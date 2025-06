सांता कॅटरिनामध्ये हॉट एअर बलूनमध्ये आग, 21 प्रवासी कोसळले, 8 जणांचा मृत्यू

Brazil hot air balloon crash: ब्राझीलच्या दक्षिणेकडील सांता कॅटरिना राज्यात एक भयानक अपघात घडला आहे. स्थानिक आणि राज्य अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी कॅटरिना येथे 21 प्रवाशांना घेऊन जाणारा एक गरम हवेचा फुगा अर्थात हॉट एअर बलून कोसळला. ज्यात आठ जणांचा मृत्यू झाला असून 13 जण जखमी झाले आहेत.

अग्निशमन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना शनिवारी सकाळाच्या सुमारस घडली. सकाळी उड्डाण केल्यानंतर पर्यटकांच्या या हॉट एअर बलूनला आग लागली. अचानक लागलेल्या या आगीमुळे तो बलून फुटला आणि हा बलून प्रेया ग्रांडे शहरात कोसळला. या घटनेत 21 प्रवाशांपैकी 8 जणांचा मृत्यू झालाय. तर जखमींना आसपासच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

यापूर्वी देखील घडलीय अशीच घटना

ब्राझीलमध्ये याआधी देखील अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. यापूर्वी देखील अशी घटना घडल्याच समोर आलं आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये साओ पाउलो राज्यत देखील एक फुगा कोसळला होता. यामध्ये 27 वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला होता तर 11 जण जखमी झाले होते. या घटनेची संपूर्ण माहिती ही जी 1 वृत्तसंस्थेने दिली होती.

ब्राझीलमध्ये अनेक पर्यटक हॉट -एअर बलूनचा आनंद घेण्यासाठी जात असतात. ब्राझीलमधील प्रेया ग्रांडे हे एक प्रसिद्ध ठिकाण आहे. जास्त करून पर्यटक हे जून महिन्यात या ठिकाणी जात असतात. या ठिकाणी सेंट जॉनसारख्या कॅथोलिक संतांच्या उत्सवासाठी लोक येत असतात. हा त्या भागांमधील एक लोकप्रिय उपक्रम असतो.

व्हिडीओ व्हायरल

सध्या ब्राझीलमधील हॉट बलून अपघाताचा व्हिडीओ खूपच व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओवरून अनेकांनी प्रश्न देखील उपस्थित केले आहेत. यामध्ये काही जणांनी या ठिकाणी दररोज इतके पर्यटक येत असतातान देखील कोणतीही काळजी न घेता केलेल्या या कृतीवर सवाल उपस्थित केला आहे. तर काही चाहत्यांनी हा व्हिडीओ शेअर करत थेट या अपघाताला कारणीभूत असणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. तर काही जणांनी पर्यटकांना या सर्व गोष्टींचा आनंद घेताना थोडी तरी काळजी घ्याला हवी असं म्हटलं आहे.

8 DEAD. And for what? A balloon ride. A selfie. A thrill.

A hot air balloon crashed in Brazil.

It was illegal.

No safety checks. No license. No shame.

People boarded it hoping for memories.

They got tragedy.

Adventure without responsibility is a crime — not tourism.

Stop… pic.twitter.com/SuEkxcdZRq

— World Wire (@WorldWireX) June 21, 2025