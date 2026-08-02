/भारत-चीन व्यापारासाठी मोठी बातमी! 6 वर्षांनी शिपकी ला मार्ग खुला, सुरू झाली आयात-निर्यात

मागील काही वर्षांमध्ये भारत आणि चीन या दोन्ही देशांमधील संबंध फार काही चांगले राहिले नाहीत. त्यामुळे हिमाचल प्रदेशातील किन्नौर जिल्ह्यातील शिपकी ला खिंडीतून भारत आणि चीन यांच्यातील पारंपरिक सीमा व्यापारासाठी बंद करण्यात आली होती. आता व्यापारकर्त्यांसाठी आता आनंदाची बातमी आहे, जवळपास सहा वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर, हिमाचल प्रदेशातील किन्नौर जिल्ह्यातील शिपकी ला खिंडीतून भारत आणि चीन यांच्यातील पारंपरिक सीमा व्यापार पुन्हा सुरू झाला आहे. जगभरामध्ये कोविड-19 मध्ये त्याचबरोबर वाढलेल्या सीमा तणावामुळे हा व्यापारी मार्गावरील सर्व व्यापार बंद करण्यात आले होते, आता हा मार्ग पुन्हा सुरु करण्यात आला आहे.
सीमावर्ती भागातील लोकांच्या रोजगारासाठी व्यवसाय आणि पर्यटनाच्या नवीन संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. शिपकी ला खिंडीतून भारत आणि चीन या मार्गाबद्दल सांगायचे झाले तर सतलज खोऱ्यात सुमारे 3,930 मीटर उंचीवर असलेला शिपकी ला पास हा शतकानुशतके जुन्या रेशीम मार्गाचा एक भाग होता. या व्यापारी मार्गामुळे हिमाचल प्रदेशातील किन्नौर जिल्ह्याला चीनच्या तिबेट स्वायत्त प्रदेशाशी हा मार्ग जोडला जात होता. यासंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे की हा मार्ग आता पुढील काही महिने सुरु असणार आहे, यावर्षी 30 नोव्हेंबरपर्यंत खुला राहणार असून, त्यामुळे स्थानिक व्यापारी, वाहतूक व्यवसाय आणि पर्यटन उद्योगाला थेट फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
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भारत आणि चीन यांच्यातील व्यापारी पारंपरिक सीमा सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य सांगायचे झाले तर तो अजूनही वस्तूविनिमय पद्धतीवर चालतो, म्हणजेच येथे वस्तूंच्या बदल्यात वस्तू दिल्या जातात. येथे रोख रकमेचे व्यवहार होत नाहीत, या मार्गावरुन भारतीय व्यापारी आपला माल रस्त्याने सीमेपर्यंत वाहून नेतात. त्यानंतर खेचरे आणि इतर ओझे वाहणाऱ्या जनावरांच्या साहाय्याने तो माल तिबेटच्या बाजूला असलेल्या निश्चित स्थळी पोहोचवला जातो. व्यापाऱ्यासाठी व्यापार प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी नव्याने बांधलेल्या छुप्पन ट्रेड मार्टचेही उद्घाटन करण्यात आले आहे.
आता येथे नव्याने सीमाशुल्क मंजुरी आणि व्यापार नोंदणी केली जाणार आहे, इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलीस (आयटीबीपी) आणि स्थानिक प्रशासनाच्या देखरेखीखाली केवळ नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांनाच प्रवेश दिला जाणार आहे. आपला सीमापार व्यापार पूर्ण केल्याच्या 72 तासांच्या आत भारतात परतावे लागेल. या व्यापारी करारानुसार, भारतातून सुकामेवा, मसाले, चहा, कॉफी, धान्य, हातमाग उत्पादने, तांब्याची भांडी, प्रक्रिया केलेले अन्न आणि औषधी वनस्पती निर्यात करता येतील.