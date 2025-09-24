अमेरिकेला टक्कर देणाऱ्या जगातील सर्वात मोठ्या देशाने भारतातील लाखो IT कर्मचाऱ्यांना दिली जबरदस्त ऑफर! डॉलरपेक्षा जास्त कमाई

Skilled Indiaan Are Welcome Germany Invites Indian Workers : अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने H-1B व्हिसावरील शुल्क 100,000 डॉलर पर्यंत वाढवले आहे. याचा फटका भारतीय IT कर्मचाऱ्यांना बसला आहे. अमेरिकेच्या या धोरणाचा फायदा इतर देश घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आता युरोपमधील सर्वात मजबूत अर्थव्यवस्था मानल्या जाणाऱ्या जर्मनीने भारतीय प्रतिभेला इनकॅश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारतातील जर्मन राजदूत डॉ. फिलिप अकरमन यांनी कुशल भारतीय कामगारांना खुले आमंत्रण दिले आहे. जर्मनीला अमेरिकेचा स्थिर आणि फायदेशीर पर्याय म्हणून सादर केले आहे.
जर्मन राजदूत डॉ. फिलिप अकरमन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एक व्हिडिओ पोस्ट केली आहे. "सर्व उच्च-कुशल भारतीयांना हे माझे आवाहन आहे. जर्मनी त्याच्या स्थिर इमिग्रेशन धोरणांमुळे आणि आयटी, व्यवस्थापन, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारतीयांसाठी उत्कृष्ट नोकरीच्या संधींमुळे एक विशेष स्थान राखते. भारतीयांचे स्वागत... असे त्यांनी या व्हिडिओ पोस्टचमध्ये म्हंटले आहे. जर्मनीमध्ये काम करणारा भारतीय सरासरी जर्मनपेक्षा जास्त कमाई करतो. जास्त पगार म्हणजे भारतीय आपल्या समाजात आणि आपल्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत. "आम्ही कठोर परिश्रम आणि सर्वोत्तम लोकांना सर्वोत्तम नोकऱ्या देण्यावर विश्वास ठेवतो," असे ते म्हणाले.
अमेरिकेने परदेशी कामगारांवरील पकड आणखी कडक करत H-1B व्हिसा शुल्क पूर्वीच्या 5,000 वरून 100,000 पर्यंत वाढवत जर्मन राजदूतांचे हे भाष्य आले आहे. हा बदल भारतीय तंत्रज्ञान तज्ञांना आणि व्हिसा कार्यक्रमावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या आउटसोर्सिंग कंपन्यांना धक्का देणारा आहे. ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की नवीन नियम अमेरिकन कामगारांना प्राधान्य देण्याच्या उद्देशाने आहेत.
या बदलांमध्ये, जर्मन राजदूतांनी जर्मनीच्या इमिग्रेशन धोरणाबद्दल सांगितले आणि जर्मनीमध्ये नियम एका रात्रीत बदलत नाहीत यावर भर दिला. त्यांनी जर्मनीच्या इमिग्रेशन धोरणाची तुलना जगप्रसिद्ध जर्मन कारशी केली. ते म्हणाले, "आमचे इमिग्रेशन धोरण काहीसे जर्मन कारसारखे काम करते. ते विश्वासार्ह, आधुनिक आणि अंदाज लावता येण्याजोगे आहे. ते झिगझॅग मार्गाऐवजी सरळ जाईल." जर्मनी सध्या वृद्ध लोकसंख्येशी झुंजत आहे. देशातील वृद्धांची संख्या वाढत असल्याने जर्मन अर्थव्यवस्थेला 2040 पर्यंत दरवर्षी अंदाजे 2,88,000 स्थलांतरितांची आवश्यकता असेल असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी, जर्मनीने 2024 मध्ये 10 टक्के पेक्षा जास्त व्यावसायिक व्हिसा जारी करण्याची आणि भारतीय कामगारांसाठी वाटप लक्षणीयरीत्या वाढवण्याची योजना जाहीर केली आहे. गेल्या वर्षी, जर्मनीने 200,000 व्यावसायिक व्हिसा जारी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यापैकी 90,000 भारतीयांसाठी राखीव होते. सुमारे 1,30,000 भारतीय व्यावसायिक आधीच जर्मनीमध्ये राहतात.
जर्मनीमध्ये १ लाख भारतीय रुपये ९५५.९५ युरो (१०४३००१० INR) च्या समतुल्य आहेत. भारतीय रुपया आणि युरोमधील विनिमय दर आंतरराष्ट्रीय बाजार परिस्थितीवर अवलंबून असतो. गेल्या महिन्याभरात, युरोच्या तुलनेत रुपया सतत दबावाखाली आहे आणि आलेखात घसरण दिसून आली आहे. याचा अर्थ असा की युरोपियन चलनाच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचे मूल्य कमकुवत होत आहे.
FAQ
1. अमेरिकेच्या H-1B व्हिसा धोरणातील बदल काय आहेत आणि त्याचा भारतीय IT कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होत आहे?
अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने H-1B व्हिसावरील शुल्क पूर्वीच्या ५,००० डॉलरवरून १००,००० डॉलरपर्यंत वाढवले आहे. याचा फटका भारतीय IT कर्मचाऱ्यांना आणि आउटसोर्सिंग कंपन्यांना बसला आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा उद्देश अमेरिकन कामगारांना प्राधान्य देणे असल्याचे सांगितले जाते.
2. जर्मनीने भारतीय कामगारांसाठी काय आमंत्रण दिले आहे?
जर्मन राजदूत डॉ. फिलिप अकरमन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एक व्हिडिओ पोस्ट करून सर्व उच्च-कुशल भारतीयांना जर्मनीत येण्याचे खुले आमंत्रण दिले आहे. जर्मनीला अमेरिकेचा स्थिर आणि फायदेशीर पर्याय म्हणून सादर केले आहे.
3. जर्मनीत कोणत्या क्षेत्रात भारतीयांसाठी नोकरीच्या संधी आहेत?
जर्मनीत IT, व्यवस्थापन, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारतीयांसाठी उत्कृष्ट नोकरीच्या संधी उपलब्ध आहेत. राजदूत म्हणाले, "भारतीयांचे स्वागत आहे."