IT सेक्टरमध्ये मोठी खळबळ! लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्यानंतर जगातील 10 TOP IT कंपन्यांच्या मालकांचे अब्जावधी डॉलर्स बुडाले

IT सेक्टरमध्ये पुन्हा मोठी घडामोड घडली आहे. यंदा IT कर्मचाऱ्यांना नाही तर IT कंपन्यांच्या मालकांना जबरदस्त फटका बसला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 6, 2025, 01:38 PM IST
IT  sector top 10 billionaires sink billions of dollars : अमेरिकेच्या टॅरिफ आणि व्हिजा धोरणामुळे जगभरात लाखो IT कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. यानंतर आता IT सेक्टरमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्यानंतर जगातील 10 TOP IT कंपन्यांच्या मालकांचे अब्जावधी डॉलर्स बुडाले आहेत. जागतिक बाजारपेठेत झालेल्या घसरणीचा परिणाम टॉप 10 अब्जाधीशांच्या संपत्तीवर स्पष्टपणे दिसून आला. अमेरिकन तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गजांमध्ये, एलॉन मस्कच्या संपत्तीला सर्वात मोठा फटका बसला, एकाच दिवसात ती 17.5 अब्ज डॉलर्सने घसरून 460 अब्ज डॉलर्सवर आली. मंगळवारी एलोन मस्कची कंपनी टेस्लाचे शेअर्स 5 टक्क्यांहून अधिक घसरले.

सॅन फ्रान्सिस्कोमधील लॅरी एलिसन, जेफ बेझोस, लॅरी पेज आणि सर्गेई ब्रिन यांच्यासह मोठ्या नावांनीही अब्जावधी गमावले. ब्लूमबर्ग बिलियनेअर्स इंडेक्सनुसार, मंगळवारी लॅरी एलिसनची संपत्ती 11 अब्ज डॉलर्सने कमी झाली. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या श्रीमंत व्यक्तीची एकूण संपत्ती आता 308 अब्ज डॉलर्स आहे. जेफ बेझोस यांची संपत्ती 4.11 अब्ज डॉलर्सने घसरून 270 अब्ज डॉलर्सवर आली आहे. लॅरी पेजचीही 4.85 अब्ज डॉलर्सची घट झाली आहे, ज्यामुळे त्यांची एकूण संपत्ती 241 अब्ज डॉलर्सवर आली आहे. सेर्गेई ब्रिनचीही 4.49 अब्ज डॉलर्सची घट झाली आहे, आता त्यांची एकूण संपत्ती 225 अब्ज डॉलर्स आहे.

मार्क झुकरबर्गच्या संपत्तीत 3.56 अब्ज डॉलर्सची घट झाली. मंगळवारी मेटा शेअर्समध्ये 1.63 टक्क्यांनी घसरण झाल्यामुळे झुकरबर्गच्या एकूण संपत्तीत ही घट झाली. दरम्यान, एनव्हीडियाचे सीईओ जेन्सेन हुआंग यांना 6.98 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले. फ्रेंच लक्झरी ब्रँडचे मालक बर्नार्ड अर्नॉल्ट देखील या घसरणीपासून वाचले नाहीत. तज्ञांनी या घसरणीचे कारण शेअर बाजारातील अस्थिरता आणि तंत्रज्ञान उद्योगातील काही क्षेत्रांवरील दबाव असल्याचे म्हटले आहे.

तरीसुद्धा, या अब्जाधीशांची वार्षिक वाढ चांगली झाली.  तंत्रज्ञान क्षेत्राची दीर्घकालीन पकड किती मजबूत आहे हे सिद्ध करते. ही आकडेवारी गुंतवणूकदारांसाठी एक इशारा आणि संधी दोन्हीसाठी सूचक इशारा आहे. अमेरिकेतील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांनी 200 अब्ज डॉलर्सच्या क्लबमध्ये स्थान मिळवले आहे. जगातील 500 हून अधिक अब्जाधीशांपैकी फक्त सहा जण 200 अब्ज डॉलर्सच्या क्लबमध्ये आहेत. हे सहाही अमेरिकन आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज आहेत. त्यापैकी एलोन मस्कची संपत्ती 400 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे.

FAQ

1 अमेरिकेच्या टॅरिफ आणि व्हिजा धोरणामुळे काय परिणाम झाले?
अमेरिकेच्या टॅरिफ आणि व्हिजा धोरणामुळे जगभरात लाखो आयटी कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. यानंतर आयटी सेक्टरमध्ये मोठी खळबळ उडाली आणि टॉप १० आयटी कंपन्यांच्या मालकांच्या अब्जावधी डॉलर्स बुडाले.

2 जागतिक बाजारपेठेतील घसरणीचा अब्जाधीशांच्या संपत्तीवर कसा परिणाम झाला?
जागतिक बाजारपेठेतील घसरणीमुळे टॉप १० अब्जाधीशांच्या संपत्तीवर स्पष्ट परिणाम दिसून आला. ब्लूमबर्ग बिलियनेअर्स इंडेक्सनुसार, मंगळवारी अनेक दिग्गजांनी अब्जावधी गमावले.

3  एलॉन मस्कच्या संपत्तीला किती फटका बसला?
एलॉन मस्कच्या संपत्तीला सर्वात मोठा फटका बसला. एकाच दिवसात ती १७.५ अब्ज डॉलर्सने घसरून ४६० अब्ज डॉलर्सवर आली. मंगळवारी टेस्लाचे शेअर्स ५ टक्क्यांहून अधिक घसरले.

 

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

