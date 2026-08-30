/मोठी दुर्घटना! तुर्कीजवळ 270 प्रवाशांसह बोट समुद्रात बुडली

North Cyprus Boat Capsize : एक मोठी बोट दुर्घटना घडली आहे. उत्तर सायप्रसच्या किनाऱ्याजवळ एक बोट बुडाली आहे. या बोटीत 260 प्रवासी होते. घटनास्थळी तातडीने बचाव कार्य सुरु आहे. या दुर्घटनेत किमान सात जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. अद्याप शेकडो प्रवासी बेपत्ता आहेत.
तुर्कीच्या स्थानित माध्यमांनी याबाबतचे वृत्त दिले आहे. उत्तर सायप्रसचे पंतप्रधान उनाल उस्टेल यांनी या दुर्घटनेची माहिती दिली. बोट उलटल्याने किमान सात जणांचा मृत्यू झाला आहे. 172 जणांना वाचवण्यात आले असून 89 जण अद्याप बेपत्ता असल्याची माहिती उनाल उस्टेल यांनी दिली.
कॅटामरान प्रकारची ही बोट किरेनिया बंदरातून निघाली. किनाऱ्यापासून काही किलोमीटर अंतरावर ती बुडू लागली. बोट नेमकी कशामुळे बुडाली यामागचे नेमके कारण अद्याप समोर आलेले नाही. बोट बुडाली तेव्हा त्यावर कर्मचाऱ्यांसह एकूण 270 जण होते. तुर्की सायप्रसचे परिवहन मंत्री एरहान अरिकली यांनी तुर्की वृत्तसंस्था अनादोलूला सांगितले की, जखमींना गिर्ने बंदरात आणि नंतर स्थानिक रुग्णालयांमध्ये आणण्यासाठी बचावकार्य सुरू आहे.
या बोट दुर्घटनेच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले लआहेत. या दुर्घटनेचे व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मिडियावर व्हायरल झाले आहेत. यात बोट पाण्यात उलटल्याचे दिसत आहे. घटनास्थळी मदत आणि बचाव कार्य सुरु आहे. तुर्की सायप्रसच्या आरोग्य मंत्रालयाने निवेदन जारी केले आहे. "बचाव आणि आरोग्य सेवांकडून तात्काळ मदतीसाठी सर्व आवश्यक तयारी केली जात आहे. परिसरातील रुग्णालयांना सतर्क करण्यात आले आहे, जेणेकरून गरज पडल्यास ते कोणतीही वैद्यकीय मदत पुरवू शकतील असे निवेदनात म्हंटले आहे.