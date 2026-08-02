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भारत-चीन व्यापारासाठी मोठी बातमी! 6 वर्षांनी शिपकी ला मार्ग खुला, सुरू झाली आयात-निर्यात

भारत आणि चीन यांच्यातील पारंपरिक सीमा व्यापारासाठी बंद करण्यात आली होती. जगभरामध्ये कोविड-19 मध्ये त्याचबरोबर वाढलेल्या सीमा तणावामुळे हा व्यापारी मार्गावरील सर्व व्यापार बंद करण्यात आले होते, आता हा मार्ग पुन्हा सुरु करण्यात आला आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 02, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 05:08 PM IST
भारत-चीन व्यापारासाठी मोठी बातमी! 6 वर्षांनी शिपकी ला मार्ग खुला, सुरू झाली आयात-निर्यात
Image Credit: भारत-चीन व्यापारासाठी 6 वर्षांनी शिपकी ला मार्ग खुला! (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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