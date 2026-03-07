जगाच्या अंताला सुरुवात? इस्रायलमध्ये लाल बछड्याचा जन्म; बायबलच्या भविष्यवाणीत स्पष्टच सांगितलंय...

Bible Prophecy: इस्रायलमध्ये अलीकडेच एका लाल बछड्याचा जन्म झालाय, ज्यामुळे जगभरात वेगळीच चर्चा सुरू झालीय. ही घटना 2000 वर्षांनंतर घडली असून, याला ख्रिश्चन आणि ज्यू धर्मग्रंथांमध्ये जगाच्या अंताचे संकेत म्हणून पाहिले जाते. 2012 मध्ये माया कॅलेंडरच्या भविष्यवाणीप्रमाणे हीसुद्धा एक भविष्यवाणी आहे, ज्यामुळे लोकांमध्ये भीती आणि शंका निर्माण झालीय. हा बछडा 28 ऑगस्ट 2018 रोजी जन्मला असून सोशल मीडियावर याबाबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा होतेय. काही लोक याला नाकारतायत तर काहींना यातून जगाच्या नाशाचे चिन्ह दिसते.
इतिहासात जगाच्या अंताबाबत अनेक भविष्यवाण्या झाल्या आहेत, ज्या बहुतेक निराधार ठरल्या. उदाहरणार्थ, 2012 ची माया भविष्यवाणी ज्यात जग संपेल असा दावा होता, पण काहीच घडले नाही. आता इस्रायलमध्ये लाल बछड्याच्या जन्मामुळे पुन्हा अशीच भीती पसरलीय. या घटनेमुळे शत्रू देशांमधील संघर्ष वाढून जगाचा अंत होईल, असे काहींना वाटते. ही भविष्यवाणी धार्मिक ग्रंथांवर आधारित आहे.
हा लाल बछडा इस्रायलमध्ये जन्मला असून, त्याची ओळख 'रेड हेफर' म्हणून आहे. 2000 वर्षांनंतर असा पहिला बछडा जन्मला आहे. टेम्पल इन्स्टिट्यूटने याबाबत यूट्यूबवर माहिती दिली आहे. बछड्याच्या जन्माची तारीख 28 ऑगस्ट 2018 असून, सप्टेंबर 2023 मध्ये याबाबतचा लेख प्रसिद्ध झाला. ही बछिया पूर्णतः लाल आहे का, याची तपासणी सुरू आहे. ही घटना सोशल मीडियावर व्हायरल झाली असून, लोकांच्या मनात शंका निर्माण झाल्या आहेत.
ज्यू धर्मग्रंथांमध्ये लाल बछड्याचा जन्म जगाच्या अंताचे चिन्ह म्हणून सांगितले आहे. यानुसार, हा बछडा ज्यू मसीहाच्या आगमनाचे संकेत देतोय. टेम्पल इन्स्टिट्यूट ही संस्था जेरुसलेममध्ये आहे आणि ती या बछड्याची सखोल तपासणी करत आहे. ज्यू परंपरेत या बछड्याचा उपयोग धार्मिक विधींसाठी होतो, ज्यामुळे अंतिम काळाची सुरुवात होते असे मानले जाते. या भविष्यवाणीची ज्यू समुदायात मोठी चर्चा घडवतेय.
ख्रिश्चन बायबलमध्येही लाल बछड्याचा उल्लेख 'एंड ऑफ डेज' च्या भविष्यवाणीत आहे. यानुसार, ही घटना जगाच्या नाशाचे संकेत आहे आणि मसीहाच्या आगमनाशी जोडली जाते. ख्रिश्चन आणि ज्यू दोन्ही धर्मांमध्ये या बछड्याला विशेष स्थान आहे. बायबलच्या भविष्यवाणीनुसार, हा बछडा जगातील विनाश सुरू करेल असे म्हटले आहे. यामुळे ख्रिश्चन समुदायातही चिंता वाढलीय.
जेरुसलेममधील टेम्पल इन्स्टिट्यूट ही संस्था या बछड्याची तपासणी करत आहे. त्यांनी यूट्यूबवर व्हिडिओ अपलोड केले असून, बछड्याचा रंग आणि शुद्धता तपासली जात आहे. संस्थेच्या तज्ज्ञांकडून याची पडताळणी होईल. ही संस्था धार्मिक अभ्यासासाठी ओळखली जाते आणि या घटनेच्या माध्यमातून भविष्यवाण्या समजावून सांगते. यामुळे जगभरातील लोकांना माहिती मिळत आहे. या घटनेमुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा आहे, काही लोक घाबरले आहेत तर काही नाकारतात. शत्रू देशांमधील संघर्ष वाढून जग संपेल अशी भीती आहे.
