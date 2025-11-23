मोठा धोका! जगातील सर्व विमान कंपन्यांनी 'या' देशात जाणाऱ्या सर्व विमानांची उड्डाणे धडाधड केली रद्द; संपूर्ण जगाचे टेन्शन वाढवणारी घडामोड

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
अमेरिका-व्हेनेझुएला युद्धाचा तणाव शिगेला पोहोचत दिसत आहे. दरम्यान, यूएस फेडरल एव्हिएशन अॅडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने व्हेनेझुएलावरून उड्डाण करताना "संभाव्य धोकादायक परिस्थिती" बद्दल एअरलाइन्सना इशारा दिला, ज्यामुळे अनेक उड्डाणे रद्द करण्यात आली.

वनिता कांबळे | Updated: Nov 23, 2025, 07:18 PM IST
US-Venezuela War Tension:  जगातील अनेक प्रमुख आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांनी व्हेनेझुएलाला जाणारी त्यांची उड्डाणे अचानक रद्द केली आहेत. एका वृत्तानुसार, निकोलस मादुरो सरकार "उलथवून टाकण्याची" अमेरिकेची धमकी भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहे. ज्यामुळे उड्डाणे रद्द करण्याचा सपाटा सुरू झाला आहे. ब्राझीलची गोल, कोलंबियाची एवियान्का आणि टीएपी एअर पोर्तुगालने शनिवारी कराकसहून त्यांच्या नियोजित उड्डाणे चालवली नाहीत.

अमेरिकेने व्हेनेझुएलाला गंभीर इशारा दिला आहे. दोन्ही देशांमधील युद्ध तणाव पुन्हा एकदा शिगेला पोहोचला आहे. वृत्तानुसार, चार वरिष्ठ अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की ट्रम्प प्रशासन येत्या काही दिवसांत व्हेनेझुएलावर कारवाईचा एक नवीन टप्पा सुरू करू शकते. या उपाययोजनांचा वेळ आणि व्याप्ती स्पष्ट नसली तरी, सूत्रांचे म्हणणे आहे की चर्चा गंभीर पातळीवर पोहोचल्या आहेत. सुरुवातीला, गुप्त ऑपरेशन्स किंवा गुप्त ऑपरेशन्स अपेक्षित आहेत. 

रविवारी जारी केलेल्या रॉयटर्सच्या एका अहवालात म्हटले आहे की, अमेरिकेच्या फेडरल एव्हिएशन अॅडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने देशावरून उड्डाण करताना "संभाव्य धोकादायक परिस्थिती" बद्दल एअरलाइन्सना इशारा दिल्यानंतर शनिवारी अनेक प्रमुख आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांनी व्हेनेझुएलाहून उड्डाणे रद्द केली . Flightradar24 आणि सिमोन बोलिव्हर मैक्वेटिया आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या अधिकृत वेबसाइटवरील ताज्या आकडेवारीनुसार, तेव्हापासून एअरलाइन्सनी मोठ्या संख्येने उड्डाणे रद्द करण्यास सुरुवात केली आहे. 

रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, कोलंबियाच्या विमान वाहतूक प्राधिकरण, एरोनाउटिका सिव्हिलने म्हटले आहे की, बिघडत्या सुरक्षा परिस्थिती आणि परिसरात वाढत्या लष्करी हालचालींमुळे मैक्वेटिया क्षेत्रात उड्डाणांशी संबंधित संभाव्य धोके आहेत. टीएपी एअर पोर्तुगालने पुढील मंगळवारसाठी ओरो येथून त्यांची उड्डाणे रद्द करण्याची पुष्टी केली आहे.  व्हेनेझुएलाच्या हवाई क्षेत्रात सुरक्षिततेची हमी नसल्याचे सांगणारा इशारा अमेरिकन विमान वाहतूक अधिकाऱ्यांनी दिला होता. यानंतर विमानांची उड्डाणे करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे एअरलाइनने म्हटले आहे. स्पेनच्या आयबेरिया एअरलाइन्सने सांगितले की ते सोमवारपासून पुढील सूचना येईपर्यंत कराकसला जाणारी उड्डाणे रद्द करत आहेत आणि त्या देशात उड्डाणे कधी सुरू करायची याचा निर्णय घेण्यापूर्वी परिस्थितीची आडाला घेतला जाईल. 

 

