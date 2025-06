प्रेमात असं काही! बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंडच्या तोंडावरच पादला; गेल्या 7 वर्षांपासून 'या' आजाराशी झुंजतेय

सोशल मीडियावर एक विचित्र व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये एका महिलेने दावा केला आहे की, तिच्या बॉयफ्रेंडच्या पादण्यामुळे तिला गेल्या ७ वर्षांपासून सायनस इन्फेक्शनचा त्रास होत आहे. या महिलेचे नाव क्रिस्टीन कॉनेल आहे, जी एक ट्रॅव्हल व्लॉगर आहे. तिने टिकटॉकवर हा धक्कादायक अनुभव शेअर केला आहे. शस्त्रक्रियेनंतर ती बेडवर झोपली असताना ही घटना घडली. चुकून तिचा बॉयफ्रेंडने चुकून तिच्या चेहऱ्यावर पादल्यामुळे तिची तब्बेत बिघडली.

क्रिस्टीन म्हणाली की, सात वर्षांपूर्वी ती घोट्याच्या शस्त्रक्रियेतून बरी होत होती आणि त्यावेळी ती अंथरुणावर पडली होती, हालचाल करू शकत नव्हती. त्यानंतर तिच्या प्रियकरासह हॉटेलमध्ये राहत असताना एक विचित्र घटना घडली. गर्लफ्रेंड बेडवर चढत होती आणि त्याच वेळी तो तिच्या चेहऱ्याच्या दिशेने जोरात पादत होता. त्यावेळी क्रिस्टीनचा चेहरा थेट त्या दिशेने होता अशावेळी इच्छा असूनही ती स्वतःला दूर करु शकली नाही.

क्रिस्टीन म्हणाली, "मला श्वासही घेता येत नव्हता, तो अनुभव इतका भयानक होता की, त्याबद्दल आता काही सांगणेही कठीण आहे. या घटनेनंतर काही काळातच तिला सतत सायनसचा त्रास होऊ लागला. नाक बंद होणे, चेहऱ्यावर वेदना होणे, हिरवा श्लेष्मा आणि वारंवार ताप येणे यासारख्या समस्या तिला वर्षानुवर्षे त्रास देत राहिल्या. तिने अनेक वेळा या त्रासावर डॉक्टरांकडून उपचार घेतले, स्कॅन केले. खूप औषधे घेतली तरी पण बरी झाली नाही. शेवटी, वैद्यकीय तपासणीत तिच्या सायनसमध्ये ई कोलाय बॅक्टेरिया आढळल्याचे दिसून आले. धक्कादायक बाब म्हणजे हे बॅक्टेरिया सहसा स्टूलमध्ये आढळते.

Woman claims she’s been suffering from a 7 year sinus infection after her ex-boyfriend faced his cheeks at her and farted in her face while she was recovering from surgery.

Christine Connell said doctors found E. coli in her sinuses.

“I think my ex boyfriend got the best… pic.twitter.com/qF3yiVCeKC

