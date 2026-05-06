देशोधडीला लागलेला पाकिस्तान 50 वर्षांनंतर करणार असं काम की वाहणार पैशांची नदी; कोण पालटणार नशीब?

World News Pakistan : आखाती देशांनी अनेक देशांच्या अर्थसत्तेवर परिणाम केला असतानाच पाकिस्तान हा देश या जागतिक संकटांसमवेत अंतर्गत कारणं आणि देशातील राजकीय अस्थिरतेमुळं प्रचंड मोठ्या संकटांचा सामना करताना दिसत आहे. हाताबाहेर गेलेली महागाई, देशापुढं असणारी दिवाळखोरी अशी एक ना अनेक संकटं पुढ्यात असतानाच आता भारताच्या या शेजारी राष्ट्रानं एक असा निर्णय घेतला आहे, ज्याचा फायदा पैशांच्या रुपात होताना दिसेल.
पाकिस्तानच्या मालकीची असणारी एकमेव मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कंपनी मरी ब्रुअरी (Murree Brewery)तून जवळपास पाच दशकांनंतर पुन्हा एकदा मद्य आणि तत्सम पेयांची निर्यात सुरु करण्यात आली आहे. परदेशी चलन तुटवड्याचा सामना करताना या चलनाची वाढ करण्यासाठी पाकिस्ताननं सध्या उपलब्ध ते सर्व मार्ग अवलंबले असून, हासुद्धा त्यापैकीच एक निर्णय समजला जात आहे.
मरी ब्रुअरीचे संचालक रमीज शाग यांचा हवाला देत माध्यमांनी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार एप्रिल महिन्यात ब्रिटन, जपान, पोर्तुगाल आणि थायलंडसारख्या देशांमध्ये बिअर आणि इतर मद्य पेयांची निर्यात करण्यात आली. कंपनीच्या रणनितीनुसार अशा देशांची निवड करण्यात आली आहे जे इस्लामिक (OIC) संघटनांचा भाग नाहीत. ओआयसी हा एक 57 मुस्लिम देशांचा समूह असून, तिथं मद्यासंदर्भात कठोर नियम लागू आहेत.
मरी ब्रुअरी ही अतिशय जुनी कंपनी असून, तिची सुरुवात 1860 मध्ये झाली होती. ब्रिटीश उद्योजक एडवर्ड डायर आणि एडवर्ड विम्पर यांनी या ब्रुअरीची सुरुवात केली होती. हिमालयाच्या डोंगररांगांमध्ये तैनात असणाऱ्या ब्रिटीश सैनिकांना ताजा बिअर पुरवणं हा या ब्रुअरिच्या स्थापनेमागचा मुख्य हेतू होता. 1947 मध्ये फाळणीपूर्वी ही ब्रुअरी एका फारसी कुटुंबानं खरेदी केली आणि सध्या त्याची सूत्र इस्फनयार भंडारा असून, ते पाकिस्तानच्या संसदेतील एक सदस्यसुद्धा आहेत.
पाकिस्तानात इतर देशांप्रमाणे आधीपासूनच मद्यावर बंदी नव्हती. 1977 पर्यंत इथं हे नयिम नव्हते. मात्र तत्कालीन पंतप्रधान जुल्फिकार अली भुट्टो यांनी कट्टरपंथीय इस्लामी समुहांच्या दबावामुळं पूर्ण दारूबंदी लागू केली. इथूनच मरी ब्रुअरीचा व्यवसाय प्रचंड प्रमाणात कमी झाला तिथपासून कंपनी फक्त बिगर मुस्लिम देशांमध्ये आणि परदेशी पर्यटकांपुरताच या कंपनीची मद्यविक्री मर्यादित राहिली.
रंजक बाब म्हणजे पाकिस्तान सरकारनं 2021 मध्ये बलुचिस्तानमध्ये चीनकडून चालवण्यात येणाऱ्या एका ब्रुअरीला मान्यता दिली, जेणेतरून तिथं काम करणाऱ्या चिनी नागरिकांची गरज भागवता येईल. यानंतर मरी ब्रुअरी या स्थानिक कंपनीनंही निर्यातीसाठीच्या परवान्याकरता प्रयत्न केला. अखेर 2025 ला सरकारनं या ब्रुअरीला हिरवा कंदील दाखवला आणि 50 वर्षांचा दुष्काळ संपला.
पाकिस्तान सध्या परदेशी चलन तुटवड्याचा सामना करत आहे. अशा स्थितीत मरी ब्रुअरीनं मागील आर्थिक वर्षात मद्यविरहित पेय विक्री करूनही 10 कोटी अमेरिकी डॉलर इतकी बक्कळ कमाई केली. आता हीच कंपनी जागतिक मद्य बाजारावर लक्ष केंद्रीत करत असून, मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन कमवू पाहत आहे. आंतरराष्ट्रीय नातेसंबंध सुधारून त्यानंतर कंपनी उत्पादनवाढीवर लक्ष केंद्रीत करेल असं म्हटलं जात आहे. त्यामुळं मद्य जगतामध्ये पाकिस्तानच्या या कंपनीला जागा मिळवणं कितपत शक्य होतं आणि यातून किती कमाई होते हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.