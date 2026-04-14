होर्मुजच्या नाकेबंदीने भारतावर संकट वाढलं, देशभरात महागाई गगनाला भिडण्याची भीती

पूजा पवार | Updated: Apr 14, 2026, 09:27 PM IST
Blockade of Hormuz : होर्मुज सामुद्रधुनीवरील वर्चस्वावरून अमेरिका आणि इराण मागे हटायला तयार नाही.  होर्मुजच्या नाकाबंदीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होण्याची चिन्हं आहेत.  होर्मुझ सामुद्रधुनीची नौदलाद्वारे नाकेबंदी करण्याची घोषणा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केल्याने जागतिक अर्थव्यवस्था हादरलीय. अमेरिका आणि इराणमधीली तणावानं  कच्च्या तेलाच्या किमतींनी थेट शंभरी ओलांडली.  ब्रेंट आणि डब्ल्यूटीआय क्रूड तेलाच्या किमतींत 6 ते 8 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. या तणावाचा  भारतीय अर्थव्यवस्थेला फटका बसणार आहे. 

होर्मुजच्या नाकेबंदीमुळे फक्त कच्च्या तेलाच्याच नव्हे तर  खतपुरवठ्यावरही मोठा परिणाम होणार आहे, कुवैतमधून  होर्मुझच्या मार्गे एलएनजीची वाहतूक होते मात्र हा जलमार्ग अडवल्यास एकूणच अन्नसुरक्षितेतवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अन्नधान्याची महागाई म्हणजे जनसामान्यांच्या जीवनावर थेट परिणाम होणार आहे. 

या तणावामुळे भारताचे इंधन आयातीचे बिल 150 अब्ज डॉलरवरून 250 अब्ज डॉलरपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे आणि तेलाचे दर प्रति बॅरल 120 ते 140 डॉलरपर्यंत राहिले तर  महागाई गगनाला भिडू शकते अशी भीती तज्ज्ञ व्यक्त करतायतय.  इराणची आर्थिक कोंडी करण्यासाठी अमेरिकने होर्मुझ सामुद्रीधुनी नाकाबंदीसाठी नौदलला तैनात केलय, आगामी काळात तणाव वाढला तर या भारतीय अर्थव्यवस्थेवर निश्चितच परिणाम होऊन जनसामान्यांची होरपळ वाढण्याची शक्यता आहे.
 

