'ही' सुंदर राजकुमारी होणार पाकिस्तानची सून? बिलावल भुट्टो स्वत:च्या लग्नासंदर्भात म्हणाले, 'प्रिन्सेस ग्लोरिया नावाची...'

पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे (पीपीपी) अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-झरदारी हे सध्या त्यांच्या खासगी आयुष्यामुळे चर्चेत आहेत. बिलावल हे लग्न करणार असल्याची जोरदार चर्चा पाकिस्तानमध्ये सुरु आहे. नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये बिलावल यांनी स्वत: या चर्चेसंदर्भात उघडपणे भाष्य केलं आहे. ऑस्ट्रियन राजघराण्यातील तरुणीशी बिलावल यांचा विवाह होणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आलेलं असतानाच बिलावल यांनी यावर प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या अनेक पोस्टमध्ये बिलावल यांच्या साखरपुड्याच्या किंवा ऑस्ट्रियन राजघराण्यातील तरुणीशी विवाह करणार असल्याच्या बातम्यांवर बिलावल व्यक्त झाले आहेत. विरोधीपक्ष नेते बिलावल हे ऑस्ट्रेलियातील 'प्रिन्सेस ग्लोरिया' यांच्याशी विवाहबंधनात अडकणार असल्याची चर्चा आहे. यावरुनच व्यक्त होताना बिलावल यांनी खऱ्या मुद्द्यांवर अधिक बोललं पाहिजे. अशा मुद्द्यांवर अधिक बोलणं अधिक गरजेचं आहे ज्याचा थेट लोकांवर परिणाम होतो, असंही बिलावल म्हणालेत.
खरं तर इस्लामाबादमधील 'पाकिस्तान इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस' रुग्णालयामध्ये (पीआयएमएस) 14 नवजात बालकांच्या मृत्यूच्या घटनेवरून शाहबाज शरीफ सरकारवर बिलावल यांनी जोरदार टीका केली आहे. तसेच, देशासमोरील गंभीर मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करून सोशल मीडियावरील वादांना महत्त्व दिले जात असल्याचा आरोपही बिलावल यांनी सत्ताधाऱ्यांवर केला. बिलावल यांनी त्यांच्या लग्नाच्या तसेच साखरपुड्याच्या बातम्या फेटाळून लावल्या. प्रत्यक्षात असं काहीही घडलेलं नसताना सोशल मीडियाने माझा 'साखरपुडा आणि विवाह' 'प्रिन्सेस ग्लोरिया'सोबत उरकून टाकल्याचे बिलावल यांनी म्हटले आहे.
"मला हे स्पष्ट करायचे आहे की, ना माझे लग्न ठरले आहे आणि ना माझा साखरपुडा झाला आहे. तसेच, 'प्रिन्सेस ग्लोरिया' नावाची कोणतीही व्यक्ती मला माहित नाही," असे बिलावल यांनी म्हटले आहे. आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबाबतचा कोणताही निर्णय आपले कुटुंबच जाहीर करेल, असेही त्यांनी नमूद केले. पाकिस्तानसमोरील 'खऱ्या मुद्द्यां'वरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच माझ्या कथित लग्नाच्या चर्चेला हवा दिली जात असल्याचा आरोप बिलावल यांनी केला.
आपल्या मुलाखतीमध्ये या कथित व्हायरल दाव्यावर बोलण्याऐवजी बिलावल यांनी 'पीआयएमएस'मधील दुर्घटनेकडे लक्ष वेधले. 26 ऑगस्ट रोजी इस्लामाबादमधील रुग्णालयात नवजात बालकांच्या वॉर्डला (निओनेटल वॉर्ड) लागलेल्या आगीत 14 बालकांचा मृत्यू झाला होता. बिलावल यांनी मोहसिन नक्वी यांचे थेट नाव न घेता त्यांच्यावर कडक टीका केली. "ज्या मंत्र्याला 'पाकिस्तानचा गोर्बाचेव्ह' बनायचे आहे आणि देशाला 30 तुकड्यांमध्ये विभागायचे आहे, तो मंत्री एक रुग्णालयही नीट चालवू शकत नाही," असा टोला बिलावल यांनी लगावला.
'पीआयएमएस'मधील आगीच्या घटनेच्या प्राथमिक चौकशीत रुग्णालयातील सुरक्षा आणि आपत्कालीन व्यवस्थेमध्ये गंभीर त्रुटी आढळून आल्यानंतर बिलावल यांनी या प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. नवजात बालकांच्या वॉर्डमध्ये 'फायर अलार्म' किंवा 'स्प्रिंकलर्स' (आग विझवणारी यंत्रणा) नव्हते आणि रुग्णालयात पुरेशी आपत्कालीन कार्यपद्धती व कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण यांचा अभाव होता, असं चौकशीदरम्यान दिसून आलं आहे. आगीच्या या दुर्घटनेनंतर पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी आठ अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आणि चौकशीत दोषी आढळलेल्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.