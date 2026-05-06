English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • विश्व
  • देशोधडीला लागलेला पाकिस्तान 50 वर्षांनंतर करणार असं काम की वाहणार पैशांची नदी; कोण पालटणार नशीब?

देशोधडीला लागलेला पाकिस्तान 50 वर्षांनंतर करणार असं काम की वाहणार पैशांची नदी; कोण पालटणार नशीब?

World News : आखाती देशांमध्ये सुरू असणाऱ्या युद्घानं संपूर्ण जगापुढं संकटं उभ केली आहेत. आशियाई देशांनाही या संकटांचा सामना करावा लागत आहे. पाकिस्तानची अवस्था यात आणखीच बिकट असल्याचं पाहायला मिळत आहे.   

सायली पाटील | Updated: May 6, 2026, 03:24 PM IST
देशोधडीला लागलेला पाकिस्तान 50 वर्षांनंतर करणार असं काम की वाहणार पैशांची नदी; कोण पालटणार नशीब?
bankrupt Pakistan will start alcohol export after 50 years murree brewery

World News Pakistan : आखाती देशांनी अनेक देशांच्या अर्थसत्तेवर परिणाम केला असतानाच पाकिस्तान हा देश या जागतिक संकटांसमवेत अंतर्गत कारणं आणि देशातील राजकीय अस्थिरतेमुळं प्रचंड मोठ्या संकटांचा सामना करताना दिसत आहे. हाताबाहेर गेलेली महागाई, देशापुढं असणारी दिवाळखोरी अशी एक ना अनेक संकटं पुढ्यात असतानाच आता भारताच्या या शेजारी राष्ट्रानं एक असा निर्णय घेतला आहे, ज्याचा फायदा पैशांच्या रुपात होताना दिसेल. 

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्ताननं असा कोणता निर्णय घेतला? 

पाकिस्तानच्या मालकीची असणारी एकमेव मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कंपनी मरी ब्रुअरी (Murree Brewery)तून जवळपास पाच दशकांनंतर पुन्हा एकदा मद्य आणि तत्सम पेयांची निर्यात सुरु करण्यात आली आहे. परदेशी चलन तुटवड्याचा सामना करताना या चलनाची वाढ करण्यासाठी पाकिस्ताननं सध्या उपलब्ध ते सर्व मार्ग अवलंबले असून, हासुद्धा त्यापैकीच एक निर्णय समजला जात आहे. 

हेसुद्धा वाचा : भारतापासून 5- 6 हजार किमी दूर सापडला खजिना; कोणत्या साम्राज्याच्या श्रीमंतीनं जग भारावलं? 

कोणत्या देशात होतेय मद्याची निर्यात? 

मरी ब्रुअरीचे संचालक रमीज शाग यांचा हवाला देत माध्यमांनी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार एप्रिल महिन्यात ब्रिटन, जपान, पोर्तुगाल आणि थायलंडसारख्या देशांमध्ये बिअर आणि इतर मद्य पेयांची निर्यात करण्यात आली. कंपनीच्या रणनितीनुसार अशा देशांची निवड करण्यात आली आहे जे इस्लामिक (OIC) संघटनांचा भाग नाहीत. ओआयसी हा एक 57 मुस्लिम देशांचा समूह असून, तिथं मद्यासंदर्भात कठोर नियम लागू आहेत. 

मरी ब्रुअरीचा इतिहास चर्चेचा विषय... 

मरी ब्रुअरी ही अतिशय जुनी कंपनी असून, तिची सुरुवात 1860 मध्ये झाली होती. ब्रिटीश उद्योजक एडवर्ड डायर आणि एडवर्ड विम्पर यांनी या ब्रुअरीची सुरुवात केली होती. हिमालयाच्या डोंगररांगांमध्ये तैनात असणाऱ्या ब्रिटीश सैनिकांना ताजा बिअर पुरवणं हा या ब्रुअरिच्या स्थापनेमागचा मुख्य हेतू होता. 1947 मध्ये फाळणीपूर्वी ही ब्रुअरी एका फारसी कुटुंबानं खरेदी केली आणि सध्या त्याची सूत्र  इस्फनयार भंडारा असून, ते पाकिस्तानच्या संसदेतील एक सदस्यसुद्धा आहेत. 

1977 मध्ये असं काय घडलं होतं? 

पाकिस्तानात इतर देशांप्रमाणे आधीपासूनच मद्यावर बंदी नव्हती. 1977 पर्यंत इथं हे नयिम नव्हते. मात्र तत्कालीन पंतप्रधान जुल्फिकार अली भुट्टो यांनी कट्टरपंथीय इस्लामी समुहांच्या दबावामुळं पूर्ण दारूबंदी लागू केली. इथूनच मरी ब्रुअरीचा व्यवसाय प्रचंड प्रमाणात कमी झाला तिथपासून कंपनी फक्त बिगर मुस्लिम देशांमध्ये आणि परदेशी पर्यटकांपुरताच या कंपनीची मद्यविक्री मर्यादित राहिली. 

चीनची एंट्री झाली आणि... 

रंजक बाब म्हणजे पाकिस्तान सरकारनं 2021 मध्ये बलुचिस्तानमध्ये चीनकडून चालवण्यात येणाऱ्या एका ब्रुअरीला मान्यता दिली, जेणेतरून तिथं काम करणाऱ्या चिनी नागरिकांची गरज भागवता येईल. यानंतर मरी ब्रुअरी या स्थानिक कंपनीनंही निर्यातीसाठीच्या परवान्याकरता प्रयत्न केला. अखेर 2025 ला सरकारनं या ब्रुअरीला हिरवा कंदील दाखवला आणि 50 वर्षांचा दुष्काळ संपला. 

पाकिस्तानच्या आर्थिक संकटात ब्रुअरी ठरणार तारणहार! 

पाकिस्तान सध्या परदेशी चलन तुटवड्याचा सामना करत आहे. अशा स्थितीत मरी ब्रुअरीनं मागील आर्थिक वर्षात मद्यविरहित पेय विक्री करूनही 10 कोटी अमेरिकी डॉलर इतकी बक्कळ कमाई केली. आता हीच कंपनी जागतिक मद्य बाजारावर लक्ष केंद्रीत करत असून, मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन कमवू पाहत आहे. आंतरराष्ट्रीय नातेसंबंध सुधारून त्यानंतर कंपनी उत्पादनवाढीवर लक्ष केंद्रीत करेल असं म्हटलं जात आहे. त्यामुळं मद्य जगतामध्ये पाकिस्तानच्या या कंपनीला जागा मिळवणं कितपत शक्य होतं आणि यातून किती कमाई होते हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
india pakistanworld newsPakistan alcohol exportMurree BreweryPakistan exports

इतर बातम्या

इंडिया आघाडीला पहिला झटका! काँग्रेसने आघाडी तोडली, विजयच्या...

भारत