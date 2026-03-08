English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • इराण इस्रायल युद्धात मोठा ट्विस्ट! पहिल्यांदाच UAE चा इराणवर हल्ला, डिसॅलिनेशन प्लांट केला उद्धवस्त

इराण इस्रायल युद्धात मोठा ट्विस्ट आला आहे. पहिल्यांदाच UAE ने इराणवर हल्ला केला आहे. इराणचा  डिसॅलिनेशन प्लांट  उद्धवस्त केला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 8, 2026, 11:05 PM IST
Iran Israel War : इराण इस्रायल युद्धात मोठा ट्विस्ट आला आहे. पहिल्यांदाच UAE ने इराणवर हल्ला केला आहे. इराणचा डिसॅलिनेशन प्लांट UAE ने उद्धवस्त केला आहे.  अमेरिका आणि इस्रायल इराणच्या तेल आणि वीजनिर्मितीवर सतत हल्ले करत आहेत. शहरान इंधन डेपो आणि आयआरजीसी मुख्यालय जळत आहे. या सर्वांमध्ये, यूएईने इराणला मोठा धक्का दिला आहे. 

मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावा केला आहे की संयुक्त अरब अमिरातीने पहिल्यांदाच इराणवर हवाई हल्ला केला आहे. इराणचा वीक पाईंट लक्षात घेऊन UAE ने इराणचा डिसॅलिनेशन प्लांट उद्धवस्त केला आहे.   इस्रायली पोर्टल Ynet ने वृत्त दिले आहे की UAE ने पहिल्यांदाच युद्धात प्रवेश केला आहे. पहिल्याच हल्ल्यात, UAE हवाई दलाने इराणच्या सर्वात मोठ्या जल प्रकल्पावर हल्ला केला आहे. हा हल्ला म्हणजे केवळ इमारत उद्ध्वस्त करणे नाही तर संपूर्ण युद्धाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. आखाती देशांमध्ये, पाणी तेलापेक्षा अधिक मौल्यवान आहे.

इराण देशाचा मोठा भाग वाळवंट आणि शुष्क आहे. किनारी भागात राहणारे लाखो लोक पिण्याच्या पाण्यासाठी या डिसॅलिनेशन प्लांटवर पूर्णपणे अवलंबून आहेत. जर हे प्लांट बंद झाले तर पिण्याच्या पाण्याचे संकट निर्माण होईल, ज्यामुळे लष्कर आणि सामान्य जनता दोघांमध्येही भीतीचे वातावरण निर्माण होईल. अमेरिकेने इराणच्या पाणी प्रकल्पावरही हल्ला केला होता. इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी सांगितले की 30  इराणी गावे तहानलेली आहेत. ते म्हणाले, "अमेरिकेने आमच्या मुलांचे पाणी हिरावून घेतले आहे. आता त्याचे परिणाम त्याला भोगावे लागतील." यानंतर, इराणने बहरीनमधील अराघची पाणी प्रकल्पावर ड्रोन हल्ला केला.

इराणच्या हल्ल्याने संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये खळबळ उडाली. इराणी हल्ल्यात चार जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असला तरी युएईने इराणला वाचवले आहे. युएईच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, मृतांमध्ये पाकिस्तान, नेपाळ आणि बांगलादेशचे नागरिक आहेत. युएईवर आतापर्यंत 238 बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे, 1,422 ड्रोन आणि 8 क्रूझ क्षेपणास्त्रांनी हल्ला करण्यात आला आहे. रविवारी, युएईने 17 बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि 117 ड्रोन शोधून काढले. यापैकी 16 क्षेपणास्त्रे आणि 113 ड्रोन रोखण्यात आले, तर एक क्षेपणास्त्र आणि चार ड्रोन समुद्रात पडले. यूएईच्या एका अधिकाऱ्याने हल्ला केल्याचे वृत्त फेटाळून लावले आहे. इस्रायली माध्यमांनुसार, यूएईने म्हटले आहे की कोणत्याही नागरी सुविधांना लक्ष्य केले गेले नाही. धोरणात्मक तज्ञांचा असा विश्वास आहे की जर यूएई युद्धात सामील झाला तर ते केवळ लष्करी प्रतिष्ठानांना लक्ष्य करेल, जलसंयंत्रांना लक्ष्य करेल, ज्यामुळे मानवीय संकट निर्माण होऊ शकते.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

