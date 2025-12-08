जगाचा नकाशा बदलणार; कोणत्याही क्षणी नवीन देशाची घोषणा होणार; सर्वात पावरफुल मुस्लिम देशाने एका मोठ्या मुस्लिम देशाचा पूर्णपणे ताबा घेतला

UAE Lead To Independence Claim After Controling South Yemen : जगात एक मोठा भू-राजकीय भूकंप होणार आहे. जगाचा नकाशा बदलणार आहे. कोणत्याही क्षणी नवीन देशाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. सर्वात पावरफुल मुस्लिम देशाने एका मोठ्या मुस्लिम देशाचा पूर्णपणे ताबा घेतला आहे. संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) आणि दक्षिण येमेन यांच्यातील तणाव शिगेला पोहचला आहे.
संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) समर्थित सैन्याने दक्षिण येमेन पूर्णपणे ताब्यात घेतले आहे. ज्यामुळे नवीन देशाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. कारण दक्षिण येमेन स्वातंत्र्य घोषित करू शकते, 1960 नंतर पहिल्यांदाच येमेनचे दोन देशांमध्ये विभाजन करू शकते. गेल्या आठवड्यात, दक्षिणी संक्रमणकालीन परिषदेच्या (एसटीसी) सुमारे 10,000 सैन्याने तेल समृद्ध हद्रामाउत गव्हर्नरेटमध्ये आणि नंतर ओमानच्या सीमेवर असलेल्या विरळ लोकसंख्येच्या माराह गव्हर्नरेटमध्ये प्रवेश केला, जो पूर्वी त्यांच्या नियंत्रणाबाहेर होता.
एसटीसीने 1960 च्या दशकात स्वतंत्र दक्षिण येमेनचा भाग असलेल्या दक्षिण येमेनच्या सर्व आठ गव्हर्नरेटवर कब्जा करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या विकासानंतर, दक्षिण येमेन लवकरच स्वातंत्र्य घोषित करू शकेल अशी शक्यता आहे, जी सौदी अरेबियासाठी एक मोठा धक्का आणि युएईसाठी एक महत्त्वपूर्ण राजनैतिक विजय असेल. दरम्यान, ओमान सीमेवरही तणाव लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. जरी ओमानने काही काळासाठी आपली सीमा बंद केली असली तरी, नंतर दबावाखाली त्याला माघार घ्यावी लागली.
या तणावामुळे येमेनमध्ये पूर्वी मुख्य बाह्य घटक असलेल्या सौदी अरेबियाला मोठा फटका बसला आहे. सौदी अरेबियाने आता दक्षिणेकडील राजधानी एडनमधील राष्ट्रपती राजवाडा आणि विमानतळावरून आपले सैन्य मागे घेतले आहे. द गार्डियनच्या मते, दक्षिण येमेनमधून सौदी अरेबियाने आपले सैन्य मागे घेतल्याचा अर्थ असा आहे की संयुक्त राष्ट्रांनी मान्यताप्राप्त येमेनी सरकारमध्ये ज्या सैन्यांना पाठिंबा दिला होता त्यांना आता किमान सध्या तरी दक्षिण येमेनमधून हाकलून लावण्यात आले आहे.
तथापि, अनेक तज्ञांचा असा विश्वास आहे की एसटीसीने दक्षिण येमेनला तात्काळ वेगळे राज्य घोषित करणे हे एक धोकादायक राजकीय पाऊल असेल, कारण पश्चिम सहारासह इतर देशांनीही हा मार्ग निवडला आहे. परंतु नंतर ते अयशस्वी झाले आहेत. उदाहरणार्थ, मोरोक्कोपासून वेगळे झाल्यानंतर, पश्चिम सहाराला वाटले की त्यांना राजनैतिक पाठिंबा आहे, परंतु प्रत्यक्षात त्यांना तसे मिळाले नाही. म्हणूनच, एसटीसी मध्यम कालावधीत उत्तर येमेनपासून स्वातंत्र्यासाठी जनमत चाचणी घेण्याचा विचार करू शकते. तथापि, त्याचे भविष्य शेवटी संयुक्त अरब अमिरातीच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
2015 मध्ये हुथी बंडखोरांनी येमेनची राजधानी साना ताब्यात घेतल्यानंतर, दक्षिण येमेनमध्ये सौदी समर्थित इस्लाह पार्टी आणि यूएई समर्थित एसटीसी यांचा समावेश असलेली तात्पुरती युती स्थापन करण्यात आली. तथापि, सुरुवातीपासूनच ही युती अस्वस्थ होती आणि आता यूएई समर्थित पक्ष विजयी झाला आहे. अध्यक्ष रशाद अल-अलीमी सध्या सौदी अरेबियात आहेत आणि पाश्चात्य राजदूतांकडून पाठिंबा मिळवत आहेत आणि एसटीसीला दक्षिण येमेनमधून बाहेर काढण्याचा आग्रह करत आहेत, ही मागणी एसटीसीने नाकारली आहे.
एसटीसी आता हद्रामौटची सर्वात मोठी तेल कंपनी पेट्रोमसिला देखील नियंत्रित करते, ज्यामुळे तिला आर्थिकदृष्ट्या मोठा फायदा होईल. दरम्यान, संयुक्त राष्ट्र आणि पाश्चात्य देशांनी येमेनच्या फाळणीला सातत्याने विरोध केला आहे आणि एकीकृत संघराज्य सरकारच्या निर्मितीसाठी सौदी रोडमॅपला पाठिंबा दिला आहे. तथापि, सध्याच्या परिस्थितीमुळे अशी रचना अशक्य होईल.