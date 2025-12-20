कधी हॉट टब तर कधी... माजी राष्ट्राध्यक्षाच्या तसल्या फोटोंनी खळबळ; Epstein Files मधील 'ती' कोण?

Newly Released Epstein Files Shocking Photos: जगभरामध्ये चर्चेत असलेलं आणि अनेकांकडून जगातील सर्वात मोठं सेक्स रॅकेट म्हणून उल्लेख केल्या जाणाऱ्या 'एपस्टीन फाईल्स' प्रकरणामध्ये आणखी एक धक्कादायक नाव समोर आलं असून ही व्यक्ती जगतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेची माजी राष्ट्राध्यक्ष राहिलेली आहे. अमेरिकी काँग्रेसच्या निर्देशांनंतर अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणातील आरोपी जेफ्री एपस्टीन आणि त्याच्या दुष्कृत्यांचे पुरावे जगासमोर येत आहेत. अमेरिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, बिल गेट्स यांसह अनेक नामवंतांचा त्याच्याशी असणारा संबंध सध्या वादाचा मुद्दा ठरत असतानाच दुसऱ्या टप्प्यात समोर आलेल्या 'एपस्टीन फाईल्स'च्या कागदपत्रांमध्ये माजी पंतप्रधान अल्पवयीन मुलींसोबत दिसत आहेत. काही फोटोंमध्ये मुली त्यांच्या मांडीवर बसल्याचंही दिसत असून एका फोटोत तर ते स्वीमिंगपूलमध्ये एकत्र पाहायला मिळत आहेत. या फोटोंमुळे एकच खळबळ माजली आहे.
ज्या नेत्याबद्दल आपण बोलतोय त्याचं नाव आहे, बिल क्लिंटन! अमेरिकेचे 42 वे राष्ट्राध्यक्ष राहिलेले बिल क्लिंटन 'एपस्टीन फाईल्स'मधून समोर आलेल्या फोटोंमध्ये हॉट टबमध्ये, स्विमिंग पूलमध्ये गिस्लेन मॅक्सवेल आणि दुसऱ्या महिलेसोबत, विमानात एका महिलेसोबत तसेच एपस्टीनशी बोलताना दिसत आहेत. एका फोटोत बिल क्लिंटन मिक जॅगरसोबत दिसत आहेत. त्यांचे हे फोटो व्हायरल झाले आहेत. या फाइल्समध्ये क्लिंटन यांच्याविरुद्ध नवीन कोणताही गुन्हेगारी आरोप अथवा दावा करण्यात आलेला नाही. रिपब्लिकन पक्षाने क्लिंटन आणि एपस्टीनच्या संबंधांची चौकशी सुरू केली आहे. हाउस ओव्हरसाइट कमिटीने बिल आणि हिलरी क्लिंटनला नोटीस जारी केली आहे. खरं तर क्लिंटन आणि एपस्टीनचे संबंध मुख्यतः एपस्टीनच्या गुन्ह्यांपूर्वीचे असून क्लिंटन यांच्यावर कोणतेही गुन्हेगारी आरोप सिद्ध झालेले नाहीत.
गिस्लेन मॅक्सवेलसोबत बिल क्लिंटन स्वीमिंग पूलमध्ये दिसत आहेत. गिस्लेन मॅक्सवेल ही ब्रिटिश मीडिया टायकून रॉबर्ट मॅक्सवेलची कन्या असून ती एपस्टीनची प्रमुख सहकारी होती. मॅक्सवेल जेफरी एपस्टीनची अत्यंत जवळच्या सहकारी होती. एपस्टीनसाठी अल्पवयीन मुली शोधणे आणि त्यांना लैंगिक शोषणाच्या जाळ्यात ओढणे यात तिचा मुख्य सहभाग होता, असे तपासात सिद्ध झाले आहे. डिसेंबर 2021 मध्ये अमेरिकेतील न्यायालयाने मॅक्सवेलला अल्पवयीन मुलींची 'लैंगिक तस्करी' आणि इतर गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवले. जून 2022 मध्ये तिला 20 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. ती सध्या तुरुंगात आहे.
30 seconds of Bill Clinton in the newly released Epstein files. pic.twitter.com/EbPij7Fbpk
बिल क्लिंटन आणि जेफ्री एपस्टीन यांच्यातील संबंध सुरुवातीपासूनच वादात राहिले आहेत. एपस्टीनच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीमुळे चर्चेत राहिला. खरं तर तो फायनान्शियर आणि लैंगिक गुन्हेगार होता. त्यावर अल्पवयीन मुलींच्या तस्करीचे आरोप असून क्लिंटन हे अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष होते त्याच्या आधीपासूनच हे दोघे एकमेकांना ओळखायचे. क्लिंटन आणि एपस्टीनचे संबंध मुख्यतः सामाजिक आणि व्यावसायिक होते, पण कोणत्याही गुन्हेगारी कृत्यात क्लिंटनचा सहभाग सिद्ध झालेला नाही.
एपस्टीनने क्लिंटन यांच्या 1992 च्या राष्ट्राध्यक्षीय निवडणूक कॅम्पेनसाठी एक हजार डॉलर डोनेशन दिलं होतं. 1993 मध्ये त्याने व्हाइट हाउस हिस्टोरिकल असोसिएशनला 10 हजार डॉलर डोनेशन दिले होते. क्लिंटन आणि हिलरी क्लिंटन यांनी आयोजित केलेल्या डोनर रिसेप्शनमध्ये एपस्टीन गिस्लेन मॅक्सवेलसह हजर होता. एपस्टीनने 1993 ते 1995 दरम्यान कमीतकमी 17 वेळा व्हाइट हाउसला भेट दिली.
व्हर्जिनिया गिफ्रेने (एपस्टीन प्रकरणातील एका पीडिता) दावा केला की तिने क्लिंटन यांना एपस्टीनच्या लिटल सेंट जेम्स आयलंडवर पाहिले होते. मात्र व्हर्जिनियाने क्लिंटन यांच्यावर कोणत्याही लैंगिक गैरवर्तनाचा आरोप केला नाही आणि नंतर मात्र तिने क्लिंटन त्या ठिकाणी हेलिकॉप्टरने आल्याच्या दाव्यावरून माघार घेतली. जोहाना शोबर्गच्या साक्षीनुसार, एपस्टीनने क्लिंटन यांच्याबद्दल बोलताना, "क्लिंटन यांना तरुण आवडतात" असे म्हटल्याचा दावा केला. 2002 च्या एका फोटोत क्लिंटनला एपस्टीनची पीडित चौंटे डेव्हिसकडून मसाज घेत असल्याचे दिसते, पण डेव्हिसने क्लिंटन निर्दोष असल्याचे सांगितले.