Marathi News
IT सेक्टरमध्ये खळबळ माजवाणारी अपडेट समोर आली आहे.  16,000 लोकांच्या नोकऱ्या जाणार आहेत. सर्वात मोठी IT कंपनी AI नाही तर 'या' कारणामुळे कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढणार आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Jan 23, 2026, 04:31 PM IST
IT सेक्टरमध्ये खळबळ माजणार! 2026 मध्ये 30 वर्षातील सर्वात मोठी कर्मचारी कपात; जगप्रसिद्ध IT कंपनी AI नाही तर 'या' कारणामुळे कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढणार

Amazon layoff : 2025 या वर्षात IT सेक्टरसह अनेक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात झाली. लाखो लोकांनी आपली नोकरी गमावली. 2026 मध्ये अशाचच प्रकारे कर्माचारी कपात होणार आहे. अमेझॉन या जगप्रसिद्ध IT कंपनीने कर्माचारी कपातीची घोषणा केली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांची संख्या अंदाजे 30,000 ने कमी करण्याची कंपनीचे कंपनीचे प्लानिंग आहे.  

अमेझॉनने यापूर्वी ऑक्टोबर 2025 मध्ये 30,000 नोकऱ्या काढून टाकण्याची योजना जाहीर केली होती. आता, अहवाल असे सूचित करतात की दुसऱ्या टप्प्यात अंदाजे 16,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढण्यात येईल.  यापूर्वी, 2022-23 मध्ये 27,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आले होते.  ऑक्टोबरमध्ये जाहीर झालेल्या नोकऱ्या कपातीचा हा दुसरा टप्पा आहे. या टप्प्यात कपातीचा सामना करणाऱ्या टीममध्ये Amazon Web Services (AWS), रिटेल सर्व्हिसेस, प्राइम व्हिडिओ आणि HR विभाग यांचा समावेश आहे. HR विभाग कंपनीच्या नव्याने नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे व्यवस्थापन करतो.  अमेझॉनचे सीईओ अँडी जॅसी यांनी जून 2025 मध्ये नोकऱ्या काढून टाकण्याचे संकेत दिले. त्यांनी सांगितले की एआय अधिक व्यापक होत असल्याने, कमी लोकांची आवश्यकता असणे अपरिहार्य आहे. त्यांनी असेही नमूद केले की व्यवस्थापकीय स्तरावर लोकांचे व्यवस्थापन करणे अधिकाधिक कठीण होत चालले आहे असे सांगितले 

30 वर्षातील सर्वात मोठी कर्मचारी कपात

अमेझॉनच्या 30 वर्षांच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कपात मानली जात आहे. यापूर्वी, 2022 मध्ये, कंपनीने सुमारे 27,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले होते. ऑक्टोबरमध्ये कामावरून काढून टाकण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना 90 दिवसांसाठी पगारावर राहण्याचे सांगण्यात आले होते, या काळात ते कंपनीत दुसऱ्या नोकरीसाठी अर्ज करू शकतात किंवा नवीन नोकरी शोधू शकतात. 90 दिवसांचा हा कालावधी सोमवारी संपत आहे.

 

