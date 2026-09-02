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'ही' सुंदर राजकुमारी होणार पाकिस्तानची सून? बिलावल भुट्टो स्वत:च्या लग्नासंदर्भात म्हणाले, 'प्रिन्सेस ग्लोरिया नावाची...'

पाकिस्तानमधील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पक्षाचे अध्यक्ष बिलावल भुट्टोंच्या लग्नाची आणि साखरपुड्याची जोरदार चर्चा असतानाच यावर ते स्वत: व्यक्त झाले आहेत. त्यांनी नेमकं काय म्हटलंय जाणून घ्या

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 02, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 11:11 AM IST
'ही' सुंदर राजकुमारी होणार पाकिस्तानची सून? बिलावल भुट्टो स्वत:च्या लग्नासंदर्भात म्हणाले, 'प्रिन्सेस ग्लोरिया नावाची...'
Image Credit: मुलाखतीमध्ये यासंदर्भात स्वत: बिलावल बोलले (फोटो प्रातिनिधिक सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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