताही बदल करण्याची गरज नसल्याचं मत नोंदवलं. 

ट्रम्प यांच्या आयात शुल्कासंदर्भातील भूमिकेचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम... 

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयात शुल्कासंदर्भातील एकंदर धोरणाचा परिणाम अमेरिकेच्याच नव्हे, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही होताना दिसत आहे. चीन, ब्राझिल इत्यादी देशांवर नव्या आयात शुल्क दरांमध्ये दरवाढ होऊ शकते. मात्र फेडरल अधिकाऱ्यांच्या धारणेनुसार हे सर्वकाही अस्थायी आहे. ट्रम्प यांनी दक्षिण कोरियातील APEC परिषदेदरम्यान पॉवेल यांच्यावर 'जेरोम ‘टू लेट’ पॉवेल' अशा शब्दांत निशाणा साधला होता. त्यामुळं आता ट्रम्प आणि त्यांच्याच देशातील सर्वोच्च बँक संस्थेमध्ये असणारे मतभेद पाहता यामध्ये नागरिकांवर आणि इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर नेमका काय परिणाम होतो हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. 

FAQ

अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात कोणता बदल केला आणि तो कशामुळे महत्त्वाचा आहे?
फेडरल रिझर्व्हने मुख्य व्याजदर 0.25% (25 बेसिस पॉईंट) नी घटवला असून, फेडरल फंड्स रेटची श्रेणी आता 3.75% ते 4.00% झाली आहे. हा सातत्याने दुसरा असा निर्णय आहे, जो नोकरी क्षेत्रातील तणाव कमी करण्यासाठी आणि आर्थिक अनिश्चितता हाताळण्यासाठी घेण्यात आला. 

हा निर्णय कोणत्या समितीने घेतला आणि त्याचा मुख्य हेतू काय आहे?
जेरॉम पॉवेल यांच्या अध्यक्षतेखालील फेडरल ओपन मार्केट कमिटी (FOMC) ने हा निर्णय घेतला. मुख्य हेतू रोजगार वाढवणे आणि महागाई 2% पर्यंत आणणे असा आहे. 

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयात शुल्क धोरणाचा या निर्णयावर काय परिणाम आहे?
ट्रम्प यांच्या चीन, ब्राझिलसारख्या देशांवर नव्या आयात शुल्क वाढीच्या धोरणाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होत आहे. फेड अधिकाऱ्यांच्या मते हे अस्थायी आहे, पण ट्रम्प यांनी APEC परिषदेत पॉवेल यांच्यावर 'जेरोम ‘टू लेट’ पॉवेल' म्हणून टीका केली होती. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
US Federal ReserveJerome PowellFederal Open Market CommitteeFOMCfed reserve rate cut

इतर बातम्या

राज ठाकरे मोठ्या तयारीत! युतीच्या चर्चांमध्ये करणार गौप्यस्...

महाराष्ट्र बातम्या