नवजात बाळाच्या जन्मानंतर डॉक्टरही झाले आश्चर्यचकित, जन्माला येताच बाळाच्या हातात दिसली 'ती' वस्तू

Brazil Baby: ब्राझीलचा एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. यात बाळ जन्माला आल्यानंतर त्यांच्या हातातील वस्तू पाहून डॉक्टरही आश्चर्यचकित झाले आहे. तसंच, याबाळाला मिरॅकल बेबीही म्हटलं जात आहे. काय आहे हे प्रकरण जाणून घेऊया.
ब्राझीलमध्ये बाळाचा जन्म झाल्यानंतर त्याच्या हातात प्रेग्नेंसी टाळता येणारे डिव्हाइस होते. व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की, डॉक्टरांनी बाळाला उचलले आहे आणि त्याच्या हातात कॉपर टी डिव्हाइस आहे. कॉपर टी ही एक intrauterine device (IUD) असते जे गर्भधारणा रोखण्यासाठी वापरले जाते. द मिररच्या रिपोर्टनुसार, मुलाचे नाव मॅथ्यूस गेब्रियल आहे. त्याचा जन्म अलीकडेच ब्राझीलच्या नेरोपोलिस येथील साग्राडो कोराक्सो जी जीसस रुग्णालयात झाला आहे.
रिपोर्टनुसार, त्याची आई अराउजो डी ओलिवेरा हिने दोन वर्षांपूर्वी गर्भ निरोधक IUD चा वापर करे सुरू केले होते. याला कॉपर टी असंही म्हणतात. मात्र तरीही ओलिवेरा गर्भवती राहिला. रेग्युलर चेकअपमध्ये तिला कळलं की ती गरोदर आहे. तेव्हा कॉपर टी तिने लावून घेतली होती. मात्र डॉक्टरांनी तिला गर्भधारणेनंतर कॉपर टी काढून टाकणे म्हणजे धोकादायक ठरु शकले असते. प्रॅग्नेंसी दरम्यान महिलेला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला. तिला अनेकदा ब्लीडिंगही झाले. मात्र इतक्या अडचणी असतानाही तिने बाळाला जन्म दिला आणि बाळदेखील सुरक्षित आहे.
बाळाचा जन्म झाल्यानंतर कॉपर टी डिव्हाइसदेखील बाहेर आले. त्यानंतर डॉक्टरांनी बाळाच्या हातात कॉपर टी ठेवले आणि त्यानंतर फोटो घेतला. फोटोत बाळाने अशाप्रकारे डिव्हाइस पकडले होते जसे की विनिंग ट्रॉफी आहे. डॉक्टर नतालिया रोड्रिग्स यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्रामवर ही रील शेअर केली आहे. तर कॅप्शन लिहलं आहे की, विनिंग ट्रॉफी पकडत, ते IUD देखील मला थांबवू शकलं नाही.
डॉक्टरांनी शेअर केलेली रील सोशल मीडियावर चांगलीच व्हायरल होतेय. लोकांनी त्यावर रिअॅक्शनदेखील दिली आहे. अनेकांनी बाळाच्या जन्मानंतर आनंद व्यक्त केली आहे तर अभिनंदनदेखील केले आहे. काही लोकांनी मस्करी करत म्हटलं आहे की, डॉक्टरांनी कोणतं IUD डिव्हाइस वापरलं होतं.
कॉपर टी म्हणजे छोटेसे T आकाराचे डिव्हाइस असते. जी महिलांच्या गर्भाशय म्हणजे Uterus मध्ये लावले जाते. हे स्पर्मला अंडाशयापर्यंत पोहोचण्यापासून रोखते. त्यामुळं गर्भधारणेची शक्यता कमी होते. असं म्हणतात की हे डिव्हाइस 99 टक्के गर्भधारणा होण्यापासून रोखते. एकदा की हे डिव्हाईस लावले की पाच ते दहा वर्षांपर्यंत काम करु शकते.